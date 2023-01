Point marchés-Prudence en vue à Wall Street avant des indicateurs sur l'emploi américain

*



Les "futures" de Wall Street suggèrent une hausse prudente à l'ouverture







Les marchés européens naviguent sans direction







L'enquête ADP sur l'emploi privé à l'agenda







par Laetitia Volga



PARIS, 5 janvier (Reuters) - La séance s'annonce prudente à Wall Street jeudi tandis que les Bourses européennes évoluent en ordre dispersé sur de faibles écarts après le message résolu de la Réserve fédérale (Fed) sur le resserrement de sa politique monétaire.



La tendance pourrait évoluer avec la publication avant l'ouverture à New York de l'enquête du cabinet ADP sur l'emploi privé en décembre et le chiffre hebdomadaire des inscriptions au chômage aux Etats-Unis, en attendant la publication, vendredi, du rapport officiel du département du Travail.



Pour le moment, les contrats à terme signalent un gain de 0,05% pour le Dow Jones, de 0,15% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,29% pour le Nasdaq.



À Paris, le CAC 40 perd 0,02% à 6.777,99 vers 12h00 GMT. À Francfort, le Dax abandonne 0,03% et le FTSE londonien, porté par les valeurs des matières premières, gagne 0,4%.



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 grappille 0,1%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro recule de 0,08% et le Stoxx 600 avance de 0,07%.



Les opérateurs de marchés prennent acte des signaux venus la veille de la Fed alors que le compte rendu ('minutes') de la réunion de décembre a montré des inquiétudes parmi ses membres sur la "perception erronée" que pourraient avoir les marchés de leur engagement à lutter contre l'inflation, bien qu'ils soient convenus que la banque centrale devait ralentir le rythme de ses hausses de taux.



"Tout le monde s'attendait à un message 'hawkish' et c'est ce que nous avons eu", a commenté Derek Halpenny, responsable de la recherche chez MUFG. "Il reste maintenant à connaître les chiffres de l'emploi aux Etats-Unis vendredi", a-t-il ajouté, en expliquant que le marché du travail serait un facteur important pour savoir si l'inflation restera élevée cette année.



"Un nombre de créations d'emplois plus important que prévu pourrait amener les marchés à anticiper une hausse de taux de la Fed d'un demi-point en février", contre une hausse d'un quart de point attendue actuellement, a déclaré Derek Halpenny.



LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET



L'action Amazon prend 2,8% dans les échanges en avant-Bourse, le patron du géant mondial du commerce en ligne ayant annoncé que les suppressions d'emplois s'élèveraient finalement à plus de 18.000 postes, un nombre plus élevé qu'annoncé initialement.



VALEURS EN EUROPE



La progression sectorielle la plus marquée en Europe est pour l'indice Stoxx des matières premières (+2,2%). Les cours des métaux, en particulier celui du cuivre, profitent d'informations sur de nouveaux d'investissements en Chine, notamment dans les travaux publics.



A Paris, ArcelorMittal est en tête du CAC 40 avec un gain de 3,35% tandis qu'à Londres, Glencore prend 2,39% et Anglo American près de 4%.



Dans l'actualité des entreprises, Interparfums gagne 2,24% après avoir révisé à la hausse ses perspectives annuelles.



Ryanair s'octroie 5,8% après avoir relevé son objectif annuel de bénéfice et Next bondit de 6,86% après avoir annoncé des ventes trimestrielles supérieures aux attentes.



TAUX



Sur le marché obligataire européen, les rendements se stabilisent après avoir fortement baissé en début de semaine avec le ralentissement de l'inflation en Allemagne et en France.



Le dix ans allemand est stable 2,272%, proche du creux de deux semaines atteint la veille à 2,264%.



Le rendement des Treasuries à dix ans, sous 3,7%, recule de deux points de base.



CHANGES



Le dollar est inchangé face à un panier de devises de référence et l'euro monte légèrement à 1,061.



PÉTROLE



Après deux séances dans le rouge et avec le repli du dollar, le marché pétrolier repart à la hausse: le baril de Brent prend 2,3% à 79,63 dollars et celui de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 2,31% à 74,52 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 JANVIER PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h15 Emploi privé (enquête ADP) décembre 150.000 127.00 USA 13h30 Inscriptions au chômage sem. au 31 225.000 225.000



