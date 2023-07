* Wall Street a fini en légère hausse mercredi



* IBM, Tesla, Netflix ont déçu au deuxième trimestre



* Publicis, Dassault Aviation et easyJet publient en Europe



* Le pétrole et les rendements obligataires stables



par Claude Chendjou



PARIS, 19 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente jeudi à l'ouverture, les investisseurs étant susceptibles de continuer à digérer les publications contrastées d'entreprises.



D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,07% à l'ouverture, le Dax à Francfort 0,16% et le FTSE 100 à Londres 0,14%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,21%.



Aux Etats-Unis, après le coup d'envoi positif donné par les grandes banques de Wall Street, les premiers résultats dans les nouvelles technologies, tombés mercredi soir, ont confirmé les craintes sur les comptes du deuxième trimestre des entreprises américaines. Le consensus Refinitiv prévoit un repli de 6,4% des bénéfices des sociétés du S&P-500 sur la période avril-juin.



IBM a fait état d'un chiffre d'affaires au deuxième trimestre inférieur aux attentes. Chez Tesla, la marge brute trimestrielle a chuté à un plus bas de quatre ans, tandis que Netflix a déçu au niveau du chiffre d'affaires trimestriel. Les actions de ces trois groupes reculent dans les transactions hors séance.



En Europe, où Publicis, Dassault Aviation et easyJet ont publié ou doivent publier leurs comptes, le bénéfice des entreprises du Stoxx 600 est attendu en repli de 9,2% sur un an au deuxième trimestre, selon les données de Refinitiv.



Au niveau macroéconomique, la publication à 12h30 GMT de l'indice d'activité "Philly Fed" pour le mois de juillet permettra d'obtenir de nouveaux éléments sur l'évolution de la conjoncture américaine alors que la Banque centrale européenne (BCE) et la Réserve fédérale américaine (Fed) tiendront la semaine prochaine leurs réunions de politique monétaire.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en légère hausse mercredi, le Dow Jones terminant dans le vert pour une huitième séance consécutive - une série inédite depuis septembre 2019 -, alors que les investisseurs ont pris note d'une nouvelle vague de résultats.



L'indice Dow Jones a gagné 0,31%, ou 109,28 points, à 35.061,21 points.



Le S&P-500, plus large, a pris 10,74 points, soit 0,24%, à 4.565,72 points.



Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 4,38 points (0,03%) à 14.358,02 points.



Déjà en progression la veille dans le sillage des résultats solides des grandes banques américaines, le secteur bancaire a de nouveau enregistré des gains. L'indice bancaire du S&P-500 a pris 1,70%, sa troisième séance consécutive de hausse et la huitième en neuf jours.



En dépit d'un bénéfice trimestriel ayant chuté à un plus bas de trois ans, Goldman Sachs a terminé dans le vert (+0,97%) après les propos positifs de son directeur général, David Solomon, sur le rétablissement du secteur, faisant écho aux commentaires de certains de ses pairs mardi.



Plusieurs banques régionales, comme Citizens Financial et M&T Bank , ont progressé après avoir publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street.







EN ASIE



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei recule de 1,18% à 32.509 points et le Topix, plus large, reflue de 0,73% à 2.262,4 points à l'approche de la clôture.



L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,53%, se dirigeant vers un rebond après trois séances consécutives dans le rouge.



En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,19%, tandis que le CSI 300 grappille 0,06%.



CHANGES/TAUX



Le dollar recule (-0,1%) face à un panier de devises de référence, dont l'euro, qui se négocie à 1,1214 dollar (+0,14%).



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est pratiquement stable, progressant de deux points de base, à 3,764%.



PÉTROLE



Le marché pétrolier est globalement stable après son rebond de mercredi: le Brent gagne 0,01% à 79,45 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) également 0,01% à 75,36 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 20 JUILLET PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Indice du climat des affaires juillet 100 101



dans l'industrie (Insee) USA 12h30 Indice d'activité "Philly juillet -10,0 -13,7



Fed" USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 15 242.000 237.000



juillet (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)