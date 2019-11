Point marchés-Les actions attendues en hausse avec les signes d'apaisement sur le commerce

* Le CAC 40 pourrait prendre environ 0,1% * Wall Street a fini sur des records de clôture * Signaux rassurants sur le dossier du commerce international par Laetitia Volga PARIS, 26 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse mardi à l'ouverture, les signes d'apaisement sur le front du commerce international favorisant le retour sur les actifs risqués. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,12% à l'ouverture, le Dax à Francfort prendrait 0,15% et le FTSE à Londres 0,13%. Le vice-Premier ministre chinois, Liu He, s'est entretenu mardi par téléphone avec le représentant américain au Commerce, Robert Lighthizer, et le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, de questions relatives à la "phase un" d'un accord commercial, a indiqué le ministère chinois du commerce. Dans un communiqué, il précise que les deux camps sont parvenus à un consensus sur la résolution de problèmes pertinents et ont convenu de maintenir les échanges sur les questions en suspens. Cette annonce contribue à alimenter les espoirs sur un dossier devenu la préoccupation principale des investisseurs et fait suite à de nombreux signes encourageants, que ce soit les concessions chinoises sur l'amélioration de la protection de la propriété intellectuelle ou les déclarations des présidents chinois et américain la semaine dernière. "Même s'il est facile d'être sceptique sur ce genre d'annonces étant donné que nous les avons entendues tant de fois auparavant (...) elles ont tendance à donner un élan positif au marché", a commenté Michael Hewson chez CMC Markets. "Alors que l'optimisme grandit sur un accord partiel avant le 15 décembre, date à laquelle les droits de douane américains devraient entrer en vigueur, il semble beaucoup plus probable que ceux-ci soient reportés une fois de plus avec un accord autour du Nouvel An, si nous en avons un", a-t-il ajouté. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini lundi à des niveaux record sur fond de signaux positifs concernant les négociations commerciales. L'indice Dow Jones a gagné 0,68%, le S&P-500 a pris 0,75% et le Nasdaq Composite a avancé de 1,32%. Le regain d'optimisme sur le commerce a favorisé notamment les fabricants de semi-conducteurs comme Intel (+2,08%), Advanced Micro Devices (+1,63%) et Applied Materials (+4,18%). L'actualité des fusions-acquisitions a aussi animé la séance. C'est notamment le cas du joaillier Tiffany, qui a terminé sur une hausse de 6,20% après l'officialisation de son rachat par le français LVMH pour 14,7 milliards d'euros. EN ASIE La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 0,35% après avoir atteint en séance un plus haut depuis octobre 2018, soutenue par la progression des valeurs technologiques et la baisse du yen. En Chine, les marchés semblent moins sensibles à l'optimisme général sur le commerce. "La reprise des discussions commerciales a un impact modéré sur le marché chinois des actions avec des investisseurs habitués au processus de négociation", a déclaré Gerry Alfonso, analyste chez Shenwan Hongyuan Securities. Le CSI 300 des grandes capitalisations prend 0,2% et le principal indice de la Bourse de Shanghai 0,17%. A la Bourse de Hong Kong (-0,08%), Alibaba, géant chinois du commerce en ligne déjà coté à Wall Street, évolue à 188 dollars de Hong Kong pour son premier jour de cotation contre un prix d'introduction fixé à 176 dollars. TAUX Le rendement des Treasuries à 10 ans est inchangé, à 1,7586%, dans les échanges en Asie. CHANGES Le billet vert est pratiquement inchangé face à un panier de devises de référence, proche d'un plus haut de deux semaines touché la veille. Le yen est tombé à un creux de deux semaines en séance face au dollar avant de se stabiliser, souffrant du regain d'appétit pour le risque. PÉTROLE Le Brent est stable à 63,6 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) est inchangé à 57,94 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 07h00 Indice GfK du moral des décembre 9,6 9,6 ménages USA 14h00 Indice des prix immobiliers septembre +2,1% +2,0% S&P/Case-Shiller (sur un an) 15h00 Indice de confiance du novembre 127,0 125,9 consommateur 15h00 Ventes de logements neufs octobre 709.000 701.000 (annualisé) - variation en % +1,1% -0,7% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 23373,32 +80,51 +0,35% +16,78% Topix 1705,71 +2,75 +0,16% +14,16% Hong Kong 26970,86 -22,18 -0,08% +4,35% Taiwan 11576,82 +15,24 +0,13% +8,09% Séoul 2121,10 -2,40 -0,11% +3,92% Singapour 3213,01 -7,62 -0,24% +4,70% Shanghaï 2911,14 +4,97 +0,17% +16,73% Sydney 6787,50 +56,10 +0,83% +20,21% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 28066,47 +190,85 +0,68% +20,32% S&P-500 3133,64 +23,35 +0,75% +25,00% Nasdaq 8632,49 +112,60 +1,32% +30,10% Nasdaq 100 8371,93 +99,88 +1,21% +32,26% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1597,95 +15,59 +0,99% +20,02% Eurostoxx 50 3707,68 +20,36 +0,55% +23,53% CAC 40 5924,86 +31,73 +0,54% +25,24% Dax 30 13246,45 +82,57 +0,63% +25,45% FTSE 7396,29 +69,48 +0,95% +9,93% SMI 10468,62 +99,18 +0,96% +24,19% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1014 1,1013 +0,01% -3,97% Dlr/Yen 108,95 108,90 +0,05% -1,19% Euro/Yen 120,00 119,92 +0,07% -4,93% Dlr/CHF 0,9965 0,9964 +0,01% +1,54% Euro/CHF 1,0976 1,0974 +0,02% -2,47% Stg/Dlr 1,2895 1,2898 -0,02% +1,08% Indice $ 98,2910 98,3230 -0,03% +2,20% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,3450 +0,0050 Bund 2 ans -0,6290 +0,0010 OAT 10 ans -0,0340 +0,0060 +31,10 Treasury 10 ans 1,7586 -0,0050 Treasury 2 ans 1,5999 -0,0180 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 57,94 58,01 -0,07 -0,12% +26,48% Brent 63,60 63,65 -0,05 -0,08% +17,45% (Édité par Bertrand Boucey)

0