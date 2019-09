Point marchés-Les actions saluent le ton conciliant de Pékin sur le commerce

* L'indice Stoxx 600 gagne 0,51%, le CAC 40 à Paris 0,63% * Pékin dit être en contact étroit avec Washington * Les secteurs exposés aux tensions commerciales en profitent * Série d'avertissements de groupes britanniques par Marc Angrand PARIS, 26 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse jeudi matin après des déclarations conciliantes de la Chine sur le conflit commercial avec les Etats-Unis, qui l'emportent sur les craintes de nouvelles tensions sur ce front hypersensible et sur une série d'avertissements sur résultats au Royaume-Uni. À Paris, le CAC 40 gagne 0,63% à 5.618,90 points vers 07h50 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,51% et à Londres, le FTSE 100 avance de 0,43%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en hausse de 0,37%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,51% et le Stoxx 600 de 0,51%. Le ministère chinois du Commerce a déclaré être en contact étroit avec les Etats-Unis pour préparer les négociations à haut niveau prévues le mois prochain, en précisant que Pékin avait acheté d'importantes quantités de produits agricoles sans avoir à payer de droits de douane. Côté américain, Donald Trump avait déjà joué l'apaisement mercredi en déclarant qu'un accord commercial avec la Chine pourrait être conclu "plus tôt" que les observateurs ne le pensent. Les investisseurs restent cependant à l'affût de nouvelles informations sur le risque de nouveaux droits de douane américains visant des produits européens. Selon Bloomberg en effet, l'Organisation mondiale du commerce (OMC) s'apprête à autoriser Washington à imposer de nouveaux tarifs douaniers touchant huit milliards de dollars (7,3 milliards d'euros) de produits européens, dans le luxe et l'aéronautique entre autres. VALEURS Les déclarations de Pékin favorisent les secteurs exposés aux tensions commerciales comme l'automobile, dont l'indice Stoxx gagne 0,96%, les hautes technologies (+1,03%) ou les matières premières (+0,78%). A la baisse, le secteur des produits de grande consommation cède 0,14%, pénalisé notamment par la chute de 9,61% du fabricant de cigarettes tabac Imperial Brands après un avertissement sur ses résultats. Autres groupes britanniques sanctionnés après des "warnings", IAG, propriétaire de British Airways et Iberia, cède 2,08% et Pearson 16,33%. Dans le secteur bancaire, le groupe néerlandais ABN Amro décroche de 8,57% après l'ouverture d'une enquête sur des soupçons d'infraction à la loi anti-blanchiment. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en légère hausse, portée principalement par les valeurs cycliques. L'indice Nikkei a gagné 0,13% à 22.048,24 point et le Topix a terminé sur une progression de 0,2% après avoir touché en matinée son plus haut niveau depuis le 5 décembre. En Chine, où les marchés ont fermé avant les déclarations du ministère du Commerce, la prudence a pesé sur la tendance à l'approche du long congé de la fête nationale et l'indice SSE Composite de Shanghai a fini en repli de 0,89%. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, soutenue par la publication de chiffres encourageants sur les ventes de logements neufs aux Etats-Unis, qui ont occulté l'agitation politique qui prévaut à Washington. Les marchés ont également apprécié les propos de Donald Trump sur le commerce avec la Chine. L'indice Dow Jones a gagné 162,94 points (+0,61%) à 26.970,71, le S&P-500, plus large, a pris 18,27 points, soit 0,62%, à 2.984,87 et le Nasdaq Composite a avancé de 83,76 points (1,05%) à 8.077,38. CHANGES L'"indice dollar" mesurant les variations de la devise américaine face à un panier de monnaies de référence abandonne 0,03% et l'euro remonte autour de 1,0940. TAUX Après leur rebond de la veille, les rendements obligataires varient peu en début de séance, l'effet haussier des déclarations chinoises sur le commerce ayant été de courte durée. Celui du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, oscille autour de 0,8% tandis que son équivalent américain s'affiche à 1,71% après un pic à 1,727% mercredi. PÉTROLE Les cours du brut poursuivent leur repli, toujours pénalisés par le retour à la normale de la production saoudienne et la hausse des stocks aux Etats-Unis, qui alimente les craintes de ralentissement de la demande. Le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) évolue autour de 56,30 dollars et le Brent à 62,20 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 SEPTEMBRE : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 8h00 Masse monétaire M3 août +5,1% +5,2% US 12h30 Inscriptions au chômage semaine au 212.000 208.000 21/9 US 12h30 PIB définitif T2 +2,0% +2,0% US 14h00 Promesses de vente août +0,9% -2,5% immobilières LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 1529,65 +5,64 +0,37% +14,89% 300 Eurostoxx 50 3530,48 +17,45 +0,50% +17,63% CAC 40 5618,20 +34,40 +0,62% +18,76% Dax 30 12293,7 +59,57 +0,49% +16,43% 5 FTSE 7321,64 +31,65 +0,43% +8,82% SMI 9969,05 +54,23 +0,55% +18,27% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 22048,2 +28,09 +0,13% +10,16% 4 Topix 1623,27 +3,19 +0,20% +8,65% Hong Kong 26010,4 +65,07 +0,25% +0,64% 2 Taiwan 10871,9 -1,70 -0,02% +1,51% 9 Séoul 2074,52 +1,13 +0,05% +1,64% Singapour 3130,84 +5,02 +0,16% +2,02% Shanghaï 2929,09 -26,35 -0,89% +17,45% Sydney 6677,60 -32,60 -0,49% +18,26% La clôture à Tokyo : WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 26970,7 +162,94 +0,61% +15,62% 1 S&P-500 2984,87 +18,27 +0,62% +19,07% Nasdaq 8077,38 +83,76 +1,05% +21,73% Nasdaq 100 7803,54 +93,50 +1,21% +23,28% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0943 1,0941 +0,02% -4,59% Dlr/Yen 107,68 107,76 -0,07% -2,34% Euro/Yen 117,85 117,90 -0,04% -6,63% Dlr/CHF 0,9936 0,9917 +0,19% +1,24% Euro/CHF 1,0874 1,0855 +0,18% -3,36% Stg/Dlr 1,2351 1,2349 +0,02% -3,18% Indice $ 99,0090 99,0370 -0,03% +2,95% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1506,76 1503,75 +0,20% +17,47% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 174,23 -0,13 Bund 10 ans -0,58 +0,01 Bund 2 ans -0,73 -0,01 OAT 10 ans -0,28 +0,01 +30,03 Treasury 10 ans 1,71 -0,02 Treasury 2 ans 1,67 -0,01 PETROLE (en dollars) Cours Précéde Var Var.% YTD nt Brut léger 56,25 56,49 -0,24 -0,42% +22,79% US Brent 62,17 62,39 -0,22 -0,35% +14,81% (édité par Patrick Vignal)

0