Point marchés-Les incertitudes incitent les investisseurs à la prudence

* Stabilité en vue pour les Bourses européennes * Wall Street a fini en léger repli * Interrogations sur le commerce USA-Chine, tension persistante à Hong Kong par Marc Angrand PARIS, 12 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues proches de l'équilibre mardi à l'ouverture, l'incertitude sur les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine comme sur l'évolution de la situation politique et sociale à Hong Kong semblant pour l'instant décourager la prise de risque. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait débuter pratiquement inchangé, tout comme le Dax à Francfort et le FTSE à Londres. Laissés ces derniers jours dans l'expectative sur la possibilité de voir Washington et Pékin signer prochainement un accord commercial, les investisseurs espèrent que le président américain, Donald Trump, leur apportera des éclaircissements dans le discours qu'il doit prononcer en fin de journée à l'Economic Club de New York. Samedi, le président américain avait surpris en déclarant que les informations selon lesquelles il était disposé à supprimer certains droits de douane appliqués à la Chine étaient incorrectes. Politico a ensuite rapporté que Donald Trump allait annoncer cette semaine un nouveau report de six mois de sa décision sur une éventuelle taxation des voitures importées de l'Union européen. De son côté, le New York Times évoque des discussions entre la Maison blanche et les constructeurs automobiles européens sur l'augmentation de leurs investissements et de leurs effectifs aux Etats-Unis. En attendant des précisions, la matinée en Europe sera animé entre autres par les chiffres mensuels de l'emploi et des salaires au Royaume-Uni au lendemain de l'annonce d'une croissance inférieure aux attentes au troisième trimestre, puis par l'indice ZEW du sentiment des investisseurs en Allemagne. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET A New York lundi, le Standard & Poor's 500 et le Nasdaq Composite ont cédé respectivement 0,2% et 0,13% tandis que le Dow Jones (+0,04%) finissait de justesse dans le vert grâce au soutien de Boeing (+4,55%), qui prévoit une reprise des vols de son 737 MAX en janvier. Walgreens Boots Alliance s'est illustré en prenant 5,08%, la plus forte hausse du Dow Jones, en réaction aux informations de Bloomberg selon lesquelles le groupe de pharmacies et de "drugstores" a été approché par KKR (+0,3%) en vue d'un rachat par endettement (LBO) qui serait le plus important jamais lancé. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a terminé en hausse de 0,81%, soutenu par le recul du yen face au dollar, qui a favorisé les valeurs tournées vers l'exportation. En Chine, l'indice SSE Composite est hésitant après avoir touché en début de séance son plus bas niveau depuis le 2 septembre au lendemain de l'annonce d'une croissance du crédit bancaire inférieure aux attentes. A Hong Kong, le Hang Seng gagne 0,47%, effaçant une petite partie de ses pertes de lundi après une nouvelle montée de la tension lors des manifestations dans la ville. TAUX Le marché obligataire américain était fermé lundi pour le Veterans Day. En Europe, la journée de lundi a été marquée par une hausse des rendements des emprunts d'Etat favorisée par le regain général d'aversion au risque. CHANGES Le dollar se stabilise face à un panier de devises de référence après avoir reculé lundi en réaction au regain d'incertitude sur le commerce USA-Chine. L'euro se traite autour de 1,1030 dollar et se maintient au-dessus du plus bas de près d'un mois touché vendredi à 1,1015. La livre sterling poursuit sa hausse face au billet vert et à la monnaie unique européenne, un mouvement enclenché lundi après la décision du "Brexit Party" britannique de ne pas s'opposer aux députés conservateurs sortants aux élections de décembre, qui devrait profiter à Boris Johnson. PÉTROLE Le marché pétrolier est hésitant faute d'indications claires sur l'évolution des discussions entre les Etats-Unis et la Chine: orientée à la baisse en tout début de journée en Asie, la tendance s'est ensuite inversée. Le Brent gagne 0,43% à 62,45 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,4% à 57,09 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 09h30 Demandeurs d'emploi octobre +21.300 +21.100 Taux de chômage 3,9% 3,9% Salaire hebdo. moyen (sur un +3,8% +3,8% an) DE 10h00 Indice ZEW du sentiment novembre -13,0 -22,8 économique LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 23520,01 +188,17 +0,81% +17,51% Topix 1709,67 +5,64 +0,33% +14,43% Hong Kong 27052,80 +126,25 +0,47% +4,67% Taiwan 11520,37 +93,09 +0,81% +7,56% Séoul 2139,25 +15,16 +0,71% +4,81% Singapour 3260,08 +19,43 +0,60% +6,23% Shanghaï 2911,46 +1,49 +0,05% +16,74% Sydney 6753,00 -19,50 -0,29% +19,60% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 27691,49 +10,25 +0,04% +18,71% S&P-500 3087,01 -6,07 -0,20% +23,14% Nasdaq 8464,28 -11,03 -0,13% +27,56% Nasdaq 100 8241,91 -13,97 -0,17% +30,20% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1588,23 -0,68 -0,04% +19,29% 300 Eurostoxx 3696,82 -2,83 -0,08% +23,17% 50 CAC 40 5893,82 +4,12 +0,07% +24,59% Dax 30 13198,37 -30,19 -0,23% +25,00% FTSE 7328,54 -30,84 -0,42% +8,92% SMI 10305,27 -3,96 -0,04% +22,26% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1035 1,1032 +0,03% -3,77% Dlr/Yen 109,27 109,04 +0,21% -0,90% Euro/Yen 120,61 120,30 +0,26% -4,44% Dlr/CHF 0,9946 0,9932 +0,14% +1,36% Euro/CHF 1,0979 1,0958 +0,19% -2,44% Stg/Dlr 1,2863 1,2851 +0,09% +0,83% Indice $ 98,2210 98,2000 +0,02% +2,13% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,2480 +0,0000 Bund 2 ans -0,6170 +0,0010 OAT 10 ans 0,0510 +0,0030 +29,90 Treasury 10 ans 1,9574 +0,0240 Treasury 2 ans 1,6928 +0,0270 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 57,08 56,86 +0,22 +0,39% +24,60% US Brent 62,44 62,18 +0,26 +0,42% +15,31% (édité par Patrick Vignal)