Point marchés-Les actions en Europe attendues en baisse avant les PMI des services

Wall Street a fini dans le vert mardi







Indices PMI des services en Europe et aux USA à l'agenda







A suivre également l'enquête ADP sur l'emploi américain







Le pétrole est stable avant la réunion de l'Opep+







par Claude Chendjou



PARIS, 4 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi sur des prises de bénéfice après la forte hausse de la veille liée à l'espoir d'une accalmie dans la remontée des taux des grandes banques centrales alors que les indices PMI des services doivent être publiés.



D'après les premières indications disponibles, le Dax à Francfort, qui a gagné mardi 3,78%, devrait perdre mercredi à l'ouverture 0,43%. Le FTSE 100 à Londres, qui a clôturé la veille sur un gain de 2,59%, devrait refluer de 0,37%. L'indice EuroStoxx 50 devrait abandonner 0,35% après avoir bondi mardi de 4,2%.



Les marchés d'actions devraient repartir à la baisse alors que la détérioration de l'activité manufacturière en Europe et aux Etats-Unis en septembre a alimenté depuis lundi les spéculations sur la fin de la hausse des taux d'intérêt de grande ampleur. Les investisseurs estimaient alors que les derniers indicateurs économiques montraient que le relèvement du coût du crédit commençait à produire ses effets en freinant la demande. Ce scénario a en outre été renforcé par le relèvement mardi moins important qu'attendu des taux de la banque centrale australienne.



Mercredi, la banque centrale de Nouvelle-Zélande a relevé son taux directeur de 50 points de base à 3,5% et indiqué qu'une hausse de 75 points avait été envisagée, signe que l'inflation reste préoccupante, malgré le risque de récession mondiale.



Les investisseurs surveilleront avec attention ce mercredi les chiffres des indices mensuels S&P Global des services en Europe et aux Etats-Unis, tandis qu'une enquête privée du cabinet ADP sur l'emploi américain est également attendu avant que le rapport du département américain du Travail en la matière vendredi.



La veille, un rapport sur les offres d'emploi ("JOLTS") a montré qu'elles avaient chuté en août à leur plus bas niveau en près de deux ans et demi, signe d'une dégradation du marché du travail.



LES VALEURS A SUIVRE :



L'Etat français a présenté mardi une offre de rachat au prix de 12 euros par action sur le solde du capital d'EDF qu'il ne détient pas encore et qui devrait courir du 10 novembre au 8 décembre.



A WALL STREET



La Bourse de New York a poursuivi mardi son net rebond entamé la veille, alimenté par les grandes valeurs du secteur technologique, premières bénéficiaires du recul des rendements obligataires avec l'espoir de voir la Réserve fédérale devenir moins agressive en matière de hausses des taux d'intérêt.



L'indice Dow Jones a gagné 2,8%, ou 825,43 points, à 30.316,32 points.



Le S&P-500, plus large, a pris 112,5 points, soit 3,06%, à 3.790,93 points, sa plus forte hausse depuis mai 2020.



Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son côté de 360,97 points (3,34%) à 11.176,41 points.



EN ASIE



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avance de 0,53% à 27.136,33 points et le Topix, plus large, prend de 0,34% à 1.913,3 points à l'approche de la clôture.



En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne en revanche 0,55% et le CSI 300 cède 0,58%.



TAUX



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, qui a touché mardi en séance un creux de deux semaines après avoir déjà abandonné lundi plus de 20 points, repart à la hausse mercredi, à 3,625% contre 3,617% la veille.



Celui du Bund allemand de même échéance a fini mardi à 1,88% après avoir chuté en séance à 1,77%, au plus bas depuis 19 septembre.



CHANGES



Le dollar regagne également du terrain (+0,2%) face à un panier de devises de référence, dont l'euro, qui cède 0,12% à 0,9971 dollar.



La livre sterling, en repli de 0,24% se traite à 1,1449 dollar, après avoir bénéficié pendant deux séances de l'abandon du projet de suppression de la tranche supérieure de l'impôt sur le revenu au Royaume-Uni.



Le yen est quasiment stable (+0,02%) face au dollar à 144,06.



PÉTROLE



Les cours pétroliers, qui ont fortement progressé mardi, sont stables alors que l'Opep+ doit tenir ce mercredi une réunion où une baisse de la production du cartel de deux millions de barils par jour (bpj) pourrait être décidée.



Le Brent recule de 0,15% à 91,66 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,23% à 86,32 dollars le baril.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 OCTOBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Balance commerciale août €4,0 mds €5,4 mds



- importations +1,1% -1,5%



- exportations +1,1% -2,1% FR 06h45 Production industrielle août +0,0% -1,6% FR 07h50 Indice PMI S&P Global des septembre 53,0 53,0*



services définitif DE 07h55 Indice PMI S&P Global des septembre 45,4 45,4*



services définitif EZ 08h00 Indice PMI S&P Global des septembre 48,9 48,9*



services définitif GB 08h30 Indice PMI S&P Global des septembre 49,2 49,2*



services définitif USA 12h15 Enquête ADP sur l'emploi septembre 200.000 132.000



privé USA 14h00 Indice ISM des services septembre 56,0 56,9 *première estimation



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Nikkei-225 27129,33 +137,12 +0,51% -5,77%



Topix 1913,77 +6,88 +0,36% -3,94% Hong Kong 18010,69 +931,18 +5,45% -23,02%



Taiwan 13838,52 +262,00 +1,93% -24,04%



Séoul 2217,08 +7,70 +0,35% -25,54% Singapour 3150,43 +11,53 +0,37% +0,86%



Shanghaï 3024,39 -16,81 -0,55% -16,91%



Sydney 6815,70 +116,40 +1,74% -8,45%



WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Dow Jones 30316,32 +825,43 +2,80% -16,57%



S&P-500 3790,93 +112,50 +3,06% -20,46%



Nasdaq 11176,41 +360,97 +3,34% -28,56%



MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50



Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD



points Eurofirst 300 1596,78 +49,16 +3,18% -15,52%



Eurostoxx 50 3484,48 +142,31 +4,26% -18,94%



CAC 40 6039,69 +245,54 +4,24% -15,56%



Dax 30 12670,48 +461,00 +3,78% -20,24%



FTSE 7086,46 +177,70 +2,57% -4,04% SMI 10590,92 +300,21 +2,92% -17,74%



CHANGES



Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 0,9971 0,9983 -0,12% -12,29%



Dlr/Yen 144,06 144,09 -0,02% +25,20%



Euro/Yen 143,66 143,91 -0,17% +10,24%



Dlr/CHF 0,9796 0,9791 +0,05% +7,39%



Euro/CHF 0,9769 0,9780 -0,11% -5,79%



Stg/Dlr 1,1446 1,1473 -0,24% -15,40%



Indice $ 110,3060 110,0650 +0,22% +14,70%







TAUX



Dernier Var. Spread/Bu



nd



(pts)



Bund 10 ans 1,8760 -0,0120



Bund 2 ans 1,5780 +0,0020



OAT 10 ans 2,4740 -0,0100 +59,80



Treasury 10 3,6232 +0,0060 ans



Treasury 2 4,0820 -0,0150 ans











PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 86,32 86,52 -0,20 -0,23% +41,02%



Brent 91,67 91,80 -0,13 -0,14% +38,83%



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame)