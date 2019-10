Point marchés-Les Bourses européennes terminent en hausse avec le commerce

* Le CAC 40 a pris 0,22% et le Stoxx 600 a gagné 0,61% * Le dossier commercial USA-Chine rassure * Les investisseurs semblent écarter le scénario d'un Brexit sans accord * Boeing recule de nouveau et freine le Dow Jones par Laetitia Volga PARIS, 21 octobre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, soutenues par la perspective de résolution du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine alors que l'imbroglio sur le Brexit se poursuit. À Paris, le CAC 40 a terminé en hausse 0,22% à 5.648,35 points. Le Footsie britannique a gagné 0,18% et le Dax allemand a pris 0,91%. L'indice EuroStoxx 50 a avancé de 0,58%, le FTSEurofirst 300 de 0,64% et le Stoxx 600 de 0,61%. Les dernières nouvelles en provenance de Washington sur les relations commerciales ont relancé les espoirs d'une issue positive sur ce dossier sensible et contribué à la hausse du marché. Si les discussions autour de la finalisation de la "phase 1" du traité commercial entre la Chine et les Etats-Unis se passent bien, l'administration Trump pourrait retirer les droits de douane qu'elle menace d'appliquer en décembre sur les dernières importations chinoises pas encore taxées, a déclaré lundi le conseiller économique à la Maison blanche. "Toute évolution positive sur le commerce suscite l'enthousiasme même s'il est trop optimiste de croire que les Etats-Unis et la Chine parviendront à un accord commercial total à la mi-novembre", a déclaré Robert Pavlik, chez SlateStone Wealth LLC. Il n'y aura pas de nouveau débat ce lundi sur l'accord de Brexit à la Chambre des communes, a annoncé lundi son président, John Bercow, repoussant une ultime tentative de Boris Johnson visant à faire ratifier le texte de manière accélérée. Le "speaker" a expliqué que les Communes s'étaient déjà prononcées à ce sujet samedi en adoptant un amendement qui reporte tout vote sur le Brexit tant que la législation nécessaire à son application n'a pas été votée au Parlement. Cette annonce, qui n'a pas surpris les marchés, n'a eu logiquement aucun impact sur la tendance. Les investisseurs semblent toujours privilégier le scénario d'un Brexit ordonné. "Un divorce ordonné reste l'issue la plus plausible selon nous, mais pas nécessairement au 31 octobre", a déclaré Paul Hollingworth, économiste en chef de BNP Paribas, ajoutant qu'il s'attendait à ce que "le sentiment haussier se maintienne". VALEURS En Bourse en Europe, les secteurs sensibles à la thématique commerciale ont progressé avec des gains de 1,94% pour l'indice Stoxx des ressources de base et de 1,09% pour l'automobile. ArcelorMittal a fini en tête du CAC avec un gain de 2,59%. A Francfort, le Dax a été porté par Wirecard qui a pris 6,14% après avoir annoncé avoir chargé KPMG d'un audit à la suite d'une enquête du Financial Times l'accusant d'avoir gonflé artificiellement ses résultats financiers. A WALL STREET La Bourse de New York, portée par les espoirs sur le commerce, progressait au moment de la clôture en Europe. Les fabricants de semi-conducteurs progressent: Nvidia, Micron Technology et Advanced Micro Devices gagnent entre 2,5% et 3,4%. Le Nasdaq Composite gagne 0,78%, le Standard & Poor's 500 prend 0,48% et l'indice Dow Jones avance de seulement 0,07%, pénalisé par une nouvelle chute de Boeing. Le titre de l'avionneur perd 3,54%, après avoir déjà perdu 6,75% vendredi après des révélations de l'agence Reuters, qui a rapporté que le groupe avait transmis à l'Agence fédérale de l'aviation civile (FAA) des messages internes semblant indiquer que l'autorité de régulation a été induite en erreur sur le 737 MAX. Si la séance est calme en termes de résultats trimestrielles, le reste de la semaine sera animé par ceux de Boeing, Microsoft, Procter & Gamble et Caterpillar. Les bénéfices des composants du S&P-500 au troisième trimestre sont attendus en baisse de 3,1% en moyenne, selon les données de Refinitiv. TAUX S'il favorise la hausse des actions, le regain d'appétit pour le risque fait souffrir les emprunts d'Etat, ce qui se traduit par une remontée des rendements. L'optimisme lié à l'amélioration des relations commerciales et à la perspective d'un Brexit ordonné ont en effet détourné les investisseurs du marché obligataire. Le 10 ans allemand, la référence en Europe, a gagné quatre points de base à -0,345%, proche d'un pic de trois mois. Son équivalent britannique a grimpé à 0,75%, prenant également quatre points de base. Aux Etats-Unis, le 10 ans prend trois points de base à 1,794%. CHANGES Du côté des devises, le billet vert est stable face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui recule autour de 1,114 dollar.. La livre sterling est inchangée face au dollar. PÉTROLE Le marché pétrolier ne profite pas du regain d'espoirs sur le commerce et reste inquiet des répercussions du ralentissement économique sur la demande mondiale de brut. Le baril de Brent de mer du Nord perd 1,5%, à 58,53, et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 1,36% à 53 euros. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE A WALL STREET Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones 26785,60 +15,40 +0,06% +14,82% S&P-500 3000,64 +14,44 +0,48% +19,70% Nasdaq 8153,38 +63,84 +0,79% +22,88% Nasdaq 100 7925,66 +57,17 +0,73% +25,21% Détail de la séance à Wall Street "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1544,64 +9,83 +0,64% +16,02% Eurostoxx 50 3600,08 +20,67 +0,58% +19,95% CAC 40 5648,35 +12,10 +0,22% +19,40% Dax 30 12747,96 +114,36 +0,91% +20,73% FTSE 7163,64 +13,07 +0,18% +6,47% SMI 9991,42 +25,93 +0,26% +18,53% CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1149 1,1169 -0,18% -2,79% Dlr/Yen 108,54 108,42 +0,11% -1,56% Euro/Yen 121,00 121,11 -0,09% -4,14% Dlr/CHF 0,9860 0,9841 +0,19% +0,47% Euro/CHF 1,0994 1,0992 +0,02% -2,31% Stg/Dlr 1,2981 1,2971 +0,08% +1,76% Indice $ 97,3390 97,2820 +0,06% +1,21% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1485,53 1489,70 -0,28% +15,81% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 170,91 -0,58 Bund 10 ans -0,35 -0,00 Bund 2 ans -0,66 -0,01 OAT 10 ans -0,04 -0,00 +30,40 Treasury 10 ans 1,79 +0,04 Treasury 2 ans 1,60 +0,02 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 53,03 53,78 -0,75 -1,39% +15,76% Brent 58,52 59,42 -0,90 -1,51% +8,07% (Édité par)

