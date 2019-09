Point marchés-Les Bourses saluent les espoirs sur le commerce

* Les Bourses de la zone euro finissent en nette hausse * Londres pénalisée par le rebond de la livre sterling * Washington et Pékin vont renouer le dialogue sur le commerce * Les tensions politiques en Europe s'apaisent * Le Dow en route pour sa meilleure séance depuis début juin par Patrick Vignal PARIS, 5 septembre (Reuters) - Les actions européennes ont fini en nette hausse et touché des pics de plus d'un mois jeudi, portées par la perspective de voir les Etats-Unis et la Chine reprendre les négociations sur le commerce, un dossier qui pèse sur les marchés mondiaux depuis un an et demi. À Paris, le CAC 40 a pris 1,11% à 5.593,37 points et à Francfort, le Dax a gagné 0,85%. Le Footsie britannique a en revanche cédé 0,55%, pénalisé par le détachement de leur dividende par plusieurs poids lourds de la cote ainsi que par une nette remontée de la livre sterling handicapant les valeurs exportatrices. L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,98%, le FTSEurofirst 300 de 0,66% et le Stoxx 600 de 0,72%. Ce dernier indice évolue à un plus haut de plus d'un mois, de même que le CAC 40. La Chine et les Etats-Unis sont convenus d'organiser des discussions commerciales début octobre à Washington, a indiqué jeudi le ministère chinois du commerce, tandis qu'un représentant américain a annoncé la tenue de réunions entre les deux camps à niveau ministériel "dans les prochaines semaines". Ces annonces interviennent quatre jours après que les deux plus grandes puissances économiques au monde ont commencé à prélever de nouveaux droits de douane sur leurs importations mutuelles. Autre facteur de soutien pour les marchés, le gouvernement de Boris Johnson a annoncé qu'il renonçait à essayer d'empêcher l'adoption définitive d'une proposition de loi qui le contraindrait à demander un nouveau report de trois mois du Brexit s'il ne parvenait pas à un accord avec l'Union européenne d'ici au 31 octobre. L'apaisement est plus net encore du côté de l'Italie, où le nouveau gouvernement de Giuseppe Conte, alliance inédite entre le Mouvement 5 Etoiles (M5S) et le Parti démocrate (centre gauche), a prêté serment et prévoit de solliciter la semaine prochaine la confiance du Parlement. Tous ces éléments ont contribué à redonner aux investisseurs le goût des actions et à les tenir éloignés des obligations souveraines, dont les rendements progressent nettement. VALEURS En Europe, les secteurs les plus exposés à la thématique commerciale ont logiquement porté la tendance. L'indice Stoxx des valeurs technologiques a ainsi pris 2,51% et celui de l'automobile 2,88%. Deux des plus fortes hausses du SBF 120 sont pour des équipementiers automobiles, Valeo (+6,54%) et Faurecia (+6,15%). La Bourse de Paris a été portée aussi par des publications bien accueillies de Safran et Dassault Aviation ainsi que par l'arrivée d'un nouvel actionnaire chez Casino. Safran a gagné 5,10%, l'une des plus fortes hausses du CAC 40 derrière STMicroelectronics (+6,22%) et Capgemini (+5,28%), après avoir relevé ses prévisions de résultats annuels et un premier semestre marqué par une croissance plus forte que prévu du bénéfice. Dassault Aviation a bondi de 5,74% après avoir confirmé ses objectifs 2019 d'un chiffre d'affaires net en forte hausse et d'une augmentation des livraisons d'avions, le groupe ayant enregistré une croissance de son bénéfice sur les six premiers mois de l'année. Casino, mis sous pression par sa dette et le placement en sauvegarde de sa maison-mère Rallye, a pris 1,56% après l'entrée à son capital de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky. LES INDICATEURS DU JOUR L'annonce de créations d'emploi dans le secteur privé aux Etats-Unis supérieures aux attentes en août, selon les chiffres du cabinet ADP, a eu peu d'effet sur le marché, qui prendra connaissance vendredi du rapport mensuel du département du Travail. A WALL STREET Les indices de Wall Street ont en revanche nettement augmenté leurs gains après l'annonce de l'accélération de la croissance de l'activité du secteur des services aux Etats-Unis en août, selon l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM). L'indice Dow Jones prend 1,7% à l'heure de la clôture en Europe et se dirige vers sa meilleure séance depuis début juin. TAUX Signe du regain d'appétit pour le risque, les obligations souveraines sont délaissées. Le rendement des Treasuries à 10 ans s'envole de près de 13 points de base à 1,584% et la fameuse courbe des taux, qui inquiétait tant les marchés, s'éloigne un peu plus de l'inversion avec un rendement à deux ans à 1,55%. Le rendement du Bund allemand à 10 ans, référence pour la zone euro, a suivi le mouvement pour remonter sous -0,6%. CHANGES Sur le marché des changes, le dollar perd son attrait de valeur refuge et cède 0,1% face à un panier de devises de référence dont l'euro, qui repasse 1,10 dollar. Les tout derniers développements du dossier du Brexit profitent à la livre sterling, qui prend 0,7% face au dollar et 0,56% face à l'euro. PÉTROLE Les deux contrats de référence sur le pétrole prennent autour de 2% après l'annonce d'une diminution plus forte qu'attendu des stocks américains de brut la semaine dernière. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) se traite à 57,55 dollars le baril et le Brent prend 0,12% à 62,17 dollars. A SUIVRE VENDREDI : La journée de vendredi sera dominée par la publication du rapport mensuel sur l'emploi et les salaires aux Etats-Unis (12h30 GMT). A suivre également, les chiffres de la production industrielle en Allemagne (06h00 GMT). LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Eurofirst 1518, +9,93 +0,66 +14, 300 32 % 04% Eurostoxx 3484, +33,8 +0,98 +16, 50 70 7 % 10% <.STOXX50E > CAC 40 5593, +61,3 +1,11 +18, 37 0 % 24% Dax 30 12126 +101, +0,85 +14, ,78 74 % 85% FTSE 7271, -40,0 -0,55 +8,0 17 9 % 7% SMI 9983, +88,4 +0,89 +18, 07 7 % 43% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : LA TENDANCE A WALL STREET Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Dow Jones 26774 +419, +1,59 +14, ,87 40 % 78% S&P-500 2976, +38,3 +1,31 +18, 13 5 % 72% Nasdaq 8102, +126, +1,58 +22, 96 08 % 12% Nasdaq 100 7852, +133, +1,73 +24, 49 25 % 05% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veill Var.% YTD e Euro/Dlr 1,103 1,103 +0,05 -3,7 8 3 % 6% Dlr/Yen 106,9 106,3 +0,54 -3,0 5 8 % 0% Euro/Yen 118,0 117,3 +0,57 -6,4 6 9 % 6% Dlr/CHF 0,986 0,980 +0,62 +0,5 6 5 % 3% Euro/CHF 1,089 1,082 +0,66 -3,2 1 0 % 3% Stg/Dlr 1,232 1,225 +0,64 -3,3 8 0 % 7% Indice $ 98,39 98,45 -0,06 +2,3 10 10 % 1% OR Cours Veill Var. YTD e % Or Spot 1517, 1552, -2,27 +18, 13 35 % 27% TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Future 177,3 -1,21 Bund 1 Bund 10 -0,59 +0,00 ans <DE10YT=RR > Bund 2 ans -0,83 +0,03 OAT 10 ans -0,29 -0,00 +29, <FR10YT=RR 80 > Treasury 1,58 +0,12 10 ans <US10YT=RR > Treasury 2 1,55 +0,12 ans PETROLE Cours Précé Var Var. YTD dent % Brut léger 57,26 56,26 +1,00 +1,7 +24,9 US 8% 9% Brent 61,92 60,70 +1,22 +2,0 +14,3 1% 5% (édité par Marc Angrand)

0