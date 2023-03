*



Hausse en vue à Wall Street







L'indice Stoxx gagne 0,8%, le CAC 40 à Paris 0,75%







Les rendements obligataires en baisse, le dollar aussi







par Laetitia Volga



PARIS, 3 mars (Reuters) - Wall Street est attendue dans le vert et les Bourses européennes montent à mi-séance vendredi, les déclarations accommodantes d'un responsable de la Réserve fédérale américaine et le regain de confiance sur la reprise économique en Chine offrant un coup de boost aux actions pour conclure la semaine.



Les "futures" sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,3% à 0,4% à Wall Street, qui a rebondi jeudi grâce aux commentaires du président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic, en faveur d'une augmentation régulière des taux américains d'un quart de point.



Il estime en outre que la Fed pourrait être en mesure de suspendre ses hausses de taux à l'été.



Raphael Bostic ne prend pas part aux votes du Comité de politique monétaire de la Fed cette année, néanmoins, ses propos semblent apaiser pour le moment les marchés, préoccupés depuis des semaines par la durée et l'ampleur de la remontée des taux américains.



À Paris, le CAC 40 gagne 0,82% à 7.343,98 vers 12h15 GMT. À Francfort, le Dax prend 1,1% et à Londres, le FTSE 0,14%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 avance de 0,68%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,97% et le Stoxx 600 de 0,76%.



Côté indicateurs, les investisseurs ont pris connaissance de l'amélioration de l'activité des entreprises des services en zone euro et en Chine.



"La reprise chinoise est importante, la fin du COVID et une hausse de la demande des consommateurs chinois pourraient être tout ce qu'il faut pour sortir l'économie mondiale de son marasme", a déclaré Neil Wilson chez markets.com.



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



VALEURS EN EUROPE



La réouverture de la Chine, qui dope les perspectives de demande, apporte un soutien aux valeurs minières (+2,48%): Arcelormittal se retrouve ainsi en tête du CAC 40 avec un gain de 2,62% et à Londres, Anglo American , Rio Tinto et Glencore prennent de 2,24% à 3,09%.



Stellantis, à la faveur d'un changement de conseil de RBC à "surperformance", gagne 1,82%.



CGG, spécialisé dans les services et équipements géophysiques, prend 7,83% et la compagnie aérienne allemande Lufthansa grimpe de 6,49% après avoir tous deux renoué avec un bénéfice en 2022.



La major musicale UMG (-3,72%) est lanterne rouge du Stoxx 600, son excédent brut d'exploitation 2022 s'étant établi sous les estimations des analystes.



TAUX



Autre facteur de soutien aux actions, la détente sur les rendements obligataires. Le dix ans allemand recule à 2,721%, après s'être hissé la veille à son plus haut niveau depuis juillet 2011 à 2,77%.



Sur la semaine, celui-ci affiche pour l'heure une augmentation de 18,5 points de base, sa plus importante progression hebdomadaire depuis décembre.



Morgan Stanley, BNP Paribas et Barclays ont relevé leur prévision de taux de dépôt terminal de la Banque centrale européenne à 4% alors que les tensions inflationnistes persistent.



Ces révisions interviennent après que le gouverneur de la banque centrale belge selon qui la BCE pourrait envisager de relever son taux directeur jusqu'à 4% si l'inflation sous-jacente reste durablement élevée.



Aux Etats-Unis, le rendement des Treasuries de même échéance perd sept points de base, à 4,0086%.



CHANGES



Le dollar abandonne 0,3% face à un panier de six monnaies internationales . L'euro remonte au-dessus de 1,06.



PÉTROLE



Le marché du pétrole cède du terrain mais se dirige vers une hausse sur l'ensemble de la semaine, d'environ 2%, le regain d'optimisme concernant la reprise de la demande chinoise l'emportant sur les craintes de récession.



Le Brent cède 0,6% à 84,24 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,52% à 77,75 dollars.







PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 3 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 15h00 Indice ISM des services février 54,5 55,2



(Laetitia Volga, édité par Matthieu Protard)