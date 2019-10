Point marchés-Les investisseurs en proie aux doutes sur le commerce

* Les indices européens devraient débuter sur une note prudente * Les marchés asiatiques hésitants * USA et Chine reprennent leurs négociations au plus haut niveau * Les chances d'un accord, même partiel, difficiles à évaluer PARIS, 10 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note hésitante jeudi à l'ouverture, les investisseurs peinant à faire le tri dans un flux d'informations parfois contradictoires sur l'évolution des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 à Paris pourrait débuter pratiquement inchangé tandis que le Dax à Francfort céderait 16 points, soit un peu plus de 0,1%, et que le FTSE à Londres abandonnerait 11 points (0,15%). Les plus hauts responsables américains et chinois en charge du dossier de la guerre commerciale se retrouvent à Washington pour la première fois depuis fin juillet pour une session de négociations censée durer deux jours. Mercredi, Donald Trump a évoqué "de grandes chances" de conclure un accord mais le ton est moins optimiste en Chine: sous couvert de l'anonymat, un responsable chinois informé des préparatifs des discussions a estimé que parvenir à un compromis ne serait "pas une tâche facile". Le quotidien de Hong Kong South China Morning Post a rapporté que la délégation chinoise menée par le vice-Premier ministre Liu He quitterait Washington dès jeudi, après seulement une journée de pourparlers. Mais dans un tweet, un journaliste de la chaîne CNBC a indiqué par la suite que la Maison blanche n'était au courant d'aucun changement de programme. De son côté, le New York Times écrit que les Etats-Unis s'apprêtent à autoriser certaines entreprises américaines à fournir des produits "non-sensibles" au groupe chinois d'équipements de réseaux Huawei . Quant à l'agence Bloomberg, elle évoque la volonté de la Maison blanche de conclure avec Pékin un accord partiel portant sur les devises. La Chine reste sous la menace d'un relèvement à 30% des droits de douane américains sur quelque 250 milliards de produits importés aux Etats-Unis à compter du 15 octobre. "Il y a beaucoup d'informations qui circulent, certaines négatives, d'autres positives", résume Stuart Oakley, responsable des flux de devises chez Nomura à Singapour. "On ne sera définitivement fixé sur le résultat de tout ça que mardi prochain à minuit (heure de Washington) car c'est à ce moment-là qu'on saura si la prochaine vague de droits de douane est appliquée ou reportée." LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, soutenue par la publication d'informations rapportant que la Chine était disposée à sceller un accord commercial partiel avec les Etats-Unis. L'indice Dow Jones a gagné 181,97 points, soit 0,7%, à 26.346,01, le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 26,43 points, soit 0,91%, à 2.919,49 et le Nasdaq Composite a progressé de 79,96 points, soit 1,02%, à 7.903,74. Les valeurs technologiques ont soutenu la tendance, Microsoft s'adjugeant 1,89%, Apple +1,17%. L'indice des sociétés liées aux semi-conducteurs, particulièrement exposées à la Chine, a fini en hausse de 1,74%. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, la tendance est irrégulière: à moins d'une heure de la clôture, l'indice Nikkei gagne 0,27% mais le Topix, plus large, abandonne 0,15%. En Chine, le SSE Composite de Shanghai, qui a débuté la journée dans la rouge, progresse de 0,3%. CHANGES Le marché des devises peine lui aussi à trouver une tendance faute d'informations claires sur les négociations commerciales: l'"indice dollar" , qui mesure les fluctuations de la monnaie américaine face à un panier de référence, est orienté à la baisse (-0,10%), l'euro remonte au-dessus de 1,0980 dollar et le yen cède du terrain. Le yuan chinois, la devise la plus sensible à l'évolution du conflit commercial, s'apprécie face au dollar sur le marché "offshore" alors qu'il avait touché en début de séance son plus bas niveau depuis un mois. TAUX Sur le marché obligataire américain, les rendements des emprunts de référence ont fini en hausse mercredi, la séance ayant été marquée par un regain d'optimisme sur le commerce ainsi que par l'adjudication de 24 milliards de dollars de titres à dix ans. En fin de séance, le rendement des Treasuries à dix ans prenait 4,5 points de base à 1,584%; il se replie en Asie à 1,5785%. La séance de ce jeudi sera animée par la publication du compte rendu de la réunion de politique monétaire du 12 septembre de la Banque centrale européenne (BCE), puis par les chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis avant une adjudication de bons du Trésor à 30 ans. PÉTROLE Les cours du brut sont en légère baisse, l'incertitude sur le commerce USA-Chine alimentant les interrogations sur l'évolution de la demande mondiale. Le Brent abandonne 0,15% à 58,23 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,13% à 52,52 dollars. Les doutes sur l'issue des négociations de Washington s'ajoutent à l'impact baissier de la hausse plus marquée qu'attendu des stocks de brut aux Etats-Unis la semaine dernière. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 OCTOBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Balance commerciale août +€19,1 mds +€20,2 mds Exportations -1,0% +0,7% Importations -0,2% -1,5% FR 06h45 Production industrielle août +0,3% +0,3% GB 08h30 Production industrielle août -0,1% +0,1% - sur un an -0,9% -0,9% PIB (estimation) inch. +0,3% Balance commerciale -£10,0 mds -£9,14 mds US 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 219.000 219.000 5/10 12h30 Prix à la consommation septembre +0,1% +0,1% - sur un an +1,8% +1,7% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21513,57 +57,19 +0,27% +7,49% Topix 1579,31 -2,39 -0,15% +5,70% Hong Kong 25757,60 +74,79 +0,29% -0,34% Taiwan 10889,96 -127,35 -1,16% +1,67% Séoul 2034,71 -11,54 -0,56% -0,31% Singapour 3084,75 -5,15 -0,17% +0,52% Shanghaï 2933,54 +8,69 +0,30% +17,63% Sydney 6547,10 +0,40 +0,01% +15,95% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26346,01 +181,97 +0,70% +12,94% S&P-500 2919,40 +26,34 +0,91% +16,46% Nasdaq 7903,74 +79,96 +1,02% +19,12% Nasdaq 100 7690,53 +86,26 +1,13% +21,49% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1497,02 +6,91 +0,46% +12,44% 300 Eurostoxx 3462,11 +29,35 +0,85% +15,35% 50 CAC 40 5499,14 +42,52 +0,78% +16,24% Dax 30 12094,26 +124,06 +1,04% +14,54% FTSE 7166,50 +23,35 +0,33% +6,52% SMI 9830,05 +29,81 +0,30% +16,62% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0985 1,0969 +0,15% -4,22% Dlr/Yen 107,50 107,46 +0,04% -2,50% Euro/Yen 118,11 117,90 +0,18% -6,43% Dlr/CHF 0,9949 0,9956 -0,07% +1,38% Euro/CHF 1,0931 1,0925 +0,05% -2,87% Stg/Dlr 1,2225 1,2204 +0,17% -4,17% Indice $ 99,0180 99,1180 -0,10% +2,96% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5540 +0,0010 Bund 2 ans -0,7320 +0,0080 OAT 10 ans -0,2545 +0,0110 +29,95 Treasury 10 ans 1,5785 -0,0080 Treasury 2 ans 1,4616 -0,0120 PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 52,52 52,59 -0,07 -0,13% +14,65% US Brent 58,23 58,32 -0,09 -0,15% +7,53% (Marc Angrand, édité par Jean-Stéphane Brosse)

