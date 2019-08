Point marchés-Nouveau repli des actions, incertitude et volatilité dominent

* Nouvelle baisse en vue à Wall Street * Le Stoxx 600 cède 0,28%, le CAC 40 à Paris 0,51% * Les rendements italiens toujours en hausse * Le yen monte, la livre sterling a touché un plus bas de dix ans par Marc Angrand PARIS, 12 août (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes évoluent sur une note hésitante à mi-séance lundi tandis que les actifs refuges restent entourés, la perspective d'une prolongation du conflit commercial USA-Chine, celle d'un Brexit chaotique et l'incertitude politique en Italie continuant de peser sur le sentiment de marché. Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en repli de 0,7% à 0,9%. À Paris, le CAC 40 perd 0,51% à 5.300,84 points à 11h30 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,26% et à Londres, le FTSE 100 recule de 0,48%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 est en baisse de 0,19%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro de 0,34% et le Stoxx 600 de 0,28%. Les places européennes ont débuté la journée dans le vert mais sont repassées en territoire négatif en matinée, en dépit de la clôture positive des marchés actions chinois

