Point marchés-Ouverture sans grand changement en vue en Europe après la Fed et avant la BCE

Wall Street fermée pour Thanksgiving







Un ralentissement sur les taux bientôt opportun - minutes de la Fed







A suivre la publication à 12h30 GMT des "minutes" de la BCE







Le climat des affaires en Allemagne et en France à l'agenda







Le pétrole recule encore, un plafonnement des prix envisagé







PARIS, 24 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement à l'ouverture après la publication des "minutes" de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed) et avant celles de la Banque centrale européenne (BCE), mais la tendance pourrait être soutenue par l'espoir d'une accalmie sur les taux d'intérêt.



D'après les premières indications disponibles, le Dax à Francfort devrait gagner à l'ouverture 0,03%, le FTSE 100 à Londres pourrait refluer de 0,09% et l'indice EuroStoxx 50 de 0,05%.



Les marchés sont fermés ce jeudi aux Etats-Unis pour la fête de Thanksgiving, tandis que la séance sera écourtée vendredi.



Les responsables de Fed ont signalé mercredi qu'une "majorité substantielle" des membres du comité de politique monétaire de la banque (FOMC) avait estimé qu'il serait "probablement bientôt" opportun de ralentir le rythme de relèvement des taux, selon le compte-rendu de leur réunion des 1er et 2 novembre.



Les marchés tablent avec une probabilité de 76% sur une hausse de taux aux Etats-Unis d'un demi-point en décembre à 4,25-4,5% avant un pic au-dessus de 5% en mai 2023..



La Banque centrale de Corée du Sud, elle, a choisi de relever jeudi ses taux de seulement un quart de point à 3,25%, après une hausse d'un demi-point en octobre.



La BCE doit à son tour publier, à 12h30 GMT, le compte rendu de sa dernière réunion de politique monétaire. Une enquête Reuters prévoit un relèvement limité de 50 points de base des taux de la BCE le mois prochain après une hausse de 200 points depuis juillet.



Avant ces "minutes", les investisseurs prendront connaissance des indices mensuels du climat des affaires en France et en Allemagne où une légère amélioration est attendue outre-Rhin tandis qu'une dégradation est prévue dans l'Hexagone.



Le reste de la séance pourrait être animée une nouvelle fois par les spéculations sur l'énergie, une proposition de la Commission européenne d'un plafonnement d'un an du prix du gaz, selon un projet de règlement consulté par Reuters, devant être discutée ce jeudi.



La veille un diplomate de l'UE a déclaré que les pays du G7 discutaient également d'un plafonnement des prix du pétrole russe au-dessus des niveaux actuels.



LES VALEURS A SUIVRE :



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en hausse mercredi après la publication du compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed qui a conforté les espoirs d'un ralentissement du rythme de relèvement des taux aux Etats-Unis.



L'indice Dow Jones a augmenté de 95,96 points (0,28%), à 34.194,06, le S&P 500 a pris 23,68 points, ou 0,59%, à 4.027,26 et le Nasdaq Composite a gagné 110,91 points, soit 0,99%, à 11.285,32.



EN ASIE



A la Bourse de Tokyo, fermée mercredi, l'indice Nikkei a fini jeudi sur un gain de 0,95% à 28.383,09 points et le Topix, plus large, a avancé de 1,21% à 2.018,8 points.



Côté statistique économique, l'activité manufacturière s'est contractée en novembre à son rythme le plus rapide en deux ans, l'indice PMI ayant reculé à 49,0 après 50,7 en octobre, selon les données publiées jeudi.



En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,18% et le CSI 300 cède 0,37%, le pays ayant fait état d'un nombre record quotidien de nouvelles contaminations par le virus responsable du COVID-19, soit 31.444 cas le 23 novembre, selon les données officielles.



Les autorités chinoises ont cependant indiqué qu'elles envisageaient d'adopter de nouvelles mesures de relance pour l'économie et de réduire le ratio de réserves obligatoires des banques.



CHANGES



Aux changes, le dollar recule de 0,13% face à un panier de devises internationales après avoir déjà perdu la veille près de 1%, en réaction à la publication des "minutes" de la Fed.



L'euro en profite pour remonter à 1,0434 dollar (+0,38%), tandis que la livre sterling avance de 0,28% à 1,2086 dollar.



TAUX



Les rendements obligataires à long terme ont fini en baisse mercredi: celui du Bund allemand à dix ans a cédé cinq points de base à 1,92%, tandis que son équivalent américain de même échéance s'est affiché à 3,69%.



PÉTROLE



Les cours pétroliers sont pénalisés par un possible plafonnement des prix du brut russe par les pays du G7: le Brent reflue de 0,57% à 84,92 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,53% à 77,53 dollars le baril.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 24 NOVEMBRE PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 07h45 Indice Insee du climat des novembre 102 103



affaires DE 09h00 Indice Ifo du climat des novembre 85,0 84,3



affaires



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Nikkei-225 28383,09 +267,35 +0,95% -1,42%



Topix 2018,80 +24,05 +1,21% +1,33% Hong Kong 17615,87 +92,06 +0,53% -24,71%



Taiwan 14784,00 +175,46 +1,20% -18,85%



Séoul 2441,33 +23,32 +0,96% -18,01% Singapour 3254,31 -1,68 -0,05% +4,18%



Shanghaï 3092,71 -4,20 -0,14% -15,03%



Sydney 7241,80 +10,00 +0,14% -2,72%



La clôture à Tokyo :







WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Dow Jones 34194,06 +95,96 +0,28% -5,90%



S&P-500 4027,26 +23,68 +0,59% -15,50%



Nasdaq 11285,32 +110,91 +0,99% -27,87%



Nasdaq 100 11838,72 +113,88 +0,97% -27,46%







Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street







MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50



Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD



points Eurofirst 300 1732,72 +10,06 +0,58% -8,33%



Eurostoxx 50 3946,44 +16,54 +0,42% -8,19%



CAC 40 6679,09 +21,56 +0,32% -6,63%



Dax 30 14427,59 +5,24 +0,04% -9,17%



FTSE 7465,24 +12,40 +0,17% +1,09% SMI 11094,46 +20,16 +0,18% -13,83%



CHANGES



Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0433 1,0395 +0,37% -8,22%



Dlr/Yen 138,84 139,59 -0,54% +20,67%



Euro/Yen 144,89 145,11 -0,15% +11,18%



Dlr/CHF 0,9401 0,9425 -0,25% +3,06%



Euro/CHF 0,9809 0,9797 +0,12% -5,40%



Stg/Dlr 1,2089 1,2052 +0,31% -10,66%



Indice $ 105,7750 106,0760 -0,28% +9,98%







TAUX



Dernier Var. Spread/Bu



nd



(pts)



Bund 10 ans 1,9190 -0,0030



Bund 2 ans 2,1500 +0,0060



OAT 10 ans 2,3700 -0,0140 +45,10



Treasury 10 3,6890 +0,0000 ans



Treasury 2 4,4732 +0,0000 ans











PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 77,58 77,94 -0,36 -0,46% +26,74%



Brent 84,94 85,41 -0,47 -0,55% +28,64%



(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Nicolas Delame)





© Reuters 2022