La Bourse de New York attendue dans le vert







Les places européennes gagnent environ 1,5% à mi-séance







Les tensions sur le secteur bancaire continuent de refluer







Les rendements obligataires grimpent







par Laetitia Volga



PARIS, 21 mars (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse et les Bourses européennes progressent à mi-séance mardi, soutenues par les diverses mesures prises en faveur du secteur bancaire et par l'espoir de voir la Réserve fédérale opter pour une hausse modérée de ses taux d'intérêt.



Les contrats à terme signalent un gain de 0,85% pour le Dow Jones , de 0,84% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,7% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 prend 1,55% à 7.122,07 points vers 11h45 GMT. Le Dax monte de 1,66% à Francfort et le FTSE de 1,44% à Londres.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 gagne 1,38%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro avance de 1,66% et le Stoxx 600 s'octroie 1,4%.



Ce dernier reprend 2,5% depuis vendredi, la série d'initiatives prises des deux côtés de l'Atlantique depuis la débâcle de plusieurs banques régionales américaines et de Credit Suisse permettant aux marchés de retrouver leur calme.



Le sauvetage en urgence de la banque helvétique par UBS, l'aide de plusieurs milliards de dollars apportée par les plus grandes banques américaines à First Republic ou encore l'accord des grandes banques centrales pour faciliter l'accès aux liquidités en dollars - un dispositif faiblement utilisé toutefois depuis lundi - ont contribué à apaiser les inquiétudes concernant la stabilité financière.



Par ailleurs, d'après l'agence Bloomberg, les autorités américaines réfléchissent aux moyens de garantir temporairement les dépôts bancaires au-delà de la limite actuelle de 250.000 dollars.



"En l'absence de nouveaux problèmes dans le secteur bancaire au cours des dernières 24 heures, les marchés espèrent y voir le signe que la crise pourrait avoir atteint son apogée", déclare Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.



"La prochaine décision de la Fed pourrait encore provoquer des remous si le marché estime qu'elle est trop agressive dans la remontée de ses taux", prévient-il.



Une telle perspective parait toutefois peu probable si l'on se base sur le baromètre FedWatch de CME: les investisseurs estiment à 83,4% la probabilité d'une hausse de taux de 25 points de base mercredi et à 16,6% celle d'un statu quo.



Les investisseurs étudieront le discours du président de l'institution sur l'inflation et la situation bancaire mais aussi les "dot plot", les prévisions des membres du FOMC sur l'évolution future des taux.



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



VALEURS EN EUROPE



L'indice européen des banques bondit de 3,17%, la plus forte hausse sectorielle.



Le cours de Credit Suisse est peu changé à 0,8226 franc suisse, contre une offre d'achat par UBS à 76 centimes.



A Paris, Credit Agricole , Société générale et BNP Paribas prennent de 2,05% à 3,37%.



Thyssenkrupp gagne 5,78%, des sources ayant indiqué que plusieurs groupes, dont le fonds CVC, seraient intéressés par l'activité sidérurgique du conglomérat allemand.



RWE prend 2,53% après avoir annoncé le versement d'un dividende plus élevé et davantage d'investissements dans le domaine des énergies renouvelables.



TAUX



Les rendements obligataires regagnent du terrain après leur recul marqué en séance lundi. Celui du Bund allemand à dix ans s'affiche à 2,271%, son équivalent français à 2,794%.



Le dix ans américain prend près de sept points de base à 3,5468%.



CHANGES



Sur le marché des changes, le dollar est en légère baisse (-0,23%) face à un panier de devises de référence . L'euro gagne 0,58%, autour de 1,0781 dollar.



PÉTROLE



A l'image des actions, le marché du pétrole rebondit également, le baril de Brent prenant 0,65% à 74,27 dollars et celui du brut léger américain 0,75% à 68,15 dollars.



PLUS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR (Laetitia Volga, édité par Bertrand Boucey)