PARIS, 24 août (Reuters) - Wall Street est attendue hésitante jeudi, tandis que les Bourses européennes avancent à mi-séance, soutenues par les titres liés à la technologie dans un contexte de repli des rendements obligataires avant la réunion de Jackson Hole.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street mitigée, le Dow Jones étant stable, tandis que le Standard & Poor's 500 gagne 0,58% et le Nasdaq, très exposé à la technologie, 1,19%.



À Paris, le CAC 40 se relève de 0,35% à 7.271,63 points vers 10h41 GMT, contre 0,42% pour le FTSE à Londres, et 0,19% pour le Dax à Francfort.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se relève de 0,25%, contre 0,26% pour l'EuroStoxx 50 et 0,25% pour le Stoxx 600.



Les marchés sont soutenus par les titres liés à la technologie après des résultats trimestriels de Nvidia bien meilleurs que prévu, liés à une demande très importante du secteur de l'intelligence artificielle pour les semi-conducteurs fabriqués par le groupe américain.



Le déclin des rendements obligataires, dont l'envolée avait mis les actifs risqués sous pression la semaine dernière, et des indicateurs d'activité moins bons que prévu en Europe et qui éloignent les perspectives de hausses de taux, profitent également aux actions.



"La correction des trois derniers jours signifie que les rendements obligataires des deux côtés de l'Atlantique ont effectivement perdu la moitié des gains enregistrés depuis le 10 août et laisse le positionnement des marchés obligataires un peu moins biaisé (en faveur d'un scénario de hausses de taux) avant le symposium de Jackson Hole", résume Kenneth Broux, responsable de la recherche corporate chez Société Générale CIB.



"Les commentaires (des intervenants au symposium) seront examinés de près pour détecter des signaux de politique monétaire".



En Europe, les marchés estiment une pause dans la hausse des taux probable à 50% en septembre.



LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET



NVIDIA progresse avant l'ouverture, les investisseurs saluant les résultats du groupe qui a fait état mercredi d'un chiffre d'affaire de 16 milliards de dollars, contre un consensus de 12,61 milliards. Le titre atteint une valorisation record avant l'ouverture, et entraîne dans sa hausse les valeurs technologiques liées à l'IA, dont Alphabet, Microsoft et Meta, ainsi que les fabricants de semi-conducteurs.



BOEING est en baisse avant l'ouverture, le groupe ayant annoncé qu'un problème lié au fournisseur du nouveau 737 MAX retarderait les livraisons d'avions.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE



Le secteur technologique progresse de 0,59% dans le sillage des résultats de Nvidia. ASM International, BE Semiconductor , ASML et Aixtron progressent de 0,71% à 2,4%. L'action Nvidia cotée à Francfort progressait de 8,7% en fin de matinée.



Le secteur immobilier poursuit son rebond, en hausse de 0,66%, et touche un plus haut d'une semaine, alors que les investisseurs réévaluent la trajectoire des taux de la BCE à l'aune du ralentissement de l'économie européenne. Le secteur financier profite également de ce repositionnement et avance de 0,95%.



Air Liquide s'octroie 1,21% après que Berenberg a relevé sa recommandation de "conserver" à "acheter".



TAUX



Les taux stagnent après leurs violents mouvements des derniers jours, les investisseurs se positionnant en amont de la réunion de Jackson Hole.



Le rendement du dix ans allemand se maintient à 2,516%, tandis que celui du taux à deux ans est stable à 2,979%.



Le rendement du Treasury à dix ans fait du surplace à 4,2057%, contre une progression de 3 pb à 4,982% pour le deux ans.



CHANGES



Les marchés de change demeurent stable, les investisseurs étant focalisés sur les nouvelles inscriptions au chômages, attendues jeudi dans l'après-midi, et sur la réunion de Jackson Hole.



Le dollar progresse de 0,14% face à un panier de devises de référence , tandis que l'euro abandonne 0,06% à 1,0852 dollar et la livre sterling 0,35% à 1,2681 dollar.



PETROLE



Le pétrole se raffermit à la marge, les marchés se positionnant en amont du discours de Jerome Powell vendredi, qui donnera davantage d'indications sur l'état de l'économie américaine.



Le Brent grignote 0,46% à 83,59 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) s'octroyant 0,43% à 79,23 dollars .



PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU JEUDI 24 AOUT:



PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine au 240.000 239.000



chômage 19 août



(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)