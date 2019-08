Point marchés-Pause en vue en Europe, les marchés sans direction claire

* Les indices européens devraient rester stables à l'ouverture * Wall Street a fini en hausse de plus de 1% * Le rendement américain à 10 ans et le dollar reculent par Laetitia Volga PARIS, 6 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement mercredi à l'ouverture, la persistance de nombreuses incertitudes sur le dossier des tensions commerciales incitant les investisseurs à la prudence en dépit du rebond de Wall Street. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait ouvrir proche de l'équilibre (-0,01%) et le Dax à Francfort pourrait prendre 0,15% tandis que le FTSE à Londres reculerait de 0,05%. Après avoir passé quasiment toute la séance mardi dans le vert, les Bourses européennes ont terminé en baisse dans un climat toujours dominé par l'aggravation des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Les investisseurs européens n'ont été que modérément rassurés par le geste de la Banque populaire de Chine pour arrêter la baisse du yuan, tombé en début de semaine sous le seuil de sept pour un dollar pour la première fois depuis 2008, une dépréciation considérée par Washington comme une manipulation de devise. La tendance devrait rester calme en l'absence de rendez-vous majeur. Les investisseurs suivront à 06h00 GMT la publication des chiffres mensuels de la production industrielle allemande en juin, attendue en baisse de 0,4% après une hausse de 0,3% le mois précédent. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Wall Street s'est nettement redressée mardi en clôture, grâce à la décision de la Banque populaire de Chine (BPC) de fixer un taux pivot pour le yuan au-dessus du niveau attendu par le marché. Le S&P-500 et le Nasdaq ont tous deux mis fin à une série de six séances dans le rouge en gagnant respectivement 1,30% et 1,39%. L'indice Dow Jones a pris 1,21% après cinq séances de repli. EN ASIE A la Bourse de Tokyo, le Nikkei est en baisse de 0,47% à l'approche de la clôture, le renchérissement du yen pénalisant les valeurs exportatrices. En Chine, le CSI 300 des grandes capitalisations perd environ 0,15% et la Bourse de Hong Kong recule pour une sixième séance consécutive (-0,45%), toujours affectée par le mouvement de contestation antigouvernemental. TAUX Le rendements des bons du Trésor américain à 10 ans perd cinq points de base à 1,687%, proche d'un plus bas de près de trois ans touché plus tôt à 1,658%. CHANGES Les craintes sur le commerce et la baisse des rendements des Treasuries favorisent la baisse du dollar, qui recule de 0,09% face à un panier de devises de référence. Le yen joue son rôle de valeur refuge, prenant 0,21% face au dollar. Quant au yuan, il repart en légère baisse aussi bien sur le marché offshore et que "onshore". Mercredi, la devise chinoise avait monté mettant fin à un repli marqué grâce aux dispositions prises par Pékin pour stabiliser sa monnaie. PÉTROLE Les cours du pétrole sont en petite baisse, les tensions commerciales alimentant les craintes sur la demande et la surabondance de l'offre. Le brut léger américain évolue autour de 53,62 dollars et le Brent de Mer du Nord perd 0,1% à 58,9 dollars le baril. MÉTAUX Le regain d'attrait des valeurs refuges profite à l'or, qui prend 0,62% à 1.483 dollars l'once, au plus haut depuis six ans. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 7 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Production industrielle juin -0,4% +0,3% FR 06h45 Balance commerciale juin n.d. -€3,28 mds Comptes courants juin n.d. +€0,3 md LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. points Var. % YTD Nikkei-225 20491,50 -93,81 -0,46% +2,38% Topix 1502,15 +2,92 +0,19% +0,54% Hong Kong 25872,00 -104,24 -0,40% +0,10% Taiwan 10371,59 -23,16 -0,22% -3,17% Séoul 1913,65 -3,85 -0,20% -6,24% Singapour 3174,12 +3,65 +0,12% +3,43% Shanghaï 2775,75 -1,81 -0,07% +11,30% Sydney 6520,70 +42,60 +0,66% +15,48% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. points Var. % YTD Dow Jones 26029,52 +311,78 +1,21% +11,58% S&P-500 2881,77 +37,03 +1,30% +14,96% Nasdaq 7833,27 +107,23 +1,39% +18,05% Nasdaq 100 7521,32 +105,63 +1,42% +18,82% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. points Var. % YTD Eurofirst 300 1446,36 -7,96 -0,55% +8,64% Eurostoxx 50 3291,66 -19,27 -0,58% +9,67% CAC 40 5234,65 -6,90 -0,13% +10,65% Dax 30 11567,96 -90,55 -0,78% +9,56% FTSE 7171,69 -52,16 -0,72% +6,59% SMI 9553,88 -45,55 -0,47% +13,34% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1205 1,1198 +0,06% -2,30% Dlr/Yen 106,21 106,47 -0,24% -3,67% Euro/Yen 119,03 119,22 -0,16% -5,70% Dlr/CHF 0,9762 0,9763 -0,01% -0,53% Euro/CHF 1,0944 1,0933 +0,10% -2,75% Stg/Dlr 1,2160 1,2166 -0,05% -4,68% Indice $ 97,5480 97,6300 -0,08% +1,43% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans -0,5420 -0,0040 Bund 2 ans -0,8160 +0,0040 OAT 10 ans -0,2639 +0,0000 +27,81 Treasury 10 ans 1,6853 -0,0540 Treasury 2 ans 1,5727 -0,0380 PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger US 53,62 53,63 -0,01 -0,02% +17,05% Brent 58,90 58,94 -0,04 -0,07% +8,77% (Édité par Marc Angrand)