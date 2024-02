* Le CAC 40 attendu stable, le Stoxx 600 en repli de 0,06%



* Wall Street a fini dans le rouge avec Nvidia



* Interrogations sur la performance et la valorisation de Nvidia



* Les minutes de la Fed attendues, doutes sur la trajectoire des taux



par Blandine Henault



PARIS, 21 février (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente mercredi dans le sillage du recul de Wall Street la veille et avant les publications très attendues dans la soirée des résultats de Nvidia et du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine (Fed).



D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien serait inchangé à l'ouverture. Les contrats à terme préfigurent une même stabilité (-0,01%) pour le Dax à Francfort, un repli de 0,1% pour le FTSE à Londres et de 0,06% pour le Stoxx 600.



Mardi soir, Wall Street a fini dans le rouge avec le recul de 4,35% de Nvidia dont les résultats trimestriels sont attendus après la clôture.



Les investisseurs se demandent si les performances du fabricant de puces vont justifier sa très forte valorisation et continuer d'alimenter l'enthousiasme autour des titres liés à l'intelligence artificielle (IA).



Autre frein aux marchés d'actions, le recul des anticipations sur un prochain assouplissement monétaire de la Fed après les données sur l'inflation aux Etats-Unis parues la semaine dernière.



La publication des "minutes" de la réunion de fin janvier de la Fed, à 19h00 GMT, pourrait donner des indications aux opérateurs de marché qui attendent désormais une baisse cumulée de 92 points de base des "fed funds" cette année, bien loin des 150 points anticipés en début d'année.



LES VALEURS A SUIVRE :



HSBC reculait de plus de 3% à la Bourse de Hong Kong après avoir dévoilé un bénéfice annuel record mais sous les attentes en raison d'une dépréciation de trois milliards de dollars enregistrée sur la participation de la banque britannique, très exposée à l'Asie, au capital d'un établissement bancaire chinois.



Selon l'agence Bloomberg, Saint-Gobain mène des discussions préliminaires en vue d'acquérir son concurrent australien CSR, dont la cotation a été suspendue après un bond de 17,4%.



A WALL STREET



Mardi, l'indice Dow Jones a cédé 0,17% à 38.568,00 points, la progression de Walmart ayant permis de limiter les pertes.



Le S&P-500, plus large, a perdu 0,60% à 4.975,51 points et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,92% à 15.630,78 points.



EN ASIE



La Bourse de Tokyo a terminé en baisse de 0,26% dans la foulée de Wall Street et de la prudence autour de Nvidia.



Après un début de séance timide, les Bourses chinoises grimpent, réagissant finalement aux efforts des autorités chinoises pour soutenir l'économie.



Le CSI 300 grimpe de 2,23% et le Hang Seng de la Bourse de Hong Kong prend 2,31%.



TAUX/CHANGES



Le dollar comme les rendements obligataires américains évoluent peu, après leur remontée depuis le début du mois favorisée par le recul des anticipations sur les baisses de taux de la Fed.



Le taux des Treasuries à dix ans est quasiment inchangé à 4,2753% tandis que le dollar recule de 0,08% face à un panier de devises de référence.



L'euro en profite pour revenir au-delà de 1,08 dollar.



PÉTROLE



Les cours du brut progressent mercredi sur fond de tensions en mer Rouge après les attaques répétées contre des navires commerciaux.



Le baril de Brent de la mer du Nord prend 0,29% à 82,58 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 0,27% à 77,25 dollars.







PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 21 FEVRIER: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT ZE 15h00 Confiance du consommateur fev.



(préliminaire) (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)