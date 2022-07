Point marchés-Les actions européennes devraient à nouveau monter à l'ouverture

* Les "futures" européens et américains dans le vert * Le Nikkei à Tokyo gagne plus de 2%, la Chine monte aussi * Quatrième séance de hausse pour l'euro/dollar * Netflix grimpe en avant-Bourse après ses résultats et prévisions par Laetitia Volga PARIS, 20 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient légèrement progresser mercredi à l'ouverture grâce à de bons résultats d'entreprises américaines et à la perspective de la reprise des livraisons de gaz russe vers l'Europe. Les premières indications disponible indiquent une hausse de 0,3% pour le CAC 40 parisien, de 0,47% pour le Dax à Francfort, de 0,43% pour le FTSE à Londres et de 0,14% pour l'EuroStoxx 50. Des informations de Reuters selon lesquelles le gazoduc Nord Stream 1 devrait reprendre du service jeudi comme prévu atténuent les craintes liées à l'approvisionnement en gaz en Europe et devrait de nouveau contribuer à la hausse marchés actions. "La dernière information selon laquelle le gaz russe circulera à nouveau a donné un coup de pouce bienvenu aux indices européens mardi malgré l'incertitude sur la quantité du flux", a déclaré Joshua Mahony, analyste chez IG. La peur d'une récession mondiale n'est toutefois pas complètement écartée et le rebond des actions au cours de la semaine dernière pourrait tout autant refléter un simple rebond après "des niveaux extrêmes de pessimisme", selon Rodrigo Catril chez NAB. A Wall Street, qui a terminé mardi en nette hausse, l'action Netflix gagnait autour de 13,9% dans les transactions hors séance après l'annonce d'une perte d'abonnés moins importante qu'attendu au deuxième trimestre et des prévisions optimistes pour le trimestre en cours. Les contrats à terme sur les principaux indices américains suggèrent pour l'instant une poursuite de la hausse, de l'ordre de 0,4%. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini dans le vert mardi alors que des entreprises supplémentaires ont publié des résultats meilleurs qu'attendu, offrant un bol d'air à des investisseurs inquiets que la flambée de l'inflation pèse sur les bénéfices du secteur privé. L'indice Dow Jones a gagné 2,43% à 31.827,05 points, le S&P-500 a pris 2,76% à 3.936,69 points et le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de 3,11% à 11.713,15 points. Le S&P-500 s'est établi à un pic depuis le 6 juin, tandis que le Nasdaq a enregistré son plus fort pourcentage quotidien de hausse depuis le 24 juin. Halliburton (+2,11%) a affiché une hausse de 41% de son bénéfice trimestriel ajusté, le fabricant de jouets Hasbro a gagné 0,7% et Truist Financial 2,6% après avoir publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. Johnson & Johnson et IBM, qui ont tous deux mis en garde contre l'impact du dollar fort, ont perdu 1,46% et 5,24% respectivement. EN ASIE Le Nikkei à la Bourse de Tokyo, en hausse pour la cinquième séance consécutive, prend 2,55%, emmené par la progression des valeurs technologiques dans le sillage de Wall Street. Les poids lourds de la technologie comme Tokyo Electron gagne 4,84% et Advantest 4,85%. Gagnées par la progression des marchés mondiaux et par la promesse de Pékin de soutenir l'économie, les actions chinoises évoluent dans le vert. L'indice composite de Shanghai avance de 0,56%, le CSI 300 de Chine continentale de 0,21% et le Hang Seng à Hong Kong de 1,29%. CHANGES Le dollar américain recule légèrement face à un panier de devises internationales (-0,12%) tandis que l'euro accroît ses gains de la veille grâce à l'espoir que l'Europe puisse éviter une pénurie de gaz majeure et à la possibilité que la BCE procède jeudi à une hausse des taux plus importante que prévu. La monnaie unique prend 0,19% à 1,0243 dollars. TAUX Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans est stable à 3,0265%. PÉTROLE Les cours du pétrole reculent légèrement, sous la pression des efforts des banques centrales mondiales pour juguler l'inflation et avant l'annonce anticipée d'une augmentation des stocks de brut aux Etats-Unis alors que la demande faiblit. Le Brent perd -0,87% à 106,42 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne -0,33% à 103,88 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 20 JUILLET : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 06h00 Indice des prix à la juin +0,7% +0,7% consommation - sur un an +9,3% +9,1% USA 14h00 Reventes de logements juin 5,38 millions 5,41 millions (Rédigé par Laetitia Volga, édité par Myriam Rivet)