par Claude Chendjou



PARIS, 24 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes, hormis Francfort, ont terminé en baisse vendredi sur de fond de crainte d'une inflation persistante à la lumière des récentes pressions salariales en zone euro, tandis que Wall Street était en hausse à mi-séance, profitant d'un rebond technique après le repli de la veille.



À Paris, le CAC 40 a décliné de 0,09% à 8.094,97 points. Le Footsie britannique a abandonné 0,22%. Le Dax allemand a en revanche grignoté 0,02%.



L'indice EuroStoxx 50 a reflué de 0,03%, le FTSEurofirst 300



de 0,20% et le Stoxx 600 de 0,19%.



Ce dernier indice, qui perd sur l'ensemble de la semaine 0,43%, a été pénalisé vendredi essentiellement par les compartiments des nouvelles technologies (-0,42%) et des services aux collectivités (-1,27%).



La prudence sur les actifs risqués s'est accompagnée de tensions dans le secteur obligataire où le rendement du Bund allemand à deux ans a touché jeudi un plus haut de six mois.



Une évolution consécutive à la publication d'indices PMI témoignant d'une activité à son rythme le plus rapide en un an en mai et une accélération de la croissance des salaires dans le bloc monétaire au premier trimestre.



Barclays estime vendredi que la Banque d'Angleterre (BoE) réduira le coût de ses emprunts seulement à partir du mois d'août, tandis que Danske Bank ne voit plus que deux baisses de taux en zone euro cette année, au lieu de trois initialement.



VALEURS EN EUROPE



Renault a pris 5,20%, le constructeur automobile ayant annoncé un plan de rachat d'actions et UBS ayant relevé sa recommandation sur le groupe de "vendre" à "neutre".



La Compagnie des Alpes a bondi de 8,41% après la publication par le groupe d'un résultat net trimestriel en hausse et d'un relèvement de ses perspectives d'Ebitda pour l'exercice.



Le groupe britannique de gestion de réseau d'énergie National Grid a encore perdu 3,71% après une chute de plus de 10% liée à l'annonce d'une levée de fonds d'environ 7 milliards de livres.



A WALL STREET



Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,25%, le Standard & Poor's 500 de 0,68% et le Nasdaq de 1,04%, rebondissant d'une séance dans le rouge de jeudi alors que les investisseurs se positionnent à l'approche du long week-end lié au "Memorial Day" et au début officieux de l'été aux Etats-Unis.



"Nous constatons un certain soulagement après la forte baisse d'hier", commente Peter Cardillo, chef économiste marchés chez Spartan Capital Securities.



La publication de l'enquête de l'Université du Michigan, qui montre une dégradation du moral des ménages américains en mai, est une aussi une bonne nouvelle. Cet indicateur contraste avec les statistiques de jeudi qui témoignaient d'une économie américaine vigoureuse alors que la Réserve fédérale (Fed) s'emploie depuis mars 2022 à freiner la demande pour faire refluer l'inflation.



Sur l'ensemble de la semaine, le S&P 500 et le Dow sont cependant en passe de mettre fin à leur série de gains consécutifs, signe d'une certaine prudence des investisseurs.



CHANGES



Le dollar recule vendredi de 0,34% face à un panier de devises de référence



, mais devrait enregistrer sur l'ensemble de la semaine un gain de 0,6%, le plus important depuis la mi-avril.



L'euro avance de 0,35%, à 1,0851 dollar.



La livre sterling s'échange à 1,27435 dollar (+0,35%), malgré des ventes au détail au Royaume-Uni qui ont chuté de 2,3% sur un mois en avril.



TAUX



Le rendement du Bund allemand a dix ans a fini en repli d'environ deux points de base, à 2,583%, mais il a touché en séance 2,618%, son plus haut niveau depuis le 26 avril.



Les traders prévoient actuellement une baisse des taux de la BCE de 57 points de base cette année, contre une réduction de 75 points anticipée mi-mai.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est lui stable, à 4,4748%, alors que les marchés financiers n'anticipent plus qu'une seule baisse de taux de la Fed cette année, bien loin des six réductions projetées en début d'année.



PÉTROLE



Les deux principales références du pétrole montent vendredi mais pourraient accuser sur l'ensemble de la semaine une cinquième baisse hebdomadaire consécutive dans la crainte de taux d'intérêt élevés susceptibles de peser sur la demande.



A la clôture des Bourses en Europe, le Brent avance de 0,92% à 82,11 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 1,07% à 77,69 dollars .



