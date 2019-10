Point marchés-Nouvelle baisse des actions en Europe, incertitude sur la croissance

(Rpt coquille §1) * Le CAC 40 perd 1,27% et le Stoxx 600 cède 1,03% * Wall Street et l'Asie ont terminé en repli après l'ISM manufacturier * Boris Johnson doit présenter sa dernière proposition sur le Brexit * L'enquête ADP sur l'emploi attendue à 12h15 GMT par Laetitia Volga PARIS, 2 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes baissent mercredi en début de séance, évoluant à un creux d'une semaine, au lendemain d'un indicateur américain décevant ravivant les inquiétudes sur la croissance économique mondiale. À Paris, l'indice CAC 40 perd 1,27% à 5.526,4 points vers 08h35 GMT. À Francfort, le Dax cède 0,96% et à Londres, le FTSE lâche 1,29%. L'indice EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 0,99%, le FTSEurofirst 300 de 0,98% et le Stoxx 600 de 1,03%. Les indices européens ont terminé sur un repli marqué mardi, affectés principalement par la forte contraction du secteur manufacturier en septembre aux Etats-Unis, dans un contexte de détérioration de la conjoncture économique et de tensions commerciales entre Pékin et Washington. Dans la zone euro, l'activité du secteur manufacturier a enregistré en septembre sa contraction la plus marquée depuis près de sept ans. "La baisse semble maintenant s'accélérer de peur que la détérioration continue de l'activité dans les usines se propage à un moment donné dans le secteur beaucoup plus vaste des services. Nous en apprendrons davantage (jeudi avec l'indice PMI en zone euro et l'ISM des services) mais plus la faiblesse dans les usines persiste, plus elle sera susceptible de se manifester dans le secteur des services", commente Michael Hewson chez CMC Markets. Unique statistique majeure au programme de la séance, l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis pour le mois de septembre sera publiée à 12h15 GMT. VALEURS Les craintes sur la croissance mondiale pénalisent la quasi totalité des secteurs européens. L'indice Stoxx de pétrole et du gaz évolue à un plus bas depuis d'un mois et signe la plus forte baisse sectorielle en Europe (-2,07%). A Paris, ArcelorMittal perd 2,59%, en queue de peloton du CAC 40. Suez lâche 3,16% après la présentation de son plan stratégique à horizon 2030 qui vise à doper ses revenus à l'international et son chiffre d'affaires auprès de ses clients industriels. Le plan de Suez présente "des éléments très positifs sur le papier (...) mais il va falloir désormais mettre en œuvre ces ambitions et c'est là que l'on risque d'avoir des déceptions dans un environnement à faible visibilité macroéconomique et avec des taux d'intérêt durablement bas", commente Grégoire Laverne, gérant chez Roche-Brune Asset Management. Pernod Ricard est la seule valeur du CAC à se maintenir dans le vert (+0,28%), soutenue par une relèvement de recommandation de Jefferies à l'achat. Ailleurs en Europe, Flutter Entertainment, anciennement Paddy Power, bondit de 12,82% après l'annonce d'une fusion avec son concurrent Stars Group, propriétaire de Poker Stars, pour créer le leader mondial des paris sportif en ligne. Le secteur des transports et loisirs prend 0,23%. EN ASIE Affecté par les mêmes inquiétudes sur la croissance, le Nikkei à Tokyo a perdu 0,5%. L'indice Kospi à Séoul a fini en recul de 1,95%, sa plus forte baisse en pourcentage depuis deux mois, en raison notamment des tensions à Hong Kong où la Bourse a cédé 0,19%. Les marchés asiatiques réagissent également au tir d'au moins un nouveau missile par la Corée du Nord, une information rapportée par l'armée sud-coréenne et le gouvernement japonais, au lendemain de l'annonce par Pyongyang de discussions de travail avec les Etats-Unis le week-end prochain. A WALL STREET La Bourse de New York a fini mardi en baisse en réaction à la baisse de l'activité manufacturière aux Etats-Unis qui réveille les inquiétudes concernant l'impact de la guerre commerciale sur la première économie mondiale. L'indice Dow Jones a perdu 1,28%, le S&P-500, plus large, a cédé 1,23% et le Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a abandonné 1,13%. Les valeurs industrielles 3M et Caterpillar ont perdu plus de 3%. TAUX Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans se stabilise à 1,645% après être tombé la veille sous 1,62%, un plus bas de trois semaines, les inquiétudes sur la croissance de l'économie américaine ayant conduit les investisseurs à se réfugier sur le marché obligataire. En Europe, le Bund allemand à 10 ans gagne environ deux points de base à -0,537% après des déclarations mardi de Mario Draghi, le président sortant de la Banque centrale Européenne, appelant à une relance budgétaire pour soutenir une économie morose en zone euro. "Mario Draghi quitte la BCE fin octobre et beaucoup de gens diront qu'il est le seul président de l'institution d'émission à n'avoir pas pu relever les taux", a déclaré Sebastian Fellechner, stratégiste chez DZ Bank. CHANGES L'"indice dollar", qui mesure ses fluctuations face à un panier de devises de référence, reprend 0,2% après avoir été pénalisé mardi par la contraction surprise de l'ISM manufacturier. L'euro recule parallèlement autour de 1,091 dollar. La livre sterling perd environ 0,2% face au dollar et à l'euro, dans l'attente du discours du Premier ministre britannique, Boris Johnson, qui doit présenter dans la journée son ultime proposition à l'Union européenne pour tenter de parvenir à un Brexit ordonné. PÉTROLE Les cours du pétrole montent à la faveur d'une baisse inattendue des stocks de brut américains, d'après les données de l'American Petroleum Institute (API). Le Brent gagne 0,14% à 58,97 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 0,67% à 53,98 dollars. Le marché attend pour 14h30 GMT les statistiques hebdomadaires de l'Energy Information Administration (EIA). MÉTAUX L'or profite de son statut de valeur refuge et monte à 1.479,68 dollars l'once. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 OCTOBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h15 Enquête ADP sur l'emploi privé septembre +140.000 +195.000 LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) MARCHES EUROPEENS Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Eurofirst 300 1511,28 -14,90 -0,98% +13,51% Eurostoxx 50 3484,04 -34,21 -0,97% +16,08% CAC 40 5527,99 -69,64 -1,24% +16,85% Dax 30 12149,68 -114,15 -0,93% +15,07% FTSE 7264,21 -96,11 -1,31% +7,97% SMI 9862,61 -89,89 -0,90% +17,00% Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : BOURSES ASIATIQUES Indices Clôture Var. Points Var. % YTD Nikkei-225 21778,61 -106,63 -0,49% +8,81% Topix 1596,29 -6,71 -0,42% +6,84% Hong Kong 26042,69 -49,58 -0,19% +0,76% Taiwan 10947,88 -19,77 -0,18% +2,21% Séoul 2031,91 -40,51 -1,95% -0,45% Singapour 3103,22 -42,81 -1,36% +1,12% Shanghaï est fermée Sydney 6639,90 -102,90 -1,53% +17,60% La clôture à Tokyo : WALL STREET La séance précédente : Indices Dernier Var. Points Var. % YTD Dow Jones 26573,04 -343,79 -1,28% +13,91% S&P-500 2940,25 -36,49 -1,23% +17,29% Nasdaq 7908,69 -90,65 -1,13% +19,19% Nasdaq 100 7684,14 -65,31 -0,84% +21,39% Compte rendu de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street CHANGES Cours Veille Var.% YTD Euro/Dlr 1,0913 1,0930 -0,16% -4,85% Dlr/Yen 107,66 107,74 -0,07% -2,36% Euro/Yen 117,49 117,77 -0,24% -6,92% Dlr/CHF 0,9988 0,9933 +0,55% +1,77% Euro/CHF 1,0902 1,0857 +0,41% -3,13% Stg/Dlr 1,2266 1,2301 -0,28% -3,85% Indice $ 99,3000 99,1280 +0,17% +3,25% OR Cours Veille Var.% YTD Or Spot 1480,32 1478,58 +0,12% +15,40% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Future Bund 173,77 -0,43 Bund 10 ans -0,54 +0,02 Bund 2 ans -0,75 +0,00 OAT 10 ans -0,23 +0,03 +30,34 Treasury 10 ans 1,64 -0,00 Treasury 2 ans 1,54 -0,01 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 53,97 53,62 +0,35 +0,65% +17,81% Brent 58,97 58,89 +0,08 +0,14% +8,90% (Avec Sudip Kar-Gupta, édité par Patrick Vignal)

0