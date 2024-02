* En Europe, le CAC 40 a gagné 0,86% et le Stoxx 600 0,63%



* Le Dow Jones et le S&P-500 dans le vert à mi-séance



* Recul plus marqué que prévu des ventes au détail aux USA



* Des indicateurs alimentent l'espoir d'une baisse des taux



par Claude Chendjou



PARIS, 15 février (Reuters) - Les Bourses européennes ont terminé dans le vert jeudi et à Wall Street, deux des trois principaux indices étaient également en hausse sur fond de détente dans le compartiment obligataire après des indicateurs plaidant pour un assouplissement monétaire, ainsi que de solides résultats d'entreprises.



À Paris, le CAC 40 a terminé sur un gain de 0,86% à 7.743,42 points après avoir inscrit un record à 7.752,35. Le Dax allemand , qui a également touché en séance un pic historique à 17.089,12 points, a pris 0,56% en clôture. Le Footsie britannique a avancé de 0,38%.



L'indice EuroStoxx 50 a progressé de 0,67% et le FTSEurofirst 300 de 0,62%. Le Stoxx 600 , porté par le relèvement de l'objectif de cours de Goldman Sachs à 510 points d'ici la fin de l'année, a pris 0,63%, après un pic inédit en séance à 488,86 points.



La tendance positive en Europe a été en premier lieu tirée par les publications d'entreprises, avec un secteur de l'automobile qui a gagné 1,99% à 668,97 points, à un sommet de près de deux ans.



Les attentes en matière de politique monétaire ont également dopé les actions, Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), ayant souligné jeudi devant le Parlement européen que l'inflation se rapprochait de l'objectif de 2%, tandis que la Commission européenne a abaissé sa prévision d'inflation pour cette année, à 2,7% contre 3,2% auparavant.







VALEURS EN EUROPE



Renault et Stellantis , qui ont fait état de résultats records pour l'année 2023, ont porté le CAC 40 avec des hausses respectives de 6,52% et de 5,78%.



Le fabricant de spiritueux Pernod Ricard a pris 1,77% après avoir rassuré sur ses prévisions à moyen terme.



Orange (+1,14%) a profité de la publication par le groupe d'un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement après location (EBITDAaL) pour 2023 au dessus des attentes.



Airbus a cédé 0,90% à la suite de prévisions pour 2024 jugées prudentes malgré l'annonce d'un dividende exceptionnel.



Le suédois Embracer a chuté de 15,17% après un bénéfice d'exploitation trimestriel en dessous des prévisions, tandis que Fortnox



, autre groupe suédois, a grimpé de 20,08% à la faveur de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.



Commerzbank a progressé de 5,53%, la banque allemande ayant annoncé viser une nouvelle hausse de son bénéfice cette année après avoir enregistré en 2023 son meilleur résultat en 15 ans.



A WALL STREET



Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones avance de 0,54% et le Standard & Poor's 500 de 0,20%, tandis que le Nasdaq cède 0,22%.



Le recul plus marqué que prévu des ventes au détail (-0,8%) et la baisse inattendue de la production industrielle (-0,1%) aux Etats-Unis en janvier sont salués par les investisseurs qui y voient la preuve de l'efficacité de la transmission du durcissement monétaire de la Réserve fédérale.







Les publications de Tripadvisor (+6,95%) et Occidental Petroleum



(+3,94%) sont également applaudies, tandis que celles de Cisco Systems



(-2,79%) et Deere (-5,29%) ont déçu.



LES INDICATEURS DU JOUR



Les inscriptions au chômage ont diminué aux Etats-Unis la semaine dernière, à 212.000, contre 220.000 (révisé) la semaine précédente.



Les conditions d'activité dans la région de Philadelphie ont rebondi de manière inattendue en février, à 5,2 après -10,6 en janvier.



L'activité manufacturière dans la région de New York a enregistré une baisse moins forte que prévu en février, son indice "Empire State" passant à -2,4 après -43,70 en janvier.



TAUX



Le rendement du Gilt britannique à dix ans a perdu tous ses gains, s'affichant à la clôture des Bourses en Europe à 4,058%, après avoir reflué en séance à 3,974% à la suite de données montrant que l'économie britannique est entrée en récession fin 2023.



Le rendement du Bund allemand à dix ans a fini pratiquement stable, à 2,365%, dans une séance volatile où il a fluctué entre 2,292% et 2,365%.



Celui des bons du Trésor américain à dix ans cède environ 1,7 point de base, à 4,2535%, contre un plus bas en séance à 4,187%.







CHANGES



Les statistiques américaines mitigées pèsent sur le dollar qui fléchit de (-0,23%) face à un panier de devises de référence .



L'euro se traite à 1,0756 dollar (+0,29%) et la livre sterling à 1,2574 dollar (+0,07%).



PÉTROLE



Les cours pétroliers profitent de la faiblesse du dollar mais les craintes sur un ralentissement de la demande de brut limitent les gains. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a indiqué jeudi que la demande de pétrole atteindrait son maximum d'ici 2030 et elle a revu sa prévision pour cette année, tablant sur une hausse de 1,22 million de barils par jour (bpj) contre 1,24 million de bpj précédemment.



Le Brent prend 1,85% à 83,11 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) monte de 2,07% à 78,23 dollars , dans une séance volatile.



A SUIVRE VENDREDI : (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)