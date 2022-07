Point marchés-Portée par Tesla et Netflix, Wall Street finit en hausse

* Le Dow Jones gagne 0,51%, le S&P-500 0,99% et le Nasdaq 1,36%

21 juillet (Reuters) - La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, portée par les résultats jugés encourageants de Tesla et Netflix qui ont permis de contrebalancer le recul enregistré par les valeurs liées aux télécoms et à l'énergie.

L'indice Dow Jones a gagné 0,51%, ou 162,06 points, à 32.036,9 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 39,05 points, soit 0,99%, à 3.998,95 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 161,96 points (1,36%) à 12.059,61 points.

Aux valeurs, Tesla a bondi de 9,78% après avoir annoncé des résultats meilleurs que prévu portés par une politique tarifaire plus avantageuse.

Netlix, a gagné 3,44%, là encore après avoir agréablement surpris les marchés.

Sur le marché du pétrole, le WTI s'établissait à $96,44 (-3,44%) et le brent à $104,00 (-2,71%), contribuant à faire reculer les valeurs liées à l'énergie.

Le dollar évoluait en hausse de -0,34% face à un panier de devises quelques minutes après la clôture de Wall Street, tandis que l'euro s'établissait à 1,0221 dollar (+0,43%).

Sur le marché obligataire, le papier à dix ans a cédé 15,9 points de base pour s'établir à 2,8766%. Son homologue à cinq ans, a reculé de -19,8 points de base à 2,9792%.

* Le rappel de la séance en Europe:

* A SUIVRE vendredi :

(Nicolas Delame)