Point marchés-Les investisseurs attendent toujours des mesures face au coronavirus

* Les indices en Europe attendus en ordre dispersé à l'ouverture * Toujours pas d'annonces de Washington sur des mesures de soutien * Les futures US en forte baisse, l'Asie dans le rouge * Les taux US repartent à la baisse par Blandine Henault PARIS, 11 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sur une note fébrile mercredi, à l'image de la volatilité observée à Wall Street, alors que les investisseurs attendent toujours des mesures concrètes de soutien à l'économie face à l'épidémie de coronavirus. Les contrats à terme signalent une ouverture en hausse de 0,38% pour l'EuroStoxx 50 et en progression de 0,12% pour le Dax à Francfort mais en baisse de 0,41% pour le FTSE à Londres. De premières indications disponibles donnent par ailleurs le CAC 40 en hausse de 0,22% à l'ouverture. Les Bourses européennes ne sont pas parvenues à rebondir mardi après avoir connu la veille leur pire séance depuis la crise financière de 2008 en l'absence d'annonce de mesures fortes pour soutenir l'économie mondiale. Si Wall Street a réussi pour sa part à amorcer un net rebond mardi, les contrats à terme sur les indices américains sont orientés mercredi en baisse de près de 2,5%, signe que la nervosité reste de mise. Inquiets des répercussions de l'épidémie de coronavirus sur l'économie mondiale, les investisseurs attendent toujours des mesures concrètes après les multiples annonces en ce sens. Le président américain Donald Trump, qui a promis des initiatives "majeures", est pour l'heure en train de négocier avec le Congrès. En Europe, les dirigeants de l'Union européenne sont convenus mardi de faire "tout ce qui est nécessaire" face à la crise du coronavirus, mais aucun dispositif n'a concrètement été mis en oeuvre. Les banques centrales sont aussi à la manoeuvre. Après la baisse des taux de la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne (BCE) pourrait à son tour annoncer une baisse de son taux de dépôt à l'issue de sa réunion de politique monétaire jeudi. Mais les intervenants de marché doutent de l'efficacité de cette réponse de politique monétaire face à la crise sanitaire. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York est finalement parvenue à rebondir mardi au terme d'une séance très volatile. Après leur chute de plus de 7% lundi, l'indice Dow Jones a gagné 4,89% à 25.018,16 points et le S&P-500 a pris 4,94%, à 2.882,23 points. Le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a avancé de son côté de 4,95% à 8.344,25 points. La fébrilité devrait encore marquer la séance mercredi, les contrats à terme sur les indices américains étant orientés en baisse de près de 2,5%. EN ASIE Le repli des futures à Wall Street pèse sur la tendance en Asie. L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 2,27%, au plus bas depuis décembre 2018. En Chine continentale, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations recule de 1% et l'indice composite de la Bourse de Shanghai abandonne 0,56%. Les autorités chinoises ont indiqué mercredi avoir confirmé la veille 24 nouveaux cas de contamination au coronavirus, ce qui marque une hausse pour la première fois après quatre jours consécutifs de baisse. TAUX L'ambiance fébrile sur les marchés favorise un retour vers les actifs les plus sûrs et les rendements obligataires américains repartent donc à la baisse. Le taux des emprunts d'Etat américains à 10 ans recule de près de sept points de base, à 0,6878%. Il avait touché lundi un plus bas historique à 0,3180%. CHANGES Dans la foulée des rendements obligataires américains, le dollar reprend son mouvement baissier: l'indice mesurant ses fluctuations face à un panier de devises de référence perd 0,45%. L'euro en profite pour revenir à 1,1353, en hausse de 0,7% face au billet vert. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en hausse mercredi, soutenus par la perspective d'une baisse de la production des producteurs américains pour soutenir les cours alors que l'Arabie saoudite s'est engagée dans une guerre des prix après l'éclatement de l'alliance entre l'Opep et la Russie. Le baril de Brent avance de 1,8% à 37,89 dollars et celui du brut léger américain (WTI) progresse de 1,1% à 34,74 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 11 MARS : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 09h30 PIB mensuel janvier +0,2% +0,3% - sur un an +0,9% +1,2% US 13h30 Indice d'inflation CPI février 0,0% +0,1% - sur un an +2,2% +2,5% - hors énergie/alimentation +0,2% +0,2% - Core CPI sur un an +2,3% +2,3% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 19416,06 -451,06 -2,27% -17,93% Topix 1385,12 -21,56 -1,53% -19,53% Hong Kong 25221,93 -170,58 -0,67% -10,53% Taiwan 10893,75 -109,79 -1,00% -9,20% Séoul 1909,95 -52,98 -2,70% -13,09% Singapour 2800,41 -32,13 -1,13% -13,11% Shanghaï 2978,22 -18,54 -0,62% -2,36% Sydney 5725,90 -213,70 -3,60% -14,34% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25018,16 +1167,14 +4,89% -12,34% S&P-500 2882,23 +135,67 +4,94% -10,79% Nasdaq 8344,25 +393,58 +4,95% -7,00% Nasdaq 100 8372,27 +424,24 +5,34% -4,13% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1310,38 -13,34 -1,01% -19,31% Eurostoxx 50 2910,02 -49,05 -1,66% -22,30% CAC 40 4636,61 -71,30 -1,51% -22,44% Dax 30 10475,49 -149,53 -1,41% -20,93% FTSE 5960,23 -5,54 -0,09% -20,98% SMI 9195,93 -0,67 -0,01% -13,38% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1347 1,1279 +0,60% +1,22% Dlr/Yen 104,53 105,63 -1,04% -3,98% Euro/Yen 118,60 119,16 -0,47% -2,74% Dlr/CHF 0,9343 0,9397 -0,57% -3,46% Euro/CHF 1,0602 1,0603 -0,01% -2,31% Stg/Dlr 1,2928 1,2906 +0,17% -2,50% Indice $ 95,9650 96,4140 -0,47% -0,22% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,7760 +0,0260 Bund 2 ans -0,9240 +0,0300 OAT 10 ans -0,2870 +0,0100 +48,90 Treasury 10 ans 0,6894 -0,0630 Treasury 2 ans 0,4581 -0,0290 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 34,80 34,36 +0,44 +1,28% -43,15% Brent 37,97 37,22 +0,75 +2,02% -42,50% (édité par)