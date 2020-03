Point marchés-Les mesures de Trump face au coronavirus font replonger les Bourses (actualisé)

(Actualisé avec futures sur le CAC 40, commentaire sur la BCE, clôture en Chine, marché obligataire en Europe) * Trump décide de suspendre les voyages en provenance d'Europe * La décision a pris par surprise les marchés * Les indices européens attendus en baisse de 5% à 6% * L'Asie plonge, Wall Street a aussi chuté de 5% par Blandine Henault PARIS, 12 mars (Reuters) - La décision du président américain Donald Trump de suspendre les voyages en provenance d'Europe pour limiter la propagation du coronavirus a créé un nouveau choc sur les marchés, déjà ébranlés par le passage au stade de pandémie décidé par l'Organisation mondiale de la santé. Les contrats à terme sur les indices en Europe laissent présager une forte baisse jeudi à l'ouverture, dans le sillage du plongeon de Wall Street et des Bourses en Asie. Le contrat futures sur l'EuroStoxx chute ainsi de 6,74% après avoir perdu jusqu'à plus de 8% dans les premiers échanges. Le CAC 40 parisien perdrait 6,08%, le Dax à Francfort reculerait de 6,47% et le FTSE à Londres baisserait de 5,57%. Face à une pression croissante pour agir contre le coronavirus, Donald Trump a interdit mercredi aux ressortissants de vingt-six pays européens de se rendre aux Etats-Unis, pour une durée de 30 jours à compter de vendredi. Cette restriction de voyage ne s'applique pas au Royaume-Uni, ni ne concerne les ressortissants américains. "L'interdiction de voyager en provenance d'Europe a définitivement pris tout le monde par surprise", observe Khoon Goh, responsable de la recherche pour l'Asie chez ANZ. "Nous savons déjà que l'impact économique est important et avec cette mesure supplémentaire, cela va juste multiplier les conséquences sur l'activité. C'est quelque chose que les marchés n'avaient pas intégré (...) C'est un coût économique énorme à court terme". Le président américain était surtout attendu sur des mesures de soutien à l'économie mais a laissé les investisseurs sur leur faim. "Pour ceux qui espéraient des mesures permettant de compenser la chute probable de la consommation, c'est une déception", a dit Hirokazu Kabeya, responsable de la stratégie chez Daiwa Securities. "Il n'y a pas eu de discussions sur un allègement des charges sociales". Dans ce contexte, il n'est pas sûr que les annonces de la Banque centrale européenne ce jeudi, qui devrait annoncer un lot de mesures pour contrer l'impact du coronavirus sur l'économie de la zone euro, suffisent à rassurer les marchés. "Sans une action concertée des banques centrales et des gouvernements, il sera très difficile de rassurer les investisseurs (à court terme en tout cas)", pointe John Plassard, chez Mirabaud Securities. A WALL STREET Avant même les annonces de Donald Trump, la Bourse de New York a été rattrapée par les inquiétudes entourant le coronavirus et les doutes sur la réponse apportée par les gouvernements et les banques centrales pour contrer la crise sanitaire et son impact sur l'économie. L'indice Dow Jones a plongé de 5,15% à 23.728,67 points. En affichant une baisse supérieure à 20% par rapport à son plus haut du 19 février dernier, le Dow Jones a officiellement fait son entrée dans une phase de "bear market", le marché baissier. Le S&P-500, plus large, a perdu 5,96%, à 2.710,35 points et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 5,82% à 7.858,86 points. EN ASIE Le mouvement de vente est généralisé et les Bourses asiatiques ne sont pas épargnées. L'indice Nikkei à Tokyo a terminé en baisse de 4,41%, entrant lui aussi dans une phase de marché baissier. L'indice australien ASX 200 a chuté de 7,36% et l'indice Kospi de Séoul a reculé de 3,87%. En Chine continentale, l'indice CSI 300 des grandes capitalisations a abandonné 1,92%. Les autorités sanitaires chinoises ont confirmé 15 nouveaux cas de contamination au coronavirus et 11 décès supplémentaires liés à l'épidémie. TAUX Le regain d'aversion au risque provoque une nouvelle baisse des rendements obligataires américains, qui restent néanmoins au-dessus des plus bas record touchés lundi. Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans recule de plus de quatre points de base, à 0,782%. Il avait touché lundi un plus bas historique à 0,3180%. En Europe, le rendement du Bund allemand à dix ans est peu changé dans les premiers échanges, autour de -0,78%. Le mouvement est plus violent sur le taux italien des BTP à dix ans qui grimpe de 11 points de base, à 1,279%. CHANGES Le dollar est orienté en baisse après la réponse jugée décevante de Donald Trump à l'épidémie de coronavirus, qui alimente les attentes sur une nouvelle baisse de taux de la Réserve fédérale (Fed). Le billet vert perd 0,9% face au yen et recule de 0,3% face à l'euro, qui remonte autour de 1,13 dollar. PÉTROLE Les cours du brut plongent de 5%, plombés par les craintes sur le demande et la guerre des prix engagée par l'Arabie Saoudite. Les Emirats arabes unis ont annoncé jeudi un projet d'augmentation de leur production dans le sillage des annonces en début de semaine du royaume saoudien. Le baril de Brent perd 5,3% à 33,90 dollars et le baril de brut léger américain recule de 5,1% à 31,29 dollars. LES VALEURS A SUIVRE : Déjà malmené en Bourse depuis le début de la crise sanitaire liée au coronavirus, le secteur européen des transports et du tourisme devrait être frappé de plein fouet par la décision des Etats-Unis sur les voyages. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 12 MARS : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 10h00 Production industrielle janvier +1,4% -2,1% - sur un an -3,1% -4,1% US 12h30 Inscriptions hebdomadaires au sem. au 7 218.000 216.000 chômage mars LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 18559,63 -856,43 -4,41% -21,55% Topix 1327,88 -57,24 -4,13% -22,86% Hong Kong 24370,26 -861,35 -3,41% -13,55% Taiwan 10422,32 -471,43 -4,33% -13,13% Séoul 1834,33 -73,94 -3,87% -16,53% Singapour 2705,87 -77,85 -2,80% -16,04% Shanghaï 2923,49 -45,03 -1,52% -4,15% Sydney 5304,60 -421,30 -7,36% -20,64% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 23553,22 -1464,94 -5,86% -17,47% S&P-500 2741,38 -140,85 -4,89% -15,15% Nasdaq 7952,05 -392,20 -4,70% -11,37% Nasdaq 100 8006,12 -366,15 -4,37% -8,32% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 300 1300,82 -9,56 -0,73% -19,90% Eurostoxx 50 2905,56 -4,46 -0,15% -22,42% CAC 40 4610,25 -26,36 -0,57% -22,88% Dax 30 10438,68 -36,81 -0,35% -21,21% FTSE 5876,52 -83,71 -1,40% -22,09% SMI 9152,50 -43,43 -0,47% -13,79% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1304 1,1267 +0,33% +0,84% Dlr/Yen 103,57 104,53 -0,92% -4,86% Euro/Yen 117,09 117,73 -0,54% -3,99% Dlr/CHF 0,9338 0,9387 -0,52% -3,51% Euro/CHF 1,0557 1,0574 -0,16% -2,72% Stg/Dlr 1,2810 1,2820 -0,08% -3,39% Indice $ 96,3090 96,5070 -0,21% +0,14% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,7820 -0,0320 Bund 2 ans -0,9630 -0,0050 OAT 10 ans -0,3340 -0,0270 +44,80 Treasury 10 ans 0,7773 -0,0450 Treasury 2 ans 0,4353 -0,0610 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 31,29 32,98 -1,69 -5,12% -48,88% Brent 33,90 35,79 -1,89 -5,28% -48,66% (Blandine Hénault, avec Hideyuki Sano, édité par)