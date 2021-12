Point marchés-Les actions européennes en mode pause avant Noël

* Le CAC 40 a cédé 0,28% et le Stoxx 600 0,11% * Volumes réduits pour une séances écourtée * Wall Street fermée pour le réveillon PARIS, 24 décembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont fini en légère baisse vendredi au terme d'une séance écourtée et sans volume à la veille de Noël sur des prises de bénéfice, après les gains entraînés par le reflux des craintes sur le variant Omicron du coronavirus. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,28% à 7.086,58 points. Le Footsie britannique (-0,02%) a terminé quasiment à l'équilibre. Les marchés financiers londoniens resteront fermés lundi et mardi pour Noël et le "Boxing Day". L'indice EuroStoxx 50 a cédé 0,25%, le FTSEurofirst 300 a reculé de 0,1% et le Stoxx 600 de 0,11%. Les marchés boursiers de plusieurs pays dont l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Suisse et les États-Unis n'ont pas ouvert leurs portes en ce reveillon de Noël. Sur la semaine, le CAC 40 a gagné 2,3% et le Stoxx 600 a pris 1,92%, soutenu par des études encourageantes sur la virulence du variant Omicron du coronavirus ainsi que par des statistiques solides publiées aux Etats-Unis ces derniers jours. "La source la plus populaire (pour le rallye) est la perception croissante qu'Omicron est moins mortel. Cette conviction a contribué au retour de l'appétit pour le risque mais les anticipations auto-réalisatrices d'un rallye de Noël et la baisse des liquidités sont également entrées en jeu", a déclaré Giuseppe Sersale, gérant de fonds chez Anthilia. "Je pense toujours que les informations sur Omicron sont bonnes mais pas aussi bonnes que le marché le prend", a-t-il ajouté. L'indice européen affiche une progression d'environ 21% depuis le début de l'année, ce qui marque un rebond après la baisse de 4% en 2020. VALEURS En Bourse, les performances sectorielles se sont échélonnées entre une perte de 0,3% pour le compartiment de l'énergie et un gain de 0,19% pour celui des médias. A Paris, STMicroelectronics (+1,17%) a terminé en tête du CAC 40 devant Publicis (+0,99%) et Atos (+0,92%). TechnipFMC a perdu 1,04%. CHANGES/TAUX Du côté des changes, largement désertés avec les fêtes de fin d'année, l'euro est stable à 1,132 dollar. La monnaie unique a pris 0,77% depuis la clôture de vendredi dernier et dans le même temps le dollar a perdu 0,57% contre un panier de devises internationales, le billet vert ayant été délaissé pour des actifs jugés moins sûrs avec l'apaisement des inquiétudes sanitaire et économique. Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini stable, à -0,251%, après un pic d'un mois jeudi à -0,235% grâce à l'amélioration du sentiment de marché. PÉTROLE Le Brent recule de 1,29% à 75,86 dollars mais il se dirige vers un gain hebdomadaire de 3,2%, les craintes concernant l'impact du variant Omicron sur l'économie mondiale s'étant dissipées. LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 300 1872,48 -1,76 -0,09% +21,86% Eurostoxx 50 4255,01 -10,85 -0,25% +19,77% CAC 40 7086,58 -19,57 -0,28% +27,65% Dax 30 15756,31 +162,84 +1,04% +14,85% FTSE 7372,10 -1,24 -0,02% +14,11% SMI 12785,32 +71,42 +0,56% +19,45% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : LA TENDANCE A WALL STREET Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 35950,56 +196,67 +0,55% +17,46% S&P-500 4725,79 +29,23 +0,62% +25,82% Nasdaq 15653,37 +131,48 +0,85% +21,45% Nasdaq 100 16308,21 +128,07 +0,79% +26,54% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1319 1,1328 -0,08% -7,32% Dlr/Yen 114,39 114,37 +0,02% +10,88% Euro/Yen 129,49 129,57 -0,06% +2,02% Dlr/CHF 0,9195 0,9183 +0,13% +3,89% Euro/CHF 1,0406 1,0402 +0,04% -3,71% Stg/Dlr 1,3406 1,3404 +0,01% -1,95% Indice $ 0,0000 96,0190 -100,00% -100,00% OR Cours Veille Var. % YTD Or Spot 1808,24 1807,91 +0,02% +19,20% TAUX Dernier Var. Spread/Bu nd (pts) Future Bund 172,54 -0,60 Bund 10 ans -0,25 +0,00 Bund 2 ans -0,68 -0,01 OAT 10 ans 0,12 +0,00 +37,00 Treasury 10 ans 1,49 +0,00 Treasury 2 ans 0,69 +0,00 PETROLE Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 73,76 72,76 +1,00 +1,37% +20,50% Brent 75,86 76,85 -0,99 -1,29% +14,89% (édité par Jean-Stéphane Brosse)