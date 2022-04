Point marchés-Ouverture prudente en vue en Europe

* La prudence devrait limiter les variations

* Wall Street a fini en petite baisse, l'Asie en ordre dispersé

* Les rendements obligataires reculent

par Laetitia Volga

PARIS, 19 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement voire en baisse mardi à l'ouverture après le week-end prolongé de Pâques, dans un climat d'incertitudes liées à la conjoncture économique et avant de nouveaux résultats d'entreprises.

Les premières indications disponible indiquent une baisse de 0,07% pour le CAC 40 parisien, de 0,63% pour le Dax à Francfort et de 0,03% pour le FTSE à Londres.

Jeudi, les marchés européens ont fini en hausse après la réunion de la Banque centrale européenne qui n'a pas donné aucune indication sur un éventuel resserrement de sa politique monétaire.

Mais les craintes d'un ralentissement de la croissance économique et d'une inflation durable pourraient inciter les investisseurs à limiter la prise de risque ce mardi.

Avec l'impact attendu de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Banque mondiale a réduit de près d'un point de pourcentage sa prévision de croissance mondiale pour cette année, à 3,2% contre 4,1%.

"Nous nous attendons à un mauvais départ en Europe dans le sillage de la baisse des marchés américains lundi, avec la crainte que l'abaissement des prévisions de la Banque mondiale ne soit la première d'une longue série", a déclaré Michael Hewson chez CMC Markets.

Le marché se prépare à la publication dans la semaine d'une salve de résultats, qui lui permettra d'évaluer l'impact de la guerre en Ukraine et de l'inflation sur les comptes des entreprises. En Europe, L'Oréal annoncera son chiffre d'affaires du premier trimestre après la clôture ce mardi et de l'autre côté de l'Atlantique sont attendus notamment les résultats de Netflix, Johnson & Johnson et IBM.

A WALL STREET

Les actions américaines ont clôturé en légère baisse lundi après une séance hésitante, les investisseurs ayant été partagés entre les résultats positifs de Bank of America et la flambée des rendements obligataires.

L'indice Dow Jones a cédé 0,11% à 34.411,69 points, le S&P-500 0,02% à 4.391,69 points et le Nasdaq Composite 0,14% à 13.332,36 points.

Bank of America (+3,14%) a publié une baisse moins marquée qu'attendu de son bénéfice trimestriel, grâce notamment à la forte croissance du crédit à la consommation.

Twitter a terminé en hausse de 7,6% après l'annonce par le groupe d'une "pilule empoisonnée" pour contrer l'offre d'achat présentée par Elon Musk et les informations selon lesquelles le groupe de capital-investissement Thoma Bravo envisage lui aussi une offre.

Le géant chinois des VTC Didi Global a chuté de 18,5% après la convocation d'une assemblée générale extraordinaire qui sera appelée à se prononcer sur un retrait de la cotation du groupe sur les marchés américains.

Les contrats à terme indiquent une séance en hausse de 0,22% à 0,51%.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, le Nikkei gagne 0,63%, les investisseurs se focalisant désormais sur la nouvelle saison de résultats trimestriels des entreprises qui commencera dans la semaine.

En Chine, le CSI 300 abandonne 0,53% tandis que l'indice SSE de Shanghai perd 0,11%.

A Hong Kong, fermée lundi, le Hang Seng recule de 2,09%, plombé par la baisse des grands groupes technologiques après que la Chine a interdit la diffusion en direct sur les plates-formes de jeux vidéo non autorisés.

Le site de partage de vidéos Bilibili chute de 11%.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans s'affiche à 2,8549% après avoir atteint la veille 2,884%, son plus haut niveau depuis décembre 2018, sur des anticipations d'un resserrement monétaire important aux Etats-Unis cette année.

Le président de la Reserve fédérale de Saint-Louis, James Bullard, a réaffirmé lundi souhaiter un relèvement des taux d'intérêt à 3,5% d'ici la fin de l'année face à l'inflation, ce qui nécessiterait des hausses de taux de 50 points de base lors des six réunions restantes de la Fed cette année.

Sur le marché des changes, le dollar avance de 0,19% face à un panier de devises de référence et l'euro est quasi stable, à 1,0773 dollar.

PÉTROLE

Les cours du marchés évoluent sans tendance alors que la Libye a dû interrompre une partie de sa production en raison de protestations sociales et que Shanghai s'apprête à lever partiellement ses mesures de confinement, ce qui apaise les préoccupations sur la demande.

Le Brent prend 0,05% à 113,22 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne 0,21% à 107,98 dollars.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 19 AVRIL

