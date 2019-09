Point marchés-Les doutes sur le commerce USA-Chine pèsent sur la tendance

* L'annulation d'une visite chinoise dans le Montana inquiète * Wall Street a fini dans le rouge vendredi * La Fed de New York prolonge ses injections de liquidités * Les indices PMI "flash" à l'agenda * Mario Draghi entendu au Parlement européen PARIS, 23 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse lundi à l'ouverture après un regain d'incertitude sur l'évolution des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 15 points, soit environ 0,25% à l'ouverture, le Dax à Francfort 32 points (près de 0,3%) et le FTSE à Londres six points, soit moins de 0,1%. Si les négociateurs américains et chinois qui ont participé aux discussions de la semaine dernière ont évoqué des pourparlers "productifs" et si une rencontre au niveau ministériel est toujours prévue le mois prochain, l'annulation de la visite d'une délégation chinoise dans des exploitations agricoles du Montana a ravivé les doutes sur l'issue des pourparlers. La séance en Europe sera animée par la publication des premiers résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats du secteur privé, des indices PMI "flash" qui pourraient traduire, selon le consensus, un début de propagation au secteur des services des difficultés de l'industrie. On suivra aussi l'audition de Mario Draghi, le président de la Banque centrale européenne (BCE), au Parlement européen à partir de 13h00 GMT. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini dans le rouge vendredi après l'annonce de l'annulation de la visite prévue d'une délégation chinoise dans des exploitations agricoles du Montana, une nouvelle qui a douché les espoirs de progrès dans les discussions commerciales entre Washington et Pékin. L'indice Dow Jones a cédé 159,72 points (0,59%) à 26.935,07 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 14,72 points, soit 0,49%, à 2.992,07. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 65,20 points (0,8%) à 8.117,67. Sur la semaine, le S&P 500 a cédé 0,52%, le Dow Jones 1,05% et le Nasdaq 0,72%. EN ASIE La Bourse de Tokyo est fermée, la journée étant fériée au Japon, mais la plupart des autres places asiatiques évoluent dans le rouge. En Chine, l'indice SSE Composite de la Bourse de Shanghai cède 1,32% et le CSI 300 des principales capitalisations de Chine continentale recule de 1,51%. Hong Kong perd 0,87% et Singapour 0,38%. TAUX L'annonce de l'annulation des visites d'une délégation chinoise dans le Montana a fait baisser les rendements des bons du Trésor américain en fin de séance vendredi et le mouvement se poursuit dans les échanges en Asie: celui des titres à dix ans revient vers 1,72%, contre plus de 1,79% au plus haut vendredi. Le marché obligataire américain a aussi profité de l'annonce par la Réserve fédérale de New York de nouvelles opérations d'injections de liquidités au moins jusqu'au 10 octobre dans le but d'apaiser les tensions sur le marché du "repo". CHANGES Le dollar est pratiquement inchangé face à un panier de devises de référence . S'il progresse face au yen, il recule contre des devises sensibles aux tensions commerciales comme les dollars australien et néo-zélandais. L'euro se traite autour de 1,1020 dollar, sans grand changement par rapport à son niveau de vendredi. PÉTROLE Les cours du brut sont repartis à la hausse, toujours soutenus par les craintes d'une baisse prolongée de la production saoudienne et par de nouveaux signes de tension au Moyen-Orient avec l'annonce par Washington de l'envoi de renforts en Arabie saoudite. Le Brent et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) gagnent l'un comme l'autre plus de 1%, à 64,99 dollars le baril pour le premier et 58,73 pour le second. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 23 SEPTEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h15 Indice PMI manuf. flash septembre 51,2 51,1 Indice PMI des services flash 53,2 53,4 Indice PMI composite flash 52,7 52,9 DE 07h30 Indice PMI manuf. flash septembre 44,0 43,5 Indice PMI des services flash 54,3 54,8 Indice PMI composite flash 51,4 51,7 EZ 08h00 Indice PMI manuf. flash septembre 47,3 47,0 Indice PMI des services flash 53,3 53,5 Indice PMI composite flash 51,9 51,9 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 22079,09 +34,64 +0,16% +10,31% Topix 1616,23 +0,57 +0,04% +8,17% Hong Kong 26204,65 -231,02 -0,87% +1,39% Taiwan 10917,11 -12,58 -0,12% +1,93% Séoul 2091,09 -0,43 -0,02% +2,45% Singapour 3147,75 -11,93 -0,38% +2,57% Shanghaï 2966,69 -39,76 -1,32% +18,96% Sydney 6754,90 +24,10 +0,36% +19,63% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26935,07 -159,72 -0,59% +15,47% S&P-500 2992,07 -14,72 -0,49% +19,36% Nasdaq 8117,67 -65,20 -0,80% +22,34% Nasdaq 100 7823,55 -78,24 -0,99% +23,60% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1544,50 +5,12 +0,33% +16,01% 300 Eurostoxx 3571,39 +18,74 +0,53% +18,99% 50 CAC 40 5690,78 +31,70 +0,56% +20,29% Dax 30 12468,01 +10,31 +0,08% +18,08% FTSE 7344,92 -11,50 -0,16% +9,17% SMI 10056,83 -7,63 -0,08% +19,31% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1022 1,1017 +0,05% -3,90% Dlr/Yen 107,70 107,55 +0,14% -2,32% Euro/Yen 118,71 118,52 +0,16% -5,95% Dlr/CHF 0,9911 0,9907 +0,04% +0,99% Euro/CHF 1,0925 1,0920 +0,05% -2,92% Stg/Dlr 1,2475 1,2477 -0,02% -2,21% Indice $ 98,4760 98,5130 -0,04% +2,39% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5250 -0,0050 Bund 2 ans -0,7050 +0,0010 OAT 10 ans -0,2207 +0,0010 +30,43 Treasury 10 ans 1,7215 -0,0310 Treasury 2 ans 1,6872 -0,0250 PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 58,73 58,09 +0,64 +1,10% +28,20% US Brent 64,99 64,28 +0,71 +1,10% +20,02% (Marc Angrand)