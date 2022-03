Point marchés-Petite hausse en vue pour les actions, espoir d'apaisement sur l'Ukraine

* Les indices européens attendus dans le vert * La rencontre Lavrov-Kuleba suscite quelques espoirs diplomatiques * Inflation américaine et BCE à l'agenda du jour par Laetitia Volga PARIS, 9 mars (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse prudente jeudi à l'ouverture, les discussions prévues entre la Russie et l'Ukraine faisant espérer aux investisseurs une avancée diplomatique au conflit en attendant la réunion de la Banque centrale européenne et les chiffres de l'inflation aux Etats-Unis. Les premières indications disponibles indiquent une ouverture en hausse de 0,25% pour le CAC 40 parisien, de 0,32% pour le Dax à Francfort et de 0,31% pour le FTSE à Londres. Mansoor Mohi-uddin, économiste en chef Bank of Singapore, a déclaré que les marchés financiers sont portés par l'espoir que l'Ukraine et la Russie commencent à négocier plus sérieusement sur leurs différends alors que les ministres des Affaires étrangères des deux pays doivent se rencontrer dans la journée en Turquie. Dmitro Kouleba a toutefois indiqué douter de parvenir à trouver un accord sur un cessez-le-feu lors de son entretien avec son homologue russe, Sergueï Lavrov. D'autres événements majeurs sont attendus dans la journée, à commencer par la réunion de la Banque centrale européenne (12h45 GMT) et la conférence de presse de sa présidente, Christine Lagarde (13h30 GMT). Les investisseurs attendent de voir comment l'institution parvient à trouver un équilibre entre le risque d'une hausse prolongée de l'inflation et celui d'un ralentissement de la croissance économique avec le conflit ukrainien. Autre rendez-vous du jour, les chiffres de février de l'inflation américaine seront publiés à 13h30 GMT et le consensus Reuters table sur une nouvelle accélération des prix à la consommation, à 7,9% sur un an après 7,5% le mois précédent. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a fini en nette hausse mercredi, rebondissant grâce aux gains du secteur financier et des grandes valeurs technologiques, en marge du net recul des prix du pétrole, tandis que les investisseurs continuaient d'évaluer les développements du conflit ukrainien. L'indice Dow Jones a gagné 2% à 33.286,25 points, le S&P-500 a pris 2,57% à 4.277,88 points et le Nasdaq Composite a avancé de 3,59% à 13.255,55 points. Les futures suggèrent pour le moment une ouverture en repli modéré. EN ASIE Le Nikkei à la Bourse de Tokyo a bondi de 3,94%, gagné par le rebond des actions mondiales. En Chine, l'indice CSI300 avance de 1,77% et l'indice composite de Shanghai de 1,38%. CHANGES/TAUX Sur le marché des changes, le dollar prend 0,14% face à un panier de devises internationales. L'euro recule légèrement à 1,1064 dollar (-0,1%) après avoir bondi de 1,6% mercredi, sa meilleure performance en une journée depuis juin 2016. Du côté de l'obligataire, le rendement des Treasuries à 10 ans cède 1,5 point de base à 1,9357%. PÉTROLE Les prix du pétrole sont en hausse après avoir nettement reculé la veille alors que le marché envisageait une possible augmentation de l'offre par les grands pays producteurs pour combler le manque de production de la Russie en raison des sanctions. Le Brent est en hausse de 1,48% à 112,78 dollars et le brut (West Texas Intermediate, WTI) de 0,55%, à 109,3 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 10 MARS PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Prix à la consommation février +0,8% +0,6% - sur un an +7,9% +7,5% USA 13H30 Inscriptions au chômage semaine au 216.000 215.000 5 mars (édité par Blandine Hénault)