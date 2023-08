* Les actions, les obligations progressent



Les mauvaises données PMI rassurent sur la réaction des économies aux hausses de taux







* Les actifs refuges bondissent, le pétrole s'affaiblit



PARIS, 23 août (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse mercredi, tandis que les Bourses européennes avancent à mi-séance, rassurées par les mauvais indicateurs d'activité PMI.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street en progression, le Dow Jones s'octroyant 0,30%, tandis que le Standard & Poor's 500 gagne 0,39% et le Nasdaq 0,52%.



À Paris, le CAC 40 se relève de 0,29% à 7.261,63 points vers 10h40 GMT, contre 10% pour le FTSE à Londres , et 0,37% pour le Dax à Francfort.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se relève de 0,67%, contre 0,33% pour l'EuroStoxx 50 et 0,53% pour le Stoxx 600 .



Les indicateurs d'activité PMI ont confirmé le ralentissement de l'activité manufacturière en zone euro, mais c'est la chute de l'indicateur d'activité des services en territoire de contraction pour la première fois depuis janvier qui a soulagé les marchés sur la trajectoire de l'économie européenne.



De fait, l'activité dans le secteur des services demeurait jusqu'ici en expansion malgré les hausses de taux de la Banque centrale européenne (BCE), et était source de pressions inflationnistes, à travers les salaires.



La contraction du secteur indique donc que ces pressions pourraient se résorber à terme, et que la BCE pourrait ne pas avoir à remonter les taux de manière trop importante.



"Le tableau économique qui se dessine est inquiétant", commentent les stratégistes d'ING.



"Nous pensons que le tourisme a contribué positivement à la croissance du troisième trimestre, mais les enquêtes auprès des entreprises, comme l'indice PMI du mois d'août, montrent une détérioration de l'activité qui rend une récession crédible".



Les marchés sont désormais partagés sur le résultat de la réunion de politique monétaire de septembre, un maintient des taux à leurs niveaux actuels étant jugé probable à 50%.



La réunion annuelle de la Réserve fédérale à Jackson Hole, durant laquelle Christine Lagarde, la présidente de la BCE, doit s'exprimer, sera suivie de près par les marchés.



TAUX



Les taux s'effondrent en Europe après avoir progressé la semaine dernière, le ralentissement de l'activité suggéré par les indicateurs PMI poussant les investisseurs à favoriser les actifs refuges, tandis que le recul de l'activité des services en territoire de contraction éloigne les risques d'une spirale prix salaires.



Le rendement du dix ans allemand plonge de 12 points de base à 2,536%, tandis que celui du taux à deux ans se replie de 10,1 points de base à 2,995%.



Le rendement du Treasury à dix ans cède 6,11 points de base à 4,2667%, contre un déclin de 3,4 points de base à 5,0032% pour le deux ans



.



LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET



NVIDIA progresse avant l'ouverture, les investisseurs se positionnant en amont de la publication des résultats du groupe après la clôture.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE



Roche affiche l'une des meilleures performances du Stoxx 600, en hausse de 5,14%, après avoir annoncé avoir été informé de la divulgation par inadvertance de résultats intérimaires d'une étude clinique concernant un traitement expérimental par immunothérapie pour les patients atteints de cancer du poumon.



Le repli des prix du pétrole pèse sur le secteur de l'énergie , qui affiche la pire performance sectorielle du Stoxx 600, en repli de 0,88%.



CHANGES



La baisse de l'appétit au risque favorise le dollar, tandis que les mauvais indicateurs PMI pèsent sur l'euro.



Le dollar progresse de 0,35% face à un panier de devises de référence



, tandis que l'euro abandonne 0,32% à 1,0809 dollar et la livre sterling 0,75% à 1,2634 dollar.



PETROLE



Les mauvais indicateurs PMI pèsent sur le pétrole, les marchés s'inquiétant de l'état de la demande au second semestre.



Le Brent s'affaisse de 1,31% à 82,93 dollars le baril , le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) reculant de 1,36% à 78,56 dollars



.







(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)