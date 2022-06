Point marchés-Les actions européennes devraient tenter un rebond

* Les indices européens attendus en hausse * Les "futures" de Wall Street dans le vert * Mais les performances hebdomadaires seront clairement négatives * La BoJ laisse sa politique monétaire inchangée PARIS, 17 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi après les lourdes pertes provoquées la veille par le retour en force des craintes de récession aux Etats-Unis et en Europe mais malgré ce rebond, elles se dirigent vers l'une de leurs pires performances hebdomadaires depuis plus de deux ans. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,84% pour le Dax à Francfort, de 0,52% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,99% pour l'EuroStoxx 50. Quant au CAC 40 à Paris, il pourrait prendre près de 1% selon les premières indications disponibles. L'indice parisien a chuté de 2,39% jeudi et fini sous 5.900 points pour la première fois depuis mars 2021, portant à plus de 20% son repli par rapport à son pic de clôture du 5 janvier. Il accuse pour l'instant une baisse de 4,87% sur la semaine. L'indice large européen Stoxx 600, lui, a fini jeudi au plus bas depuis février 2021 après une baisse de 4,49% en quatre séances. Les hausses de taux annoncées successivement depuis mercredi par la Réserve fédérale américaine, la Banque d'Angleterre et surtout la Banque nationale suisse (BNS) ont ramené le risque de récession au premier rang des préoccupations des investisseurs, car il implique des menaces sur les perspectives de résultats et la valorisation des sociétés cotées partout dans le monde. L'indice mondial MSCI accuse ainsi un repli de 5,7% depuis le début de la semaine, sa pire performance depuis mars 2020. "Nous entrons dans une nouvelle phase de changement de régime, les risques pour la croissance économique s'ajoutant au contexte inflationniste déjà tendu", a déclaré Vincent Mortier, le directeur des investissements d'Amundi. "Le 'repricing' en cours est en train d'effacer du marché la majeure partie des survalorisations mais les niveaux actuels sont vulnérables à la moindre détérioration des fondamentaux des sociétés." LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a de nouveau fini en forte baisse jeudi, emportée elle aussi par les craintes de récession, : L'indice Dow Jones a cédé 2,42%, ou 741,46 points, à 29.927,07, le Standard & Poor's 500 a perdu 123,22 points (-3,25%) à 3.666,77 et le Nasdaq Composite a reculé de 453,06 points (-4,08%) à 10.646,10. L'annonce d'une baisse plus forte qu'attendu des mises en chantier et des permis de construire aux Etats-Unis n'a fait qu'ajouter à l'inquiétude des investisseurs après les déclarations de la Fed. Les onze grands indices sectoriels du S&P-500 ont fini dans le rouge, celui de l'énergie chutant de 5,58% et celui de la consommation non contrainte de 4,76%. Les contrats à terme suggèrent pour l'instant un rebond de 0,7% à 1% à l'ouverture. EN ASIE À la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei perd 1,49% à moins d'une heure de la clôture après être passé sous les 26.000 points pour la première fois depuis le 13 mai. Il se dirige vers une chute de près de 7% sur l'ensemble de la semaine, sa pire performance hebdomadaire depuis avril 2020. En Chine, le SSE Composite de Shanghaï gagne 0,28% et le CSI 300 0,64%, la tendance restant soutenue par l'espoir de nouvelles mesures de relance. CHANGES/TAUX Le dollar rebondit de 0,56% face aux autres grandes devises après la chute de 1,45% subie jeudi en réaction aux annonces de la Fed et aux indicateurs américains du jour. L'euro (-0,23%) revient ainsi à 1,0523 dollar après être monté la veille à 1,0601. Le yen cède 1,26% face au billet vert et 1,05% face à la monnaie unique européenne après le statu quo sans surprise de la Banque du Japon. Sur le marché obligataire, le rendement des bons du Trésor américain à dix ans, à 3,2389%, est pratiquement inchangé après une chute de près de dix points de base jeudi. PÉTROLE La crainte d'une dégradation de la demande continue de peser sur le marché pétrolier même si l'annonce par les Etats-Unis de nouvelles sanctions visant le secteur pétrochimique iranien limite le repli. Le Brent abandonne 0,48% à 119,23 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,54% à 116,96 dollars. À ce stade, le Brent s'achemine vers sa première performance hebdomadaire négative en cinq semaines et le WTI vers la première en huit semaines. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 17 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Inflation (définitif) mai +0,8% +0,6% - sur un an +8,1% +8,1% USA 13h15 Production industrielle mai +0,4% +1,1% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 26041,9 -389,28 -1,47% -9,55% 2 Topix 1842,39 -25,42 -1,36% -7,53% Hong Kong 21070,8 +225,40 +1,08% -9,94% 3 Taiwan 15654,6 -183,94 -1,16% -14,07% 7 Séoul 2438,09 -13,32 -0,54% -18,12% Singapour 3082,10 -15,33 -0,49% -1,33% Shanghaï 3294,40 +9,02 +0,27% -9,49% Sydney 6472,50 -118,60 -1,80% -13,06% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 29927,0 -741,46 -2,42% -17,64% 7 S&P-500 3666,77 -123,22 -3,25% -23,07% Nasdaq 10646,1 -453,06 -4,08% -31,95% 0 Nasdaq 100 11127,5 -466,20 -4,02% -31,82% 7 Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1585,03 -37,92 -2,34% -16,15% 300 Eurostoxx 3427,91 -104,41 -2,96% -20,25% 50 <.STOXX50E > CAC 40 5886,24 -143,89 -2,39% -17,71% Dax 30 13038,4 -446,80 -3,31% -17,92% 9 FTSE 7044,98 -228,43 -3,14% -4,60% SMI 10475,3 -308,22 -2,86% -18,64% 7 CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0522 1,0547 -0,24% -7,44% Dlr/Yen 133,88 132,20 +1,27% +16,36% Euro/Yen 140,90 139,42 +1,06% +8,12% Dlr/CHF 0,9692 0,9666 +0,27% +6,25% Euro/CHF 1,0201 1,0194 +0,07% -1,62% Stg/Dlr 1,2307 1,2351 -0,36% -9,03% Indice $ 104,216 103,631 +0,56% +8,36% 0 0 TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 1,7080 +0,0120 Bund 2 ans 1,1630 +0,0200 OAT 10 ans 2,2510 -0,0100 +54,30 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 3,2370 -0,0680 Treasury 2 ans 3,1490 -0,0090 PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 116,94 117,59 -0,65 -0,55% +91,05% US Brent 119,15 119,81 -0,66 -0,55% +80,45% (Rédigé par Marc Angrand, avec Tom Westbrook à Singapour)