* Les principaux indices européens clôturent en hausse vendredi



*



Les déclarations des gouverneurs de la Fed poussent Wall Street à la baisse







par CORENTIN CHAPPRON



PARIS, 16 juin (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, les marchés discernant dans les décisions de politique monétaire prises cette semaine la fin du cycle de resserrement en dépit des discours très restrictifs des banques centrales qui insistent sur l'importance de ramener l'inflation à la cible.



À Paris, le CAC 40 a gagné 1,34% à 7.388,7 points et le Dax allemand



0,41%, contre 0,19% pour le Footsie britannique .



L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une hausse de 0,68%, le FTSEurofirst 300 de 0,55% et le Stoxx 600 de 0,53%.



Sur cette semaine marquée par la hausse de taux de la BCE jeudi et le positionnement "faucon" adopté par la Fed mercredi, le CAC a progressé de 2,43%, contre 1,48% pour le Stoxx 600.



La Fed n'a pas relevé ses taux mercredi mais a prévenu qu'elle réaliserait probablement deux nouvelles hausses tandis que la BCE a relevé jeudi ses taux d'un quart de point, tout en laissant la porte ouverte à une poursuite du resserrement monétaire.



Les deux banques centrales voient l'inflation sous-jacente demeurer au-dessus de la cible, justifiant une approche restrictive, mais les économies commencent à montrer des signes d'affaiblissement qui pourraient précipiter une récession et forcer les institutions à baisser leurs taux.



Deux gouverneurs de la Fed ont fait de nouveaux commentaires "faucons" vendredi.



"Les banques centrales n'en savent pas plus que nous et doivent être appréhendées sur leurs actes et sur leur volonté affichée plutôt que sur leurs prévisions ou le succès potentiel de leurs actions", estiment les stratégistes d'Octo AM.



"Il est selon nous beaucoup trop tôt pour penser à une quelconque baisse de taux ou à un revirement de politique monétaire, à moins d'un évènement exogène (...) qui relève plus de l'aléa extra-financier."



VALEURS



Le compartiment européen de la distribution a affiché vendredi la meilleure performance des secteurs du Stoxx 600, avec un gain de 1,28%.



Les compartiments défensifs de la santé et des services aux collectivités ont progressé de respectivement 0,97% et 1,16%.



Rheinmetall a fini en hausse de 4,93%, après avoir révélé s'attendre à une commande du gouvernement allemand de plusieurs milliards d'euros de munitions.



Travis Perkins , le plus grand fournisseur britannique de matériaux de construction, a été la lanterne rouge de l'indice européen, en baisse de 6,71% sur la séance, après avoir annoncé que ses bénéfices seraient affectés par les difficultés du marché du logement britannique.



En France, Air Liquide a signé un premier contrat d'achart à long terme d'électricité renouvelable en Chine, et affiche la meilleure performance du CAC 40, en hausse de 4,77%.



A WALL STREET



A l'heure de la clôture en Europe, la Bourse de New York avait effacé la quasi-totalité de ses gains de début de séance, le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 étant inchangés, tandis que le Nasdaq Composite



perdait 0,20%.



Les déclarations des gouverneurs de la Fed Christopher Waller et Thomas Barkin, qui se sont inquiétés de la persistance de l'inflation, ont joué dans l'inversion de la tendance.



LES INDICATEURS DU JOUR



Eurostat a publié le chiffre définitif de l'inflation en zone euro pour mai, confirmé à 6,1% sur un an après 7% le mois précédent.



Aux États-Unis, l'indice du moral des ménages américains s'est fortement redressé en juin après avoir atteint son plus bas niveau depuis novembre en mai, montrent les résultats préliminaires de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan, qui indique en outre que les anticipations d'inflation des ménages se modèrent nettement.



CHANGES



L'euro a effacé une partie de ses gains de jeudi, qui l'avaient porté à son plus haut niveau en plus de quatre semaines face au dollar, mais reste soutenu par la trajectoire de hausse de taux de la BCE.



L'euro se négocie à 1,0924 dollar (-0,20%), tandis que le billet vert progresse (+0,29%) face à un panier de devises de référence, soutenu par les déclarations des gouverneurs de la Fed.



Le billet vert affiche toutefois une baisse sur la semaine.



TAUX



Le rendement des emprunts d'Etat allemands à deux ans , sensibles aux anticipations de politique monétaire, a fini à 3,181%, au plus haut depuis mars.



Le rendement du Bund allemand à dix ans a reculé à 2,468%, tandis que le rendements du BTP italien à 10 ans a perdu neuf points de base, à 4,031%.



Aux Etats-Unis, les rendements des Treasuries à dix ans et à deux ans avancent de plus de trois et sept points de base à 3,7594% et 4,7205% respectivement, soutenus par les déclarations "faucon" de deux gouverneurs de la Fed, vendredi.



PÉTROLE



Le pétrole devrait terminer la semaine en hausse, soutenu notamment par des perspectives de demande chinoise plus optimistes.



Le Brent avance de 0,16% à 75,78 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagne 0,34% à 70,86 dollars .



A SUIVRE LUNDI : (Reportage Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)