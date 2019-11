Point marchés-Nouvelle progression en vue en Europe, l'optimisme domine (actualisé)

(Actualisé avec contrats à terme sur indices européens, clôture des marchés chinois, précision sur le yuan, ouverture du marché obligataire en Europe,) * Les principaux indices européens attendus en hausse * Nouveaux records à Wall Street, hausse de 1,76% à Tokyo * La Chine presse les USA de renoncer à des droits de douane PARIS, 5 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture dans le sillage des nouveaux records inscrits à Wall Street la veille et de la progression des places asiatiques en réaction aux nouveaux signes de progrès dans les discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,24% pour le CAC 40 à Paris, de 0,14% pour le Dax à Francfort, de 0,37% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,15% pour le Stoxx 600. Ce dernier a fini lundi au plus haut depuis janvier 2018, le Dax a inscrit sa meilleure clôture depuis juin 2018 et le CAC 40 a atteint un nouveau plus haut de près de 12 ans. Après les déclarations des derniers jours confortant le scénario de la signature d'ici la fin du mois d'un accord commercial partiel par les présidents américain et chinois, Pékin presse Donald Trump de renoncer aux droits de douane mis en place en septembre dans le cadre de la "phase un" de l'accord commercial entre les deux pays, a-t-on appris de sources proches des négociations, confirmant des informations de Politico et du Financial Times. Le texte pourrait inclure un engagement américain à renoncer aux nouveaux droits de douane censés entrer en vigueur le 15 décembre sur environ 156 milliards de dollars de produits chinois. Et la Chine espère que les Etats-Unis renonceront aux droits de 15% mis en place en septembre sur quelque 125 milliards d'importations en provenance de Chine. Recevant son homologue français, Emmanuel Macron, à Shanghai, le président chinois, Xi Jinping, s'est engagé mardi à poursuivre l'ouverture du marché de la deuxième puissance économique mondiale et à réduire les droits de douane. "Les incertitudes économiques refluent. Cela signifie que ceux qui avaient ralenti leurs activités, à la fois dans l'économie réelle et sur les marchés financiers, redeviennent actifs", commente Masaru Ishibashi, directeur du trading de Sumitomo Mitsui Bank à Tokyo. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les trois principaux indices de la Bourse de New York ont inscrit de nouveaux records de clôture lundi, portés par l'espoir d'un règlement du conflit commercial sino-américain et une perception optimiste de la situation économique des Etats-Unis. L'indice Dow Jones a gagné 114,75 points (+0,42%) à 27.462,11, le S&P-500, plus large, a pris 11,36 points, soit 0,37%, à 3.078,27 et le Nasdaq Composite a avancé de 46,8 points (0,56%) à 8.433,20 points. Le flux de nouvelles sur le commerce a profité en premier lieu aux secteurs de la cote les plus sensibles aux tensions entre Washington et Pékin, comme les matières premières, l'automobile et la technologie ; l'indice S&P de l'énergie a en outre profité de la hausse des cours du pétrole. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei a terminé en hausse de 1,76%, au plus haut depuis le 10 octobre 2018. En Chine, le SSE Composite de Shanghai a fini sur une progression de 0,54%. Au-delà des nouvelles sur le commerce avec les Etats-Unis, les marchés chinois ont salué la décision de la Banque populaire de Chine de réduire de cinq points de base le taux de sa facilité de prêt à un an, sa première baisse depuis début 2016. Cette décision intervient alors que l'indice PMI Caixin-Markit du secteur chinois des services est tombé à 51,1 en octobre, son niveau le plus faible depuis février, sous l'effet d'un ralentissement des nouvelles commandes. TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans reste orienté à la hausse dans les premiers échanges à -0,339%, après avoir pris plus de cinq points de base sur les deux séances précédentes. Le premier discours de Christine Lagarde après son entrée en fonctions à la Banque centrale européenne (BCE), lundi soir, n'a pas porté sur la politique monétaire mais a rendu hommage à l'ancien ministre des Finances allemand Wolfgang Schäuble, aujourd'hui président du Bundestag, l'un des plus farouches détracteurs de son prédécesseur Mario Draghi, Sur le marché obligataire américain, les rendements de référence ont fini en hausse lundi, un mouvement favorisé par le regain général d'appétit pour le risque et les importantes adjudications du Trésor prévues d'ici la fin de la semaine. En fin de séance, celui des Treasuries à dix ans prenait six points de base à 1,788%. Sa hausse se poursuit mardi en Asie, où il a repassé la barre de 1,8%. CHANGES Le dollar, porté par l'optimisme sur le commerce, continue de s'apprécier face à un panier de devises de référence et notamment face au yen et au franc suisse, désavantagées par leur statut de devise refuge. L'euro s'échange autour de 1,1125 dollar. Le yuan, lui, reste orienté à la hausse face au billet vert malgré la baisse de taux annoncée par la Banque populaire de Chine. Il a atteint sur le marché "onshore" son plus haut niveau depuis le 5 août à 7,0074 pour un dollar Le dollar australien est stable après la décision de la Banque de réserve d'Australie (RBA) de laisser sa politique monétaire inchangée, comme attendu. PÉTROLE Les cours du pétrole tendent à se stabiliser après deux séances de hausse soutenue favorisée par les bons chiffres de l'emploi américains puis les bonnes nouvelles sur le commerce USA-Chine, qui apaisent en partie les craintes pour la demande. Le marché attend, après la clôture des marchés américains, les chiffres de l'American Petroleum Institute (API) sur les stocks aux Etats-Unis. Le Brent abandonne 0,03% à 62,11 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,12% à 56,47 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 NOVEMBRE: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT GB 09h30 Indice PMI Markit des octobre 49,7 49,5 services EZ 10h00 Prix à la production septembre +0,1% -0,5% - sur un an -1,2% -0,8% USA 13h30 Balance commerciale septembre -$52,5 mds -$54,9 mds 15h00 Indice ISM des services octobre 53,5 52,6 