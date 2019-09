Point marchés-Les actions reculent sous la menace d'un choc pétrolier

* Les actions européenes finissent dans le rouge * Le CAC 40 perd près de 1% * Le pétrole flambe après les attaques en Arabie saoudite * Les valeurs refuges très prisées, notamment la dette souveraine par Patrick Vignal PARIS, 16 septembre (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé lundi dans le rouge, la crainte d'un choc pétrolier pesant sur la croissance économique mondiale installant un climat d'aversion au risque illustré par la montée des valeurs refuge comme l'or et les obligations d'Etat. À Paris, le CAC 40 a perdu 0,94% à 5.602,23 points. Le Footsie britannique a reculé de 0,31% et le Dax allemand a cédé 0,71%. L'indice EuroStoxx 50 a abandonné 0,89%, le FTSEurofirst 300 0,31% et le Stoxx 600 0,58%. Le recul des actions a été limité par le soutien du compartiment de l'énergie sur fond de flambée des cours du pétrole, deux jours après des attaques de drones contre des installations de la compagnie pétrolière saoudienne Aramco, qui ont réduit de moitié la production de pétrole du royaume d'Arabie saoudite, entraînant une diminution de 5% de la production mondiale. Les Etats-Unis sont prêts à riposter à ces attaques, a annoncé dimanche Donald Trump, après qu'un haut responsable de son administration en a imputé la responsabilité à l'Iran. VALEURS Signe de la nervosité des marchés d'actions européens, l'indice mesurant la volatilité implicite de l'EuroStoxx 50 a bondi de près de 11%. Airbus (-3,39%) et d'autres importants exportateurs français ont reculé face à la perspective d'un nouvel épisode de tension commerciale entre l'Union européenne et les Etats-Unis dans le feuilleton des aides publiques au secteur aéronautique. L'Organisation mondiale du commerce (OMC) a approuvé une demande américaine visant à imposer de nouveaux droits de douane à des produits européens dans ce dossier, ce qui pourrait conduire à des représailles de l'UE, a-t-on appris de deux sources proches du dossier. Le renchérissement du pétrole pénalise, entre autres, le secteur du transport aérien et du tourisme car il pourrait, s'il se prolonge, se traduire par une dégradation de l'activité et de la rentabilité. L'indice Stoxx du secteur a cédé 0,59% et parmi ses grands acteurs, Air France-KLM a perdu 3,21% et Lufthansa 2,84%. Le secteur du luxe, très sensible à la thématique commerciale, est également en première ligne avec notamment, à Paris, un repli de 3,90% pour LVMH , la plus forte baisse du CAC. A la hausse, les pétrolières ont profité de l'envolée des cours du brut: l'indice Stoxx du pétrole et du gaz a pris 2,78%, Total 2,50%, TechnipFMC 4,57%, BP 4,01% et Royal Dutch Shell 2,13%. A WALL STREET A l'heure de la clôture en Europe, les indices de référence de la Bourse de New York perdent de 0,3% à 0,5%. Aux valeurs, les pétrolières montent logiquement avec des progressions de plus de 1,5% pour Exxon Mobil et Chevron. Les compagnies aériennes baissent en revanche dans la perspective d'une augmentation des prix du kérosène. American Airlines perd 5,51% et Delta Air Lines recule de 2,95%. Un regain d'inquiétude pour l'économie chinoise en réaction à des indicateurs économiques inférieurs aux attentes pèse également sur la tendance. PÉTROLE Les deux contrats de référence sur le brut prennent près de 12%. Le Brent gagne 11,92% à 67,40 dollars le baril près avoir gagné jusqu'à 19,5%, sa plus forte hausse en pourcentage en séance depuis le 14 janvier 1991, pendant la guerre du Golfe. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a quant lui vu son cours s'envoler de jusqu'à 15,5% et affiche encore un gain de 11,50% à 61,16 dollars à l'heure de la clôture en Europe. TAUX Le repli sur les valeurs jugées les moins risquées se traduit par une baisse du rendement du Bund à dix ans, référence pour la zone euro, à -0,474% (-2 points de base). Le recul est plus net sur le rendement des Treasuries à 10 ans qui recule de près de quatre points de base à 1,8625% après avoir atteint vendredi un pic de six semaines à 1,903%. CHANGES Le dollar progresse de 0,3% face à un panier de devises de référence mais perd 0,2% face au yen, qui joue son rôle de valeur refuge. L'euro cède 0,6% à 1,1008, affecté en outre par la perspective de nouvelles barrières douanières américaines contre des produits européens. MÉTAUX L'or profite logiquement de son statut de valeur refuge et prend 0,6% après avoir gagné en séance plus de 1% à 1.503,68 dollars l'once. A SUIVRE MARDI : LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) LA CLÔTURE EN EUROPE Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Eurofirst 1533, -4,83 -0,31 +15, 300 02 % 15% Eurostoxx 3518, -31,6 -0,89 +17, 50 45 6 % 23% <.STOXX50E > CAC 40 5602, -53,2 -0,94 +18, 23 3 % 42% Dax 30 12380 -88,2 -0,71 +17, ,31 2 % 25% FTSE 7321, -46,0 -0,63 +8,8 41 5 % 2% SMI 9969, -78,1 -0,78 +18, 19 5 % 27% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : LA TENDANCE A WALL STREET Indices Derni Var. Var. YTD er Point % s Dow Jones 27062 -157, -0,58 +16, ,12 40 % 01% S&P-500 2993, -13,5 -0,45 +19, 87 2 % 43% Nasdaq 8148, -28,4 -0,35 +22, 27 4 % 80% Nasdaq 100 7849, -43,9 -0,56 +24, 04 1 % 00% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veill Var.% YTD e Euro/Dlr 1,100 1,107 -0,60 -4,0 7 3 % 3% Dlr/Yen 107,9 108,0 -0,11 -2,1 5 7 % 0% Euro/Yen 118,8 119,6 -0,72 -5,8 3 9 % 6% Dlr/CHF 0,991 0,990 +0,16 +1,0 8 2 % 6% Euro/CHF 1,091 1,096 -0,40 -2,9 7 1 % 9% Stg/Dlr 1,242 1,250 -0,62 -2,6 2 0 % 3% Indice $ 98,60 98,25 +0,35 +2,5 10 70 % 2% OR Cours Veill Var. YTD e % Or Spot 1503, 1488, +1,03 +17, 76 45 % 23% TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Future 172,9 +0,54 Bund 8 Bund 10 -0,48 -0,01 ans <DE10YT=RR > Bund 2 ans -0,72 -0,00 OAT 10 ans -0,20 -0,00 +28, <FR10YT=RR 24 > Treasury 1,83 -0,07 10 ans <US10YT=RR > Treasury 2 1,76 -0,04 ans PETROLE Cours Précé Var Var. YTD dent % Brut léger 61,02 54,85 +6,17 +11, +33,2 US 25% 0% Brent 67,31 60,22 +7,09 +11, +24,3 77% 0% (Édité par Jean-Michel Bélot)

