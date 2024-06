* En Europe, le CAC 40 gagne 0,42% et le Stoxx 600 0,68%



* Wall Street hésite à mi-séance



* La BCE abaisse ses trois taux directeurs de 25 points de base



6 juin (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse et Wall Street évoluait en ordre dispersé a mi-séance jeudi, au terme d'une journée marquée par les attentes des opérateurs sur les annonces de la Banque centrale européenne (BCE), qui a décidé de réduire ses taux directeurs, sans donner d'indications sur la date de la prochaine baisse.



À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse de 0,42% à 8.040,12 points. Le Footsie britannique progresse de 0,47% et le Dax allemand de 0,38%.



L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,66%, le FTSEurofirst 300 0,69% et le Stoxx 600 0,68%.



A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones prend 0,13%, tandis que le Standard & Poor's 500 cède 0,08% et le Nasdaq Composite 0,18%.



La Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, annoncé une réduction de 25 points de base de ses trois taux directeurs, première baisse des coûts d'emprunt dans un cycle de resserrement monétaire entamé en juillet 2022 pour lutter contre une inflation qui a culminé à deux chiffres.



"Est-ce que c'était une décision unanime ? Oui, mais (moins) un seul gouverneur", a déclaré la présidente, Christine Lagarde, lors d'une conférence de presse qui a suivi les annonces.



La BCE a toutefois relevé ses prévisions d'inflation pour 2024 et 2025, signalant que la lutte contre la hausse des prix n'était pas terminée.



"L'économie européenne est en quasi récession ou stagnation depuis maintenant plus d'un an (...) S'il n'y avait pas eu cette baisse, cela aurait été un signal très négatif amenant les investisseurs à se dire qu'il se passe des choses que l'on ne sait pas", a déclaré à Reuters Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest.



Ces annonces, qui n'ont pas été accompagnées de précisions sur le rythme des prochaines baisses des taux, ont entraîné une reprise des rendements obligataires.



Les opérateurs prévoient désormais 35 points de base de réduction par la BCE cette année, en plus de la décision d'aujourd'hui, selon les données de LSEG.



VALEURS



Atos clôture en hausse de 6,42% après avoir repoussé la décision sur les deux offres révisées de restructuration financière qu'il a reçues, l'une émanant du consortium emmené par Onepoint, la société de David Layani, et l'autre de la société EP Equity Investment (EPEI) de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky.



LES INDICATEURS DU JOUR



Les ventes au détail en zone euro ont reculé de 0,5% sur un mois en avril, un repli légèrement plus marqué que prévu par les analystes.



Les inscriptions au chômage ont progressé aux Etats-Unis lors de la semaine au 1er juin, à 229.000 contre 221.000 la semaine précédente.



CHANGES



Le dollar est presque stable (-0,04%) face à un panier de devises de référence , tandis que l'euro gagne 0,11% à 1,0880 dollar.



TAUX



Les rendements obligataires en zone euro ont légèrement progressé, portés par le manque de précisions sur le calendrier des prochaines baisses des taux de la BCE.



"On peut dire que la déclaration a donné moins d'indications qu'on aurait pu s'y attendre sur la suite des événements", a déclaré Mark Wall, économiste en chef pour l'Europe chez Deutsche Bank, ajoutant que la BCE ne semblait pas pressée d'assouplir sa politique.



Le rendement du dix ans allemand a gagné 0,2 point de base (pb) à 2,5450%, son équivalent a deux ans gagnant 0,2 pb à 3,0140%.



Les Treasury américain à dix ans est stable à 4,2890%.



PÉTROLE



Les anticipations de réduction des taux de la Fed et la décision de la BCE portent les cours du brut.



Le Brent prend 1,73% à 79,77 dollars le baril , le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progressant de 1,88% à 75,46 dollars CLc1.



A SUIVRE VENDREDI :



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)



(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)