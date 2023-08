* Hausse de 0,2% attendue à Wall Street



* A Paris, le CAC 40 gagne plus de 1%



* Soulagement sur les actions, la taxe italienne moins sévère qu'attendu



* Risque de déflation en Chine



par Laetitia Volga



PARIS, 9 août (Reuters) - Wall Street est attendue en légère progression tandis que les Bourses européennes regagnent du terrain mercredi à mi-séance, portées par le rebond des valeurs bancaires après une bonne nouvelle en provenance d'Italie pour le secteur.



Les "futures" américains signalent pour le moment un gain de 0,14% pour le Dow Jones , de 0,22% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,23% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 gagne 1,26% à 7.360,89 vers 10h55 GMT. À Francfort, le Dax prend 1,1% et à Londres, le FTSE 0,83%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 monte de 0,91%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,26% et le Stoxx 600 de 0,87%.



A l'inquiétude succède le soulagement sur les marchés européens concernant l'imposition des banques italiennes.



Après avoir annoncé une taxe sur les profits exceptionnels des banques grâce à l'augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne - une annonce surprise qui a contribué au repli du secteur - le gouvernement italien a envoyé un message jugé rassurant mardi dans la soirée en déclarant que ce nouvel impôt sera plafonné à 0,1% du total des actifs des établissements concernés.



Les analystes de Citi avaient estimé plus tôt que la contribution pourrait représenter jusqu'à environ 0,5% des actifs pondérés par le risque.



Dans ce contexte, les nouvelles mauvaises statistiques publiées dans la matinée en Chine - première baisse des prix à la consommation (CPI) depuis février 2021 et recul de 4,4% des prix à la production (PPI) - n'ont pas de réel impact sur la tendance mondiale.



Les experts de JPMorgan font même valoir que les signes de déflation dans la deuxième économie mondiale pourraient s'avérer une bonne nouvelle pour les prix dans les autres grandes économies.



"Notre récente étude suggère une répercussion de la Chine sur l'inflation mondiale (hors Chine) d'environ -70 point de base au cours du second semestre", disent-ils dans une note.



"Pour rappel, la baisse de l'indice CPI sous-jacent en juin aux Etats-Unis avait été pressentie après le repli important du PPI chinois deux jours auparavant et celui de l'indice Manheim sur la valeur des véhicules d'occasion", poursuivent les analystes.



Ils s'attendent à une inflation américaine sous-jacente moins importante qu'attendu par les marchés pour le mois de juillet. Les chiffres officiels seront donnés jeudi par le département du Travail et le consensus Reuters table sur une progression mensuelle de 0,2% pour l'indice global et celui de base.



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



VALEURS EN EUROPE



Aux valeurs, les banques italiennes comme Intesa Sanpaolo , Banco BPM et UniCredit gagnent de 3,14% à 4,35%, tandis qu'à Paris, Société générale prend 1,91% et BNP Paribas 2,01%.



L'action Delivery Hero progresse de 8,53% pour prendre la tête du Stoxx 600, la société allemande de vente en ligne de repas a revu à la hausse son objectif annuel de chiffre d'affaires.



Le groupe de grande distribution Ahold Delhaize abandonne 1,35% en Bourse d'Amsterdam, les analystes soulignant la baisse de la rentabilité constatée aux Etats-Unis au deuxième trimestre.



TAUX/CHANGES



Les variations sont contenues sur le marché obligataire où le rendement du Bund à dix ans s'affiche à 2,466% et celui des Treasuries à 4,0322%.



Le prochain point de mire des investisseurs sera de savoir si le département du Trésor américain enregistre une forte demande pour les adjudications de titres de dettes, pour 38 milliards de dollars à dix ans (ce mercredi) et 23 milliards à 30 ans (jeudi).



Le dollar, pénalisé par le regain général d'appétit pour le risque, cède 0,12% face aux autres grandes devises et l'euro revient à 1,0977.



PÉTROLE



Côté pétrole, la réduction de l'offre compense l'inquiétude concernant le ralentissement de la demande chinoise et un rapport faisant état d'une augmentation des stocks de brut aux Etats-Unis.



Le Brent gagne 0,72% à 86,79 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 0,77% à 83,56 dollars.



PAS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR ATTENDU À L'AGENDA DU 9 AOÛT (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)