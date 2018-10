Point marchés-Ouverture hésitante en vue en Europe

* Moody's a abaissé vendredi soir la note souveraine italienne * Forte hausse des marchés chinois avec le soutien de Pékin * La semaine sera animée entre autres par la BCE et une pluie de résultats * L'affaire Khashoggi et le Brexit, sources d'incertitude par Marc Angrand PARIS, 22 octobre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note hésitante lundi à l'orée d'une semaine qui sera animée par la saison des résultats mais aussi par les inquiétudes liées à la politique budgétaire italienne après l'abaissement de la note de Rome par Moody's. Les investisseurs pourraient parallèlement trouver une raison d'espérer dans la forte hausse des marchés boursiers chinois après l'engagement affiché de Pékin à soutenir l'économie et les entreprises. A ces deux facteurs s'ajoutent pour les investisseurs la difficulté à mesurer les retombées de l'affaire Khashoggi après les déclarations de Ryad reconnaissant la mort de l'opposant au régime dans le consulat saoudien à Istanbul, qui sont loin de clore le dossier et d'éloigner le risque de tensions entre Ryad, Ankara et des capitales occidentales. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait ouvrir pratiquement inchangé tandis que le Dax à Francfort abandonnerait 15 points, soit environ 0,15%, et que le FTSE à Londres gagnerait 19 points (0,25%). Moody's a annoncé vendredi en toute fin de journée avoir abaissé la note souveraine italienne de Baa2 à Baa3, en soulignant la dégradation des perspectives de déficit, l'arrêt des réformes structurelles et le risque d'un maintien prolongé du ratio d'endettement autour de 130% du produit intérieur brut (PIB). La nouvelle note est assortie d'une perspective stable, ce qui écarte à court terme le risque d'une dégradation supplémentaire qui la ferait basculer en catégorie spéculative ("junk"). Standard & Poor's doit annoncer sa décision sur sa propre note vendredi. Samedi, le vice-président du Conseil italien Luigi di Maio a déclaré que le gouvernement ne réduirait pas son objectif de déficit 2019, fixé à 2,4% du PIB. Rome s'attend à ce que la Commission européenne rejette son projet de budget 2019 et lui réclame dès mardi une nouvelle version amendée, a-t-on appris de source gouvernementale. Une telle demande de la Commission serait une première dans l'histoire des procédures budgétaires européennes et son rejet par le gouvernement italien pourrait ouvrir la voie à une procédure de sanctions. Cette nouvelle étape dans le dossier italien intervient à trois jours de la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE), qui se rapproche de l'arrêt définitif de ses achats de titres sur les marchés, une évolution susceptible d'accroître un peu plus la pression sur Rome. CHANGES En dépit des inquiétudes suscitées par les finances publiques italiennes, l'euro est stable face au dollar, autour de 1,1510, le rebond observé vendredi sur le support de 1,1430 ne semblant pour l'instant pas remis en question. L'"indice dollar", qui mesure l'évolution de la devise américaine face à un panier de devises de référence, cède un peu de terrain. La livre sterling est elle aussi quasi stable, face au billet vert comme face à l'euro, dans l'attente de nouveaux développements sur le front du Brexit. La Première ministre britannique, Theresa May, doit s'adresser dans la journée au Parlement; elle devrait assurer qu'un accord avec l'Union européenne est bouclé à 95% tout en réaffirmant son rejet de la proposition de l'UE sur le sujet clé de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République irlandaise. EN ASIE La journée sur les marchés asiatiques est dominée par la hausse spectaculaire des actions chinoises, déclenchée par les déclarations simultanées de soutien des autorités de marché, ainsi que par la perspective d'une réforme de l'impôt sur le revenu. L'indice SSE Composite de Shanghai gagnait 4,2% à la mi-journée et s'acheminait vers sa plus forte hausse sur une séance depuis mars 2016. Au même moment, le CSI 300 des principales capitalisations de Chine continentale prenait 4,4%. Sur les 1.486 valeurs du Shanghai Composite, 1.465 évoluaient dans le vert. Vendredi, la Banque populaire de Chine, le vice-Premier ministre Liu He et les autorités de régulation financière ont annoncé une série de mesures visant à rassurer les investisseurs après les plus bas de quatre ans touchés par les marchés. La Bourse de Tokyo, elle, est en hausse moins marquée, de l'ordre de 0,4% à moins d'une heure de la clôture. A WALL STREET La Bourse de New York a fini en ordre dispersé vendredi, l'élan donnée en début de séance par une série de bons résultats de sociétés s'étant progressivement essoufflé face aux craintes liées à la remontée des taux d'intérêt et aux tensions géopolitiques. L'indice Dow Jones a gagné 0,26% et fini à 25.444,34 points mais le S&P-500, plus large, a cédé 0,04% à 2.767,78 et le Nasdaq Composite a reculé de 0,48%, à 7.449,03. PÉTROLE Les cours du pétrole sont en hausse, la perspective de tensions sur l'offre reprenant le dessus à l'approche de l'entrée de vigueur, le 4 novembre, des nouvelles sanctions américaines visant l'Iran, Washington affichant sa volonté de réduire à zéro les exportations de brut de la République islamique. Le secrétaire au Trésor américain, Steven Mnuchin, a déclaré dimanche à Reuters que l'administration Trump accorderait moins facilement des exemptions à des pays désirant acheter du brut iranien que ne l'avait fait en son temps l'administration Obama. En outre, un document interne à l'Opep que Reuters s'est procuré montre que le cartel peine à augmenter sa production globale pour compenser la diminution des exportations iraniennes. AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 22 OCTOBRE LES VALEURS A SUIVRE : *POINT HEBDO-Les résultats offrent un fragile soutien à des marchés nerveux LA SITUATION SUR LES MARCHÉS: (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUE S Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-22 22638,0 +105,94 +0,47% -0,56% 5 2 Topix 1700,05 +7,20 +0,43% -6,47% Hong Kong 26194,5 +633,18 +2,48% -12,45% 8 Taiwan 9962,42 +43,16 +0,44% -6,99% Séoul 2160,03 +3,77 +0,17% -12,46% Singapour 3072,96 +10,45 +0,34% -9,70% Shanghaï 2667,92 +117,45 +4,61% -19,33% Sydney 5904,90 -34,60 -0,58% -2,64% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 25444,3 +64,89 +0,26% +2,93% 4 S&P-500 2767,78 -1,00 -0,04% +3,52% Nasdaq 7449,03 -36,11 -0,48% +7,90% Nasdaq 7107,23 -8,85 -0,12% +11,11% 100 Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1420,93 +1,26 +0,09% -7,10% 300 Eurostoxx 3210,82 -0,77 -0,02% -8,37% 50 <.STOXX50 E> CAC 40 5084,66 -32,13 -0,63% -4,29% Dax 30 11553,8 -35,38 -0,31% -10,56% 3 FTSE 7049,80 +22,81 +0,32% -8,30% SMI 8872,09 +92,91 +1,06% -5,43% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1510 1,1513 -0,03% -4,05% Dlr/Yen 112,63 112,54 +0,08% -0,04% Euro/Yen 129,65 129,56 +0,07% -4,09% Dlr/CHF 0,9967 0,9963 +0,04% +2,30% Euro/CHF 1,1474 1,1467 +0,06% -1,83% Stg/Dlr 1,3068 1,3070 -0,02% -3,29% Indice $ 95,6640 95,7130 -0,05% -6,40% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,4440 +0,0100 Bund 2 -0,6320 +0,0070 ans <DE2YT=RR > OAT 10 0,8347 +0,0000 +39,07 ans <FR10YT=R R> Treasury 10 ans 3,1978 -0,0040 Treasury 2 ans 2,9124 +0,0000 PETROLE (en Cours Précéde Var Var.% YTD dollars) nt Brut 69,40 69,12 +0,28 +0,41% +28,78% léger US Brent 80,03 79,78 +0,25 +0,31% +41,02% (Édité par Juliette Rouillon)