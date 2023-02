Point marchés-Les craintes sur la Fed pèsent sur les actions, les rendements montent encore

*



Wall Street attendue dans le rouge







*



En Europe, l'indice Stoxx 600 perd 0,7%, le CAC 40 à Paris 0,8%







*



Crainte sur la Fed après de bonnes statistiques américaines







*



Le dollar et les rendements obligataires montent







par Laetitia Volga



PARIS, 17 février (Reuters) - Wall Street est attendue dans le rouge, à l'image de l'évolution des Bourses européennes à mi-séance vendredi, tandis que les rendements obligataires montent, de solides données macroéconomiques aux Etats-Unis alimentant les craintes de voir la Réserve fédérale continuer à relever les taux d'intérêt.



Les contrats à terme sur les indices new-yorkais signalent un repli de 0,55% pour le Dow Jones , de 0,68% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,87% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 perd 0,81% à 7.306,82 à 12h04 GMT, s'éloignant du pic absolu atteint la veille à 7.387,29. À Francfort, le Dax recule de 1,1% et à Londres, le FTSE de 0,33%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en baisse de 0,73%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 1,07% et le Stoxx 600 de 0,72%. Ce dernier affiche sa première baisse de la semaine.



Les acteurs du marché ont pris acte jeudi de l'augmentation en janvier des prix à la production aux Etats-Unis à leur rythme le plus important en sept mois ainsi que d'une baisse surprise des inscriptions au chômage, ce qui témoigne de la ténacité de l'inflation et de la solidité du marché du travail.



Peu après la publication de ces indicateurs, deux responsables de la Fed, Loretta Mester et James Bullard - qui ne sont pas des membres votants du comité cette année -, ont déclaré que la banque centrale américaine aurait probablement dû relever davantage les taux début février.



"Les données aux Etats-Unis continuent de suggérer que l'économie est en meilleure forme que beaucoup ne l'avaient prévu, ce qui alimente les attentes selon lesquelles la Fed devra resserrer davantage sa politique au-delà du trimestre actuel", a déclaré Mark Haefele chez UBS Global Wealth Management,



Goldman Sachs a revu à la hausse ses anticipations sur les taux américains, tablant désormais sur trois relèvements supplémentaires cette année (en mars, mai et juin), d'un quart de point à chaque fois.



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



VALEURS EN EUROPE



Hermès recule de 0,46% malgré de solides résultats trimestriels, des analystes estimant que la récente performance de l'action suggère que la plupart des bonnes nouvelles ont déjà été intégrées.



Teleperformance perd 2,70% après avoir fait état d'une croissance de chiffre d'affaires trimestriel et un bénéfice annuel inférieurs aux attentes.



En hausse, Air France-KLM gagne 5,95% et Ubisoft 3,99% après la publication de bons résultats et prévisions.



TAUX



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans , à 3,8921%, au plus haut depuis fin décembre, enchaîne sa quatrième séance de gain, un mouvement favorisé par la série de solides statistiques qui incitent les investisseurs à réévaluer les niveaux auxquels culmineraient les taux d'intérêt mondiaux.



En Europe, les rendements des emprunts d'Etat de référence suivent: le dix allemand est à 2,511%, en hausse d'environ trois points de base, et l'OAT française de même échéance frôle les 3%.



Le rendement du Bund à deux ans , plus sensible aux anticipations sur les taux, a atteint un pic depuis octobre 2008 à 2,943%.



CHANGES



Pour les mêmes raisons, le dollar s'apprécie de 0,7% face à un panier de référence. L'euro, lui, recule à 1,0622 dollar, son plus bas niveau depuis le 6 janvier.



PÉTROLE



Le marché pétrolier chute de plus de 2% et se dirige vers une performance hebdomadaire négative à la perspective que le durcissement monétaire de la Fed s'accentue et freine la demande.



Le Brent perd 2,78% à 82,77 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,94% à 76,18 dollars.



PLUS D'INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU JOUR (Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)