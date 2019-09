Point marchés-Les places européennes attendues en légère baisse (actualisé)

* Les Bourses européennes attendues stables, voire en légère baisse * Une statistique d'inflation chinoise pèse en Asie * Tokyo dans le vert grâce à la baisse du yen * Les Bourses attendent un geste des banques centrales par Wilfrid Exbrayat PARIS, 10 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues stagnantes, voire en très léger repli, mardi à l'ouverture, attestant de la prudence des intervenants de marché à deux jours de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). Les contrats à terme sur indice indiquent une ouverture stable pour le CAC 40 parisien et le FTSE à Londres, tandis que le Dax à Francfort laisserait 0,1%, tout comme l'EuroStoxx 50. Les places européennes avaient fini dans le rouge lundi, Francfort exceptée, alors qu'elles avaient passé la plus grande partie de la journée dans le vert, les préoccupations d'ordre macroéconomique occupant l'esprit de participants qui fondent l'espoir que les banques centrales fassent un geste pour soutenir la croissance. Une mauvaise statistique chinoise d'inflation affecte dans l'intervalle les places asiatiques, à l'exception de Tokyo. La Banque centrale européenne (BCE) tient sa réunion de politique monétaire jeudi; elle devrait à cette occasion réduire son taux de dépôt et annoncer une relance de son programme de rachat d'actifs (quantitative easing ou QE), selon des économistes interrogés par Reuters la semaine dernière. Des gestes sont également attendus de la part de la Réserve fédérale, dont le président Jerome Powell a déclaré vendredi dernier que la banque centrale continuerait à agir de manière appropriée pour soutenir la croissance de l'économie, une formule déjà usitée par le président de la Fed et synonyme, pour les marchés, du maintien d'un biais monétaire accommodant. L'agenda des statistiques est dégarni: quelques statistiques britanniques viendront éventuellement alimenter le trading de la matinée. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé et dans des marges étroites lundi, les valeurs technologiques ayant subi des prises de bénéfice après deux semaines de vive hausse tandis que les financières montaient avec les rendements obligataires. L'indice Dow Jones a gagné 38,05 points, soit 0,14%, à 26.835,51 tandis que le Standard & Poor's 500 terminait pratiquement inchangé à 2.978,43 et que le Nasdaq Composite reculait de 15,64 points, soit 0,19%, à 8.087,44. Ils avaient tous les trois débuté la séance dans le vert. EN ASIE La Bourse de Tokyo a fini en hausse de 0,35%, portée par les valeurs exportatrices qui bénéficient du recul du yen face au dollar. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) fléchit en réaction à la statistique des prix à la production chinoise. L'indice des valeurs vedettes chinoises pour sa part cède 0,33%. Les prix à la production chinois ont subi en août leur contraction la plus forte depuis août 2016. TAUX Le rendement du 10 ans américain gagne 1,8 point de base à 1,6404%, après avoir atteint en Asie un pic de quatre semaines de 1,6489% dans la foulée des dégagements qu'a subi le Bund allemand la veille après que des sources eurent dit que Berlin envisageait un "budget parallèle" pour emprunter plus afin de financer de grands travaux et des projets climatiques. La courbe des rendements s'est à nouveau pentifiée aux Etats-Unis, signe que les craintes de récession vont en s'atténuant. En Europe, le Bund à 10 ans voit son rendement stable à -0,5730%. CHANGES Le dollar, quoique désavantagé a priori par le fait que le goût des cambistes pour des monnaies plus risquées est ravivé par le projet de l'Allemagne d'emprunter plus, parvient à se maintenir à flot. Il gagne ainsi 0,09% face à un panier de devises de référence et progresse de 0,09% aussi face au yen, une autre monnaie refuge qui elle pâtit effectivement du regain de l'appétit pour le risque. Les mouvements du marché sont limités toutefois, dans l'attente de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). PÉTROLE Les cours poursuivent leur tendance haussière pour une cinquième journée d'affilée, le nouveau ministre de l'Energie saoudien, le prince Abdoulaziz ben Salman, ayant confirmé dans leurs attentes ceux qui pensaient que son arrivée ne se traduirait pas par un changement radical de la politique pétrolière du royaume. Le ministre a en particulier déclaré que l'accord d'encadrement de la production conclu avec des producteurs extérieurs à l'Opep serait maintenu "par la volonté de tout le monde". Le brut léger américain (WTI) et le Brent de mer du Nord gagnent autour de 0,4%. PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 05h30 Emploi salarié T2 n.d. +0,3% FR 06h45 Production industrielle juillet +0,5% -2,3% GB 08h30 Demandeurs d'emploi août +30.000 +28.000 Taux de chômage 3,9% 3,9% Salaire moyen (hors primes) +3,8% +3,9% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21367,85 +49,43 +0,23% +6,76% Topix 1557,99 +6,88 +0,44% +4,28% Hong Kong 26693,92 +12,52 +0,05% +3,28% Taiwan 10753,58 -47,56 -0,44% +0,40% Séoul 2032,31 +12,76 +0,63% -0,43% Singapour 3157,20 +10,87 +0,35% +2,88% Shanghaï 3019,31 -5,43 -0,18% +21,07% Sydney 6614,10 -33,90 -0,51% +17,14% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26835,51 +38,05 +0,14% +15,04% S&P-500 2978,43 -0,28 -0,01% +18,81% Nasdaq 8087,44 -15,64 -0,19% +21,89% Nasdaq 100 7832,40 -20,14 -0,26% +23,74% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1518,71 -3,83 -0,25% +14,07% 300 Eurostoxx 3495,02 -0,17 -0,00% +16,45% 50 <.STOXX50E > CAC 40 5588,95 -15,04 -0,27% +18,14% Dax 30 12226,10 +34,37 +0,28% +15,79% FTSE 7235,81 -46,53 -0,64% +7,55% SMI 10059,37 -14,45 -0,14% +19,34% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1042 1,1046 -0,04% -3,72% Dlr/Yen 107,34 107,23 +0,10% -2,65% Euro/Yen 118,54 118,46 +0,07% -6,08% Dlr/CHF 0,9920 0,9919 +0,01% +1,08% Euro/CHF 1,0955 1,0957 -0,02% -2,66% Stg/Dlr 1,2344 1,2345 -0,01% -3,24% Indice $ 98,3690 98,2810 +0,09% +2,28% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5730 +0,0100 Bund 2 ans -0,8270 -0,0020 OAT 10 ans -0,2676 +0,0120 +30,54 <FR10YT=RR > Treasury 10 ans 1,6421 +0,0200 Treasury 2 ans 1,5970 +0,0220 PETROLE (en Cours Précéden Var Var.% YTD dollars) t Brut léger 58,11 57,85 +0,26 +0,45% +26,85% US Brent 62,83 62,59 +0,24 +0,38% +16,03% (Edité par Marc Joanny)