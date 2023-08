* Le CAC 40 est attendu en baisse de 0,33%, le Stoxx 600 de 0,22%



par Blandine Henault



PARIS, 25 août (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse vendredi à l'ouverture, la prudence devant l'emporter avant les interventions de Jerome Powell et Christine Lagarde, qui président respectivement la Réserve fédérale (Fed) et la Banque centrale européenne (BCE), lors de la réunion de Jackson Hole, aux Etats-Unis.



D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,33% à l'ouverture. Le Dax à Francfort reculerait de 0,38%, le FTSE à Londres de 0,16% et le Stoxx 600 de 0,22%.



A l'issue d'une semaine marquée par un bond des rendements obligataires sur fond d'anticipations de taux d'intérêt élevés plus longtemps qu'attendu, le symposium de Jackson Hole, qui réunit les grands argentiers mondiaux, sera suivi de près par les marchés qui y chercheront des indications sur la trajectoire des politiques monétaires des pays riches.



Jerome Powell s'exprimera à 14h05 GMT sur les perspectives économiques et Christine Lagarde doit prononcer un discours à 19h00 GMT.



"Il n'y a pas de véritable raison pour que Powell adopte un ton accommodant, et cela pourrait signifier une fin de semaine difficile pour les actions et un bond pour le dollar", indique Matt Simpson, analyste marchés chez City Index.



CHANGES



Le dollar a touché vendredi un pic de plus de deux mois face à un panier de devises de référence et il est en passe de signer sa sixième semaine consécutive de gains avant le discours très attendu de Jerome Powell.



"Le risque est que le message ou le ton de Powell soit mois restrictif qu'attendu", observe Christopher Wong, stratège sur les changes chez OCBC à Singapour. "Il n'a pas besoin d'être accommodant mais un discours un peu moins restrictif pourrait affaiblir le dollar."



L'euro recule de 0,25% face au billet vert, à 1,0781, au plus bas depuis la mi-juin.



TAUX



Le rendement des Treasuries à dix ans gagne plus d'un point de base, à 4,249%, après avoir touché mercredi un plus haut depuis 2007 à 4,366%.



Les récentes statistiques américaines ont montré que l'activité économique des Etats-Unis résistait étonnamment bien à la politique monétaire restrictive de la Fed, ce qui a alimenté les anticipations d'un maintien des taux d'intérêt élevés pendant une période prolongée.



"S'il semble que la Fed en a fini avec les hausses (de taux), combien de temps va-t-elle (les) maintenir à ces niveaux ? C'est la question à un million de dollars", observe Tom Hopkins, gérant chez BRI Wealth Management.



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, la nervosité avant la prise de parole de Jerome Powell à Jackson Hole l'ayant emporté sur l'effet Nvidia après la publication de résultats trimestriels records.



L'indice Dow Jones a cédé 1,08% à 34.099,42 points. Le S&P-500 a perdu 1,35%, à 4.376,31 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,87% à 13.463,97 points.



Aux valeurs, Nvidia a fini pratiquement stable (+0,09%) après avoir pris jusqu'à 6,5% en séance pour toucher un plus haut historique.



EN ASIE



La Bourse de Tokyo chute de 2,04% à l'approche de la clôture, plombée par la baisse des poids lourds de la cote comme Advantest et Tokyo Electron dans le sillage de la "tech" américaine. Le Nikkei est d'autant plus sujet aux prises de bénéfice qu'il avait aligné quatre séances de hausse consécutive.



La prudence généralisée sur les marchés pèse aussi sur les Bourses chinoises, le CSI 300 reculant de 0,48% et le Hang Seng à Hong Kong de 1,09%.



PÉTROLE



Les cours du brut progressent mais s'acheminent vers une deuxième repli hebdomadaire consécutif avec les craintes sur l'économie chinoise et la fermeté du dollar.



Le baril de Brent de la mer du Nord gagne 0,35% à 83,65 dollars et celui du brut léger américain (WTI) prend 0,39% à 79,36 dollars.



LES VALEURS A SUIVRE :



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 25 AOÛT: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 PIB détaillé sur un an T2 -0,6% -0,6% DE 08h00 Climat Ifo des affaires août 86,7 87,3 US 14h00 indice Michigan de confiance août 71,2 71,2



des consommateurs (Rédigé par Blandine Hénault, avec la contribution d'Ankur Banerjee à Bangalore et Kevin Buckland à Tokyo)