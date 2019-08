Point marchés-Les espoirs de relance favorisent la remontée des actions

* L'indice Stoxx 600 gagne 0,71%, le CAC 40 à Paris 0,61% * La banque centrale chinoise veut faire baisser le coût du crédit * L'Allemagne prête à contrer une éventuelle crise, dit Berlin * Les marchés asiatiques en nette hausse, comme Wall Street vendredi * Le discours de Powell (Fed) à Jackson Hole vendredi très attendu par Marc Angrand PARIS, 19 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes évoluent en hausse en début de séance lundi, saluant, comme les places asiatiques, l'annonce d'une réforme de la politique de taux d'intérêt chinoise visant à réduire le coût du crédit, perçue comme une nouvelle illustration de la volonté des autorités monétaires et politiques de soutenir la croissance. À Paris, le CAC 40, qui a cédé 5,5% sur les trois dernières semaines, gagne 0,61% à 5.333,32 points vers 07h40 GMT. À Francfort, le Dax prend 0,92% et à Londres, le FTSE 100 avance de 0,85%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,76%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,76% et le Stoxx 600 de 0,71%. "Les actions européennes ont entamé la semaine du bon pied en consolidant les gains de vendredi et en profitant de la séance positive en Asie. Les investisseurs se préparent à une vague de soutiens, à la fois monétaires et budgétaires", explique Neil Wilson, de Markets.com. La Banque populaire de Chine (BPC) a présenté samedi une réforme du mécanisme de fixation de son taux de crédit de référence, avec pour objectif affiché de faire baisser les coûts de financement des entreprises. En Allemagne, après la publication vendredi par l'hebdomadaire Der Spiegel d'un article évoquant un possible plan de relance en cas de récession , le ministre des Finances, Olaf Scholz, a déclaré dimanche que Berlin avait les moyens de contrer une éventuelle crise en rappelant que le pays avait mobilisé 50 milliards d'euros lors de celle de 2008. Sur le front de la guerre commerciale, le président américain, Donald Trump, a déclaré qu'il n'était "pas encore prêt" à signer un accord avec la Chine mais son conseiller économique Larry Kudlow a expliqué que de nouvelles discussions auraient lieu d'ici dix jours et qu'une délégation chinoise pourrait venir aux Etats-Unis. Le grand rendez-vous de la semaine pour les investisseurs sera vendredi le discours du président de la Réserve fédérale américaine au symposium économique de Jackson Hole, dans le Wyoming: Jerome Powell pourrait profiter de l'occasion pour préciser le diagnostic de la banque centrale sur la croissance américaine et la trajectoire des taux d'intérêt après la baisse décidée fin juillet, la première depuis 2008. Les marchés tablent pour l'instant sur un assouplissement de même ampleur en septembre. "Le symposium de Jackson Hole tombe à point nommé cette année, note Mirabaud Securities. En effet, en plein doute quant à la croissance mondiale et en pleine confusion concernant une prochaine récession, les banques centrales doivent absolument apporter des réponses aux investisseurs quelques semaines avant leurs prochaines réunions déjà considérées comme cruciales." D'ici vendredi, les investisseurs prendront connaissance mercredi du compte rendu de la dernière réunion de la Fed et le lendemain de celui de la réunion de juillet de la Banque centrale européenne (BCE). A surveiller aussi, la possible prolongation par Washington de certaines exemptions accordées au géant chinois des télécoms Huawei , qui pourrait être annoncée dès ce lundi. VALEURS La progression quasi générale des actions profite en premier lieu aux secteurs les plus à même de bénéficier de politique de relance: l'indice Stoxx européen des matières premières prend 1,32%, celui des banques 1,19%, celui de l'automobile 0,99%. Le compartiment des hautes technologies s'adjuge 0,99%. En tête du CAC, ArcelorMittal prend 2,19% devant TechnipFMC (+1,81%), qui bénéficie de la remontée des cours du pétrole, et Société générale (+1,59%). A Francfort, Deutsche Bank, qui avait inscrit un plus bas historique vendredi, regagne 2,81%. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini la journée en hausse de 0,71%, les espoirs de voir plusieurs des principales économies mondiales engager des politiques de soutien à l'activité ayant rassuré les investisseurs et interrompu la hausse du yen. En Chine, l'indice SSE Composite de Shanghai a clôturé sur une progression de 2,1%, sa quatrième hausse consécutive et la plus forte en pourcentage sur une séance depuis le 1er juillet. A WALL STREET La Bourse de New York a clos par une belle hausse vendredi une semaine agitée, les investisseurs ayant retrouvé de l'appétit pour le risque grâce à la remontée des rendements obligataires, qui a profité aux valeurs bancaires, et à l'évocation d'un plan de relance en Allemagne. L'indice Dow Jones a gagné 1,2%, à 25.886,01, le S&P-500 1,44% à 2.888,68 et le Nasdaq Composite 1,67% à 7.895,99. Sur l'ensemble de la semaine, marquée par la montée de la tension entre les Etats-Unis et la Chine, l'inversion de la courbe des rendements obligataires à deux et dix ans américains et la persistance de tensions géopolitiques, le Dow a reculé de 1,53%, le S&P-500 de 1,03% et le Nasdaq de 0,79%, leur troisième semaine consécutive de baisse. TAUX Les rendements obligataires européens de référence confirment la remontée entamée vendredi après les récents plus bas historiques: celui du Bund allemand à dix ans remonte vers -0,67% après être tombé en séance vendredi à -0,727%. Le 30 ans reprend plus de trois points de base à -0,184%. Les emprunts d'Etat européens emboîtent ainsi le pas au JGB japonais et aux Treasuries américains, dont les rendements sont repartis à la hausse. Le rendement à dix ans américain, à 1,5826%, est en hausse de plus de quatre points. CHANGES Sur le marché des devises, le regain d'appétit pour le risque se traduit par une baisse du franc suisse et du yen, des monnaies refuges qui avaient bénéficié des craintes multiples des investisseurs ces dernières semaines. L'indice dollar, qui mesure les fluctuations du billet vert face à un panier de devises de référence, est stable et l'euro se traite autour de 1,11 , en hausse de 0,13% après un repli de près de 1% la semaine dernière. PÉTROLE Les cours du brut sont en hausse de plus de 1% après l'attaque au drone qui a visé samedi des installations pétrolières saoudiennes, attribuée par Ryad à des indépendantistes yéménites, un regain de tension géopolitique qui s'ajoute au reflux des craintes pour la demande. Le baril de Brent s'échange à plus de 59 dollars, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) à plus de 55,50 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU JOUR : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 08h00 Comptes courants (CVS) juin n.d. +€29,715 mds EZ 09h00 Inflation (définitif) juillet -0,4% +0,2% - sur un an +1,1% +1,1% - hors énergie et alim. -0,5% +0,3% - hors énergie et alim. sur +1,1% +1,1% un an LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Eurofirst 1467,55 +11,41 +0,78% +10,23% 300 Eurostoxx 3354,24 +25,16 +0,76% +11,76% 50 CAC 40 5333,02 +32,23 +0,61% +12,73% Dax 30 11666,7 +103,99 +0,90% +10,49% 3 FTSE 7180,07 +62,92 +0,88% +6,72% SMI 9791,15 +62,76 +0,65% +16,16% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Var. % YTD Points Nikkei-225 20563,1 +144,35 +0,71% +2,74% 6 Topix 1494,33 +9,04 +0,61% +0,02% Hong Kong 26320,6 +586,39 +2,28% +1,84% 1 Taiwan 10488,7 +67,86 +0,65% -2,07% 5 Séoul 1939,90 +12,73 +0,66% -4,96% Singapour 3129,75 +14,72 +0,47% +1,99% Shanghaï 2883,10 +59,27 +2,10% +15,61% Sydney 6467,40 +61,90 +0,97% +14,54% La clôture à Tokyo : WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD Points Dow Jones 25886,0 +306,62 +1,20% +10,97% 1 S&P-500 2888,68 +41,08 +1,44% +15,23% Nasdaq 7895,99 +129,38 +1,67% +19,00% Nasdaq 100 7604,11 +119,22 +1,59% +20,13% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,1102 1,1089 +0,12% -3,20% Dlr/Yen 106,37 106,36 +0,01% -3,53% Euro/Yen 118,11 117,96 +0,13% -6,43% Dlr/CHF 0,9777 0,9782 -0,05% -0,38% Euro/CHF 1,0856 1,0848 +0,07% -3,54% Stg/Dlr 1,2125 1,2149 -0,20% -4,95% Indice $ 98,1650 98,1420 +0,02% +2,07% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1506,60 1513,75 -0,47% +17,45% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 178,47 -0,13 Bund 10 ans -0,67 +0,02 Bund 2 ans -0,91 -0,01 OAT 10 ans -0,39 +0,02 +27,46 Treasury 10 ans 1,59 +0,05 Treasury 2 ans 1,51 +0,03 PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut léger 55,61 54,87 +0,74 +1,35% +21,39% US Brent 59,39 58,64 +0,75 +1,28% +9,68%

