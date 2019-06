Point marchés-Les investisseurs hésitent entre soulagement et prudence (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture de Tokyo, ouverture du marché obligataire en Europe) * Petite hausse en vue pour les indices européens * L'accord USA-Mexique a rassuré mais Trump menace toujours la Chine * A Wall Street, le Dow a enregistré une 6e hausse consécutive * Le yen recule, le dollar se stabilise * Le rendement à 10 ans américain en hausse de près de 6 points lundi par Marc Angrand PARIS, 11 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse à l'ouverture mardi, le sentiment général de marché restant dominé tout à la fois par le soulagement après l'accord conclu entre les Etats-Unis et le Mexique et par la crainte d'un regain de tension entre Washington et Pékin. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,2% pour le CAC 40 à Paris, de 0,18% pour le Dax à Francfort, de 0,22% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,16% pour le Stoxx 600. La Bourse de Francfort était fermée lundi pour la Pentecôte et n'a donc pas bénéficié de la progression observée sur les autres places après l'accord annoncé vendredi entre les Etats-Unis et le Mexique. Si ce compromis permet d'éviter la taxation des produits mexicains importés aux Etats-Unis, le président américain, Donald Trump, est loin d'avoir renoncé à la tactique de la menace commerciale puisqu'il a réaffirmé lundi qu'il pourrait étendre les droits de douane en vigueur à 300 milliards de dollars (265 milliards d'euros) de produits chinois après le sommet du G20, qui aura lieu à la fin du mois au Japon. "Le soutien de l'accord USA-Mexique ne sera probablement que temporaire pour les marchés actions car le vrai problème, celui entre les Etats-Unis et la Chine, reste sans solution", explique Masahiro Ichikawa, stratège senior de Sumitomo Mitsui DS Asset Management. De leur côté, les économistes de Société générale constatent dans une note que "la probabilité de voir le conflit USA-Chine aboutir à une conclusion amiable a nettement diminué ces dernières semaines". LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Portées par l'accord USA-Mexique et une série de fusions-acquisitions, les actions américains ont poursuivi leur rebond lundi et l'indice Dow Jones a fini sur une progression de 0,3% (78,74 points) à 26.062.28 points, sa sixième hausse consécutive, du jamais vu depuis 13 mois. Le S&P-500, plus large, a pris 13,39 points, soit 0,46%, à 2.886,73 points, loin toutefois de son plus haut de séance. Les deux indices se situent à un plus haut d'un mois, après avoir connu la semaine dernière leur plus forte hausse hebdomadaire depuis la fin novembre. Le S&P 500 est désormais à seulement 2,3% de son pic historique touché début mai. Le Nasdaq Composite a avancé de 81,06 points (+1,05%) à 7.823,17 points. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a fini la journée sur une hausse de 0,33%, profitant de la baisse du yen et de la progression des valeurs bancaires à la faveur de la remontée des rendements obligataires américains. En Chine, les gains des grands indices s'amplifient à l'approche de la clôture, au lendemain de l'annonce par Pékin de la possibilité pour les collectivités locales de consacrer le produit de certaines émissions obligataires à de grands projets d'investissement, une nouvelle mesure de soutien à l'économie. L'indice SSE Composite de Shanghai prend 2,54% et le CSI 300 des principales capitalisations de Chine continentale 3%. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, a débuté la journée en hausse à -0,22%, s'éloignant du plus bas historique inscrit vendredi à -0,262%. Sur le marché américain, le rendement des bons du Trésor à dix ans a atteint son plus haut niveau depuis le 31 mai à 2,157% et fini la journée sur une hausse de près de six points de base, soutenu par le regain d'appétit pour le risque observé lundi sur l'ensemble des marchés. Le marché obligataire aux Etats-Unis reste néanmoins animé par les craintes d'un ralentissement prolongé de la croissance et de l'inflation à huit jours des décisions de politique monétaire de la Fed, certains investisseurs n'excluant pas qu'elles incluent une baisse de taux. CHANGES Signe que l'appétit pour le risque domine pour l'instant la tendance, le yen, qui avait profité à plein de son statut de valeur refuge la semaine dernière, reste orienté à la baisse face au dollar et à l'euro. Le billet vert est stable face à un panier de devises de référence après avoir pris un peu plus de 0,2% lundi et l'euro se traite autour de 1,1315 dollar. La monnaie unique a cédé du terrain lundi après les informations de Reuters selon lesquelles les débats au sein de la Banque centrale européenne (BCE) portent entre autres sur la possibilité d'une baisse de taux face à la faiblesse de la croissance et à la vigueur de l'euro. PÉTROLE Les cours du brut amplifient peu à peu leur remontée, à plus de 62,80 dollars le baril pour le Brent et 53,90 pour le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI). Le marché pétrolier reste animé à la fois par les craintes d'un ralentissement de la demande lié aux tensions commerciales et par la perspective de voir les pays de l'Opep et leurs alliés, dont la Russie, prolonger leur accord d'encadrement de l'offre au-delà de l'échéance de la fin juin. MÉTAUX Le cours du cuivre a touché son plus haut niveau depuis près de deux semaines en Asie, porté par les anticipations d'une amélioration de la demande chinoise. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MARDI 11 JUIN: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 08h30 Demandeurs d'emploi mai +22.900 +24.700 GB 08h30 Taux de chômage avril 3,8% 3,8% GB 08h30 Salaires (hors primes, sur un avril +3,1% +3,3% an) EZ 08h30 Indice Sentix juin 2,9 5,3 USA 12h30 Prix à la production (en mai +0,1% +0,2% rythme mensuel) LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21204,28 +69,86 +0,33% +5,94% Topix 1561,32 +8,38 +0,54% +4,50% Hong Kong 27835,66 +257,02 +0,93% +7,70% Taiwan 10607,76 +41,29 +0,39% -0,96% Séoul 2114,27 +14,78 +0,70% +3,59% Singapour 3207,60 +19,49 +0,61% +4,52% Shanghaï 2923,84 +71,71 +2,51% +17,24% Sydney 6546,30 +102,40 +1,59% +15,94% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26062,68 +78,74 +0,30% +11,73% S&P-500 2886,73 +13,39 +0,47% +15,15% Nasdaq 7823,17 +81,07 +1,05% +17,90% Nasdaq 100 7501,93 +84,64 +1,14% +18,51% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1489,16 +3,63 +0,24% +11,85% 300 Eurostoxx 3386,45 +8,07 +0,24% +12,83% 50 <.STOXX50E > CAC 40 5382,50 +18,45 +0,34% +13,78% Dax 30 12045,38 +92,24 +0,77% +14,08% FTSE 7375,54 +43,60 +0,59% +9,62% SMI 9749,13 +66,84 +0,69% +15,66% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1317 1,1312 +0,04% -1,33% Dlr/Yen 108,62 108,43 +0,18% -1,49% Euro/Yen 122,95 122,66 +0,24% -2,59% Dlr/CHF 0,9902 0,9896 +0,06% +0,90% Euro/CHF 1,1209 1,1196 +0,12% -0,40% Stg/Dlr 1,2680 1,2683 -0,02% -0,60% Indice $ 96,7760 96,7610 +0,02% +0,63% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,2230 +0,0320 Bund 2 ans -0,6590 -0,0020 OAT 10 ans 0,1267 -0,0090 +34,97 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 2,1466 +0,0060 Treasury 2 ans 1,8952 -0,0050 PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 53,90 53,26 +0,64 +1,20% +17,66% US Brent 62,79 62,29 +0,50 +0,80% +15,96% (Avec Shinichi Saoshiro à Tokyo, édité par Wilfrid Exbrayat)