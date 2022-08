Point marchés-Les actions européennes devraient poursuivre leur hausse

* Le soulagement sur l'inflation américaine favorise les actions * Les prix à la production aux USA, nouveau test pour le sentiment de marché * Le dollar reprend un peu de terrain, le pétrole baisse * Nouvelle salve de résultats à venir en Europe PARIS, 11 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient poursuivre leur remontée à l'ouverture jeudi après les chiffres jugés rassurants de l'inflation américaine, qui ont favorisé une révision à la baisse des anticipations de taux, mais ce mouvement sera rapidement mis à l'épreuve avec la publication des chiffres des prix à la production aux Etats-Unis. Les contrats à terme sur indices suggèrent une progression de 0,37% pour le Dax à Francfort, de 0,15% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,35% pour l'EuroStoxx 50. Quant au CAC 40 à Paris, il pourrait prendre autour de 0,3% selon les premières indications disponibles. L'indice large européen Stoxx 600 a fini en hausse de 0,89% mercredi après l'annonce d'une stabilité des prix à la consommation aux Etats-Unis en juillet, grâce au reflux des prix des carburants, qui se traduit par une inflation en rythme annuel moins forte qu'anticipé (8,5% alors que le consensus la donnait à 8,7%). Dans la foulée, les investisseurs ont revu leur scénario de remontée des taux de la Réserve fédérale: la probabilité estimée d'une hausse de 75 points de base en septembre, qui approchait 70% avant la publication des chiffres des prix à la consommation, est revenue à 57,5%. Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a toutefois tempéré le regain général d'optimisme en soulignant que la banque centrale était "très loin de crier victoire" et son homologue de Chicago, Charles Evans, a redit s'attendre à ce que le taux des "fed funds" approche 3,5% d'ici la fin de l'année. Les chiffres mensuels des prix à la production, qui seront publiés à 12h30 GMT, fourniront aux investisseurs une nouvelle occasion de réévaluer les perspectives d'inflation et de resserrement de la politique monétaire. Le consensus Refinitiv les donne en hausse de 0,2% sur un mois et de 10,4% sur un an, après +11,3% en juin. En attendant, la matinée en Europe sera animée par une nouvelle série de résultats de sociétés qui incluent ceux de Siemens, Deutsche Telekom et RWE. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette hausse mercredi, portée par le soulagement qui a accueilli les chiffres de l'inflation et l'espoir de voir la Réserve fédérale freiner le mouvement de remontée des taux d'intérêt. L'indice Dow Jones a gagné 535,1 points, soit 1,63%, à 33.309,51, le Standard & Poor's 500 a pris 87,77 points (+2,13%) à 4.210,24, sa meilleure clôture depuis début mai, et le Nasdaq Composite a avancé de 360,88 points (+2,89%) à 12.854,81. Le Nasdaq affiche désormais un rebond de 20,8% par rapport à son plus bas du mois de juin. Parallèlement, l'indice de volatilité du CBOE est revenu sous 20 points et inscrit un plus bas de clôture de quatre mois. Tous les grands indices sectoriels du S&P-500 ont fini dans le vert, ceux des matières premières, de la consommation non-contrainte, de l'industrie et des hautes technologies enregistrant des gains de plus de 2%. Le compartiment des banques, lui, a pris 2,73%. Dans les transactions hors séance après la clôture, Walt Disney gagnait près de 7%, le marché saluant la forte croissance du portefeuille d'abonnés de Disney+, dont le groupe s'apprête à relever les tarifs. Les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent pour l'instant une poursuite de la hausse. EN ASIE Les marchés sont fermés au Japon, la journée étant fériée dans l'archipel. En Chine, les actions profitent du soulagement général sur l'inflation et les taux américain: le SSE Composite de Shanghai gagne 1,23% et le CSI 300 1,59% tandis que le Hang Seng à Hong Kong prend 1,82%. Les marchés chinois bénéficient aussi du rebond des valeurs immobilières après le démenti de Longfor Group à des rumeurs de défaut de paiement sur des dettes à court terme. CHANGES Le dollar regagne un peu de terrain face aux autres grandes devises (+0,21%) après la chute de 1,1% (la plus forte depuis le 16 juin) provoquée la veille par les chiffres de l'inflation américaine et le recalage des anticipations de taux. L'euro, qui a gagné 0,84% mercredi et approché 1,04 dollar au plus haut de la séance, revient à 1,0276. Les bons du Trésor américain ne cotent pas en Asie en raison de la fermeture des marchés japonais. Mercredi, le rendement des titres à dix ans est tombé en séance à 2,67% pour finir à 2,79% et le deux ans a chuté à 3,08% avant de remonter à 3,22%. PÉTROLE Le prix du baril est en légère baisse après un gain de plus d'un dollar mercredi, le marché poursuivant son évolution en dents de scie entre les interrogations sur la demande et les nouvelles rassurantes sur l'offre. Le Brent abandonne 0,36% à 97,05 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,39% à 91,57 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 11 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 263.000 260.000 6 août USA 12h30 Prix à la production juillet +0,2% +1,1% - sur un an +10,4% +11,3% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 27819,3 -180,63 -0,65% -3,38% 3 Topix 1933,65 -3,37 -0,17% -2,95% Hong Kong 19970,0 +359,18 +1,83% -14,65% 2 Taiwan 15173,2 +234,24 +1,57% -16,72% 6 Séoul 2512,75 +31,87 +1,28% -15,61% Singapour 3301,02 +14,69 +0,45% +5,68% Shanghaï 3270,29 +40,27 +1,25% -10,15% Sydney 7056,00 +63,30 +0,91% -5,22% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 33309,5 +535,10 +1,63% -8,33% 1 S&P-500 4210,24 +87,77 +2,13% -11,66% Nasdaq 12854,8 +360,88 +2,89% -17,83% 1 Nasdaq 100 13378,3 +370,16 +2,85% -18,03% 2 Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1727,12 +11,67 +0,68% -8,63% 300 Eurostoxx 3749,35 +33,98 +0,91% -12,77% 50 <.STOXX50E > CAC 40 6523,44 +33,44 +0,52% -8,80% Dax 30 13700,9 +165,96 +1,23% -13,75% 3 FTSE 7507,11 +18,96 +0,25% +1,66% SMI 11155,1 +22,62 +0,20% -13,36% 0 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0276 1,0297 -0,20% -9,61% Dlr/Yen 133,15 132,87 +0,21% +15,72% Euro/Yen 136,85 136,88 -0,02% +5,01% Dlr/CHF 0,9444 0,9423 +0,22% +3,53% Euro/CHF 0,9706 0,9708 -0,02% -6,39% Stg/Dlr 1,2184 1,2225 -0,34% -9,95% Indice $ 105,409 105,196 +0,20% +9,60% 0 0 TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,8960 +0,0100 Bund 2 ans 0,5330 +0,0070 OAT 10 ans 1,4600 +0,0130 +56,40 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 2,7914 +0,0050 Treasury 2 ans 3,2141 +0,0000 PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 91,62 91,93 -0,31 -0,34% +49,68% US Brent 97,05 97,40 -0,35 -0,36% +46,98% (Rédigé par Marc Angrand, édité par Matthieu Protard)