* Wall Street pourrait prendre jusqu'à 0,13% à l'ouverture

* Tesla, Netflix et IBM ouvrent le bal des résultats dans la "tech"

* Goldman Sachs ferme celui des grandes banques américaines

* Le luxe et Kering en soutien en Europe

par Claude Chendjou

PARIS, 19 juillet (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse mercredi et les Bourses européennes progressent également à mi-séance dans un contexte d'optimisme lié à la solidité des premiers résultats trimestriels publiés par les entreprises, alors que les comptes financiers des géants des nouvelles technologies comme Tesla, Netflix et IBM sont par ailleurs attendus dans la soirée, ainsi que ceux de Goldman Sachs dans la banque avant l'ouverture de la séance à New York.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en hausse de 0,12% pour le Dow Jones, une quasi stabilité pour le Standard & Poor's 500 et un gain de 0,08% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 prend 0,27% à 7.338,97 points vers 11h20 GMT, tiré essentiellement par le compartiment du luxe. À Francfort, le Dax est pratiquement stable et à Londres, le FTSE s'octroie 1,79%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,39%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,15% et le Stoxx 600 de 0,32%.

Goldman Sachs, dernière des grandes banques américaines, doit publier ses résultats du deuxième trimestre avant l'ouverture de la Bourse de New York. L'action prenait 0,3% en avant-Bourse après avoir déjà gagné 2,8% la veille à la suite des résultats meilleurs que prévu de Bank of America et Morgan Stanley, qui confirment celles de la semaine dernière de JPMorgan Chase et Wells Fargo.

Dans les nouvelles technologies, Netflix et IBM doivent donner ce mercredi, après la clôture de Wall Street, le coup d'envoi des publications trimestrielles dans le secteur. L'indice Nasdaq, riche en valeurs technologiques, a enregistré depuis le début de l'année un gain de 37,2%.

Concernant l'indice S&P 500, Credit Suisse a relevé son objectif de fin d'année de 4.050 points à 4.700 points, citant une baisse du risque de récession aux Etats-Unis à court terme et de meilleures perspectives de bénéfices pour les géants de la "tech".

Côté macroéconomie, l'inflation dans la zone euro a en outre été confirmée par Eurostat en ralentissement à 5,5% sur un an en juin, tandis qu'en Grande-Bretagne, elle a baissé plus que prévu le mois dernier pour atteindre son niveau le plus bas depuis plus d'un an, à 7,9%.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

Omnicom Group reculait de 5,9% dans les transactions hors séance après la publication mardi soir d'un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes.

VALEURS EN EUROPE

Le secteur du luxe (+0,71%), emmené par Kering (+5,18%), contribue à la tendance positive en Europe, les investisseurs saluant le remaniement à la tête de Gucci, la marque phare du groupe français, avec la nomination de Jean-François Palus au poste de PDG intérimaire.

Dans l'automobile, Renault gagne 0,53% après avoir fait état mercredi d'une hausse de ses ventes en volume sur les six premiers mois de l'année.

Dans les nouvelles technologies, ASML, qui a bondi en matinée à la faveur du relèvement de ses prévisions, ne gagne plus que 1,23%.

Le compartiment des ressources de base (-1,72%) accuse la plus forte baisse du Stoxx 600 dans le sillage du repli d'Antofagasta (-2,78%), le groupe minier ayant abaissé sa prévision de production de cuivre pour l'ensemble de l'année.

CHANGES

Le dollar rebondit (+0,31%) d'un creux de 15 mois face à un panier de devises de référence, dont l'euro qui s'échange à 1,1211 (-0,13%).

La monnaie unique européenne a touché mardi un pic de 17 mois à $1,1276.

La livre sterling recule de 0,94% à 1,2912 dollar après les chiffres de l'inflation britannique.

TAUX

Les rendements obligataires en zone euro reculent pour la troisième séance consécutive d'affilée après la publication des données sur l'inflation.

Le rendement du Bund allemand à dix ans s'affiche à 2,344% après avoir touché un creux depuis le 2 juin, à 2,285%.

Le rendement des bons du Trésor américain de même échéance se traite à 3,7639%, en repli de près de trois points de base.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est soutenu par l'engagement de la Chine de mettre en oeuvre des politiques visant à "rétablir et développer" la consommation intérieure, ce qui pourrait stimuler la demande de pétrole.

Le Brent gagne 0,45% à 79,99 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,25% à 75,94 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)