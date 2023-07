* En Europe, le CAC 40 gagne 0,65% et le Stoxx 600 0,30%

PARIS, 21 juillet (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé en hausse vendredi, soutenues par de bons résultats d'entreprises tandis que les investisseurs se positionnent pour les réunions de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne la semaine prochaine.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,65% à 7.432,7 points contre 0,23% pour le Footsie britannique. Le Dax allemand perdait 0,17%, les mauvais résultats de SAP ayant pesé sur le titre.

L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une hausse de 0,57%, le FTSEurofirst 300 de 0,34% et le Stoxx 600 de 0,32%.

Sur la semaine, le CAC40 gagne 0,79% et le Stoxx 600 0,99%.

Les résultats publiés cette semaine ont été positifs: pour les 86 entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats, les chiffre d'affaires ont progressé en moyenne de 9%, tandis que les bénéfices progressaient de 5%, supérieur de 2 et 6 points de pourcentage par rapport au consensus, selon Lombard Odier AM.

"Il est frappant de constater que de nombreux résultats dépassant les estimations des analystes ont été traités négativement par les marchés car ils s'accompagnaient d'avertissements sur les bénéfices ou d'une modération des bénéfices futurs", note Florian Ielpo, directeur de la recherche macroéconomique chez Lombard Odier AM.

"La performance des actions au cours du trimestre a été si importante, soutenue par un positionnement qui s'est reconstitué rapidement, que les marchés se montrent moins convaincus de nouvelles perspectives de hausse".

Les conditions macroéconomiques devraient davantage influer les marchés la semaine prochaine avec la réunion de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne, les investisseurs estimant qu'une détérioration de l'activité pourrait forcer les banques centrales à mettre fin à leurs hausses de taux.

VALEURS

Le secteur européen de la technologie a terminé en baisse de 0,44%, enregistrant sa perte hebdomadaire la plus importante de 2023, de nombreux titres liés aux semi-conducteurs ayant décliné après la mise en garde de TSMC sur la demande mondiale en puces.

A Paris, Thales a terminé en queue du CAC 40, en chute de 4,78%, les analystes estimant que la révision des prévisions sur les taux de change pèserait sur les résultats du groupe.

Dassault Aviation est la lanterne rouge du SBF120, en baisse de 8,5%, sanctionné après la baisse de son chiffre d'affaires au premier semestre.

A l'inverse, Ubisoft a affiché l'une des plus fortes hausses du SBF 120, en progression de 5,15%, après des réservations nettes ("net bookings") supérieures aux attentes au premier trimestre.

Sartorius Stedim a terminé en tête du SBF120, s'envolant de 14,53% après des chiffres meilleurs que prévus.

A WALL STREET

Les marchés américains affichent des gains modérés, les marchés digérant les nombreux résultats publiés cette semaine.

Les règles déterminant la composition de l'indice Nasdaq seront modifiées vendredi, à la clôture.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones grignote 0,23%, tandis que le Standard & Poor's 500 progresse de 0,27% et le Nasdaq Composite de 0,22%.

TAUX

Les marchés de taux sont restés prudents en amont des réunions des banques centrales américaine et européenne, le 26 et 27 juillet.

Le rendement du dix ans allemand perd 2,2 points de base à 2,4280%, tandis que celui du taux à deux ans recule de 2,5 points de base à 3,237%.

Le rendement du Treasury à dix ans cède 2,9 points de base à 3,825%, tandis que le taux à deux ans stagne à 4,848%.

CHANGES

Le dollar se renforce de 0,25% face à un panier de devises de référence en amont de la réunion de la Fed.

L'euro recule face au billet vert de 0,09% à 1,1118 dollar, et affiche sa première perte hebdomadaire depuis début juillet, tandis que la livre sterling perd 0,12% à 1,2849% dollar.

PÉTROLE

Le pétrole progresse modérément et se dirige vers son quatrième gain hebdomadaire, soutenu par les achats importants de brut russe de l'Inde et de la Chine, et par le plan de soutien à l'économie chinoise révélé vendredi.

Le Brent avance de 1,19% à 80,59 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se hissant de 1,37% à 76,69 dollars .

A SUIVRE LUNDI :

