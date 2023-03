*



Publication à 13h15 GMT de l'enquête ADP







*



Powell doit encore s'exprimer à 15h00 GMT







*



Les rendements obligataires se tendent encore







*



Le pétrole baisse, le dollar continue de monter







par Claude Chendjou



PARIS, 8 mars (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse à l'ouverture mardi et les principales Bourses européennes évoluent dans de faibles variations à la mi-séance, les investisseurs digérant les propos de Jerome Powell sur une possible accélération de la hausse des taux d'intérêt alors que le président de la Réserve fédérale américaine (Fed) doit encore s'exprimer devant la journée et qu'un important indicateur sur l'emploi est également prévu.



Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,05% pour le Dow Jones, de 0,09% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,06% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 fléchit de 0,2% à 7.324,32 points vers 12h45 GMT. A Londres, le FTSE cède 0,18%. À Francfort, le Dax gagne en revanche 0,15%, grâce notamment au compartiment de l'automobile.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 recule de 0,11% et le Stoxx 600 de 0,17%. L'EuroStoxx 50 de la zone euro grappille 0,04%.



"Les ventes d'actions dans le monde se poursuivent parce que les investisseurs ont pris conscience que le travail de la Réserve fédérale américaine pour tenter de maîtriser l'inflation est loin d'être terminé", explique Susannah Streeter, directrice des changes et des marchés financiers chez Hargreaves Lansdown.



Devant la commission bancaire du Sénat américain, Jerome Powell a déclaré mardi que la Fed était prête à une politique encore plus agressive si nécessaire pour contrôler l'inflation. Il doit s'exprimer de nouveau à 15h00 GMT devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants alors que la prochaine réunion de politique monétaire de la Fed est prévue les 21 et 22 mars.



Avant cela, les investisseurs auront pris connaissance à 13h15 GMT de l'enquête du cabinet privé ADP sur l'emploi aux Etats-Unis en amont de la publication vendredi du rapport officiel en la matière du département du Travail.



Depuis les dernières déclarations de Jerome Powell, les anticipations de relèvement des taux se sont accentuées et les traders tablent désormais avec une probabilité de 64,1% sur une hausse du coût du crédit de 50 points de base ce mois-ci, tandis que le pic des taux est évalué à 5,64% d'ici septembre.



Rick Rieder de BlackRock estime que les taux de la Fed pourraient même culminer à 6% et demeurer à ce niveau pendant une période prolongée.







LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



Tesla recule de 1,1% en avant-Bourse après la décision de Berenberg d'abaisser sa recommandation sur le constructeur automobile à "conserver" contre "acheter".



Occidental Petroleum progresse de 2,5% en avant-Bourse après la décision de Berkshire Hathaway, le groupe de Warren Buffett, de porter à 22,2% sa participation dans la compagnie pétrolière.



VALEURS EN EUROPE



En Europe, l'automobile (+0,4%) affiche la meilleure progression sectorielle avec notamment Continental (+5,94%) qui anticipe une hausse de ses marges cette année.



L'immobilier (-1,34%), plus forte baisse sectorielle, est en revanche pénalisé par la perspective d'un resserrement monétaire prolongé. Unibail Rodamco cède 0,86%.



Dans la distribution, Casino plonge 8,09% après avoir annoncé l'étude d'un projet visant à réduire sa participation dans la chaîne de supermarchés brésilienne Assaí, tandis que dans la défense Thales abandonne 3,77%, le groupe anticipant un free cash flow pour cette année en dessous des attentes.



Ailleurs en Europe, Adidas cède 2,4% en réaction à une réduction du dividende versé aux actionnaires, tandis que le suisse Givaudan, en repli de 2,75%, est dans le collimateur de la Comco, la Commission de la concurrence, pour entente sur les prix.



CHANGES



Le dollar, qui a pris mardi 1,3%, est monté mercredi (+0,2%) à un sommet de trois mois face à un panier de devises de référence et à un pic de deux mois contre l'euro (1,0524 dollar), en réaction aux déclarations de Jerome Powell.



TAUX



Les rendements obligataires à court terme continuent de se tendre: celui des Treasuries à deux ans prend trois points de base, à 5,04%, et son équivalent allemand avance d'un point, à 3,32%, après avoir touché 3,367% en matinée, au plus haut depuis 2008.



PÉTROLE



Les cours pétroliers sont affectés par les craintes d'une baisse de la demande, dans la perspective d'un durcissement du resserrement monétaire.



Le Brent cède 0,29% à 83,05 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,5% à 77,19 dollars.



PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 8 MARS: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h15 Emploi privé (enquête ADP) février 200.000 106.000



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)



WALL STREET



Indices Dernier Var. Var. %



points Dow Jones 32820,0 -44,00 -0,13%



0 S&P-500 3987,25 -2,50 -0,06%



Nasdaq-100 12165,7 -3,25 -0,03%



5







"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD



points Dow Jones 32856,4 -574,98 -1,72% -0,88%



6 S&P-500 3986,37 +2,74 +0,07% +3,83%



Nasdaq 11530,3 -145,40 -1,25% +10,16%



3 Nasdaq 100 12152,1 -150,31 -1,22% +11,08%



7



MARCHES EUROPEENS



Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Eurofirst 300 1813,21 -2,79 -0,15% +8,03%



Eurostoxx 50 4280,69 +1,73 +0,04% +12,84%



CAC 40 7323,77 -15,50 -0,21% +13,13%



Dax 30 15581,7 +22,17 +0,14% +11,91%



0 FTSE 7903,21 -16,27 -0,21% +6,06% SMI 11014,7 -49,38 -0,45% +2,66%



0 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe :



CHANGES



Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0543 1,0547 -0,04% -1,49%



Dlr/Yen 137,26 137,14 +0,09% +4,69%



Euro/Yen 144,73 144,68 +0,03% +3,15%



Dlr/CHF 0,9423 0,9415 +0,08% +1,94%



Euro/CHF 0,9936 0,9936 +0,00% +0,41%



Stg/Dlr 1,1838 1,1827 +0,09% -2,14%



Indice $ 105,662 105,615 +0,04% +9,87%



0 0



TAUX



Dernier Var. Spread/Bund



(pts)



Future Bund 131,360 +0,1400



0 Bund 10 ans 2,6790 -0,0160



Bund 2 ans 3,3320 +0,0150



OAT 10 ans 3,1770 -0,0160 +49,80



Treasury 10 ans 3,9716 -0,0030



Treasury 2 ans 5,0469 +0,0360







PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var. % YTD



nt Brut léger US 77,10 77,58 -0,48 -0,62% +25,96%



Brent 82,93 83,29 -0,36 -0,43% +25,59%



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)