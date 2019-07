Point marchés-Prudence en vue en Europe avant l'emploi américain (actualisé)

* Les Bourses européennes devraient ouvrir sans changement * Le rapport mensuel de l'emploi aux Etats-Unis très attendu * Il pourrait faire évoluer les anticipations de baisse de taux * Le dollar et les rendements obligataires se stabilisent par Patrick Vignal PARIS, 5 juillet (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues prudentes vendredi dans le sillage des marchés asiatiques, le marché retenant son souffle avant la publication des chiffres mensuels de l'emploi aux Etats-Unis. D'après les contrats à terme sur les indices de référence, le CAC 40 parisien, le Dax à Francfort et le FTSE à Londres devraient commencer la séance sans changement. La séance de jeudi en Europe a été peu animée en l'absence des investisseurs américains pour cause de fête nationale aux Etats-Unis. Le rapport mensuel que publiera à 12h30 GMT le département du Travail prend une importance particulière à un moment où le marché attend de la Réserve fédérale une baisse de taux. "Ce rapport a le potentiel de faire pencher la balance en ce qui concerne une baisse de taux ce mois-ci et l'ampleur qu'elle prendrait, à savoir 25 ou 50 points de base", commente l'analyste Michael Hewson (CMC Markets). "Le marché évalue pour l'instant à 100% la probabilité d'une forme d'action de la Fed lors de sa réunion à la fin du mois, en dépit d'indicateurs qui, bien qu'un peu moins bons dans l'ensemble, ne signalent pas haut et fort un ralentissement économique." Les économistes tablent sur un rebond des créations d'emploi en juin après la forte baisse de mai et sur une légère accélération de la croissance des salaires. Du côté de la conjoncture en Europe, les commandes à l'industrie allemande ont baissé plus que prévu en mai, montrent les statistiques officielles publiées vendredi. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET Les contrats à terme signalent pour l'instant une ouverture en légère hausse à Wall Street mais il faudra attendre le rapport de l'emploi pour voir se dessiner la tendance. EN ASIE Les marchés asiatiques attendent eux aussi les chiffres de l'emploi. La Bourse de Tokyo a fini en légère hausse et l'indice SSE composite de la Bourse de Shanghai s'oriente vers une clôture sans grand changement. L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) s'apprête à boucler sa cinquième progression hebdomadaire d'affilée. CHANGES Le dollar est pratiquement inchangé par rapport à un panier de devises de référence. Lui aussi attend prudemment la statistique mensuelle de l'emploi aux Etats-Unis. L'euro, lui, recule autour de 1,1273 dollar, non loin d'un creux de deux semaines touché mercredi à 1,1267. TAUX Sur le marché obligataire, la séance de jeudi a été marquée par le passage pendant quelques heures du rendement du Bund allemand à dix ans sous le taux de dépôt de la BCE, actuellement fixé à -0,4%. En fin de séance, il était toutefois remonté à -0,397%. Le dix ans français a touché jeudi un nouveau plus bas historique à -0,137% , en repli de plus de trois points de base. Les rendements de référence de la zone euro sont stables vendredi dans les premiers échanges. Le 10 ans américain se stabilise lui aussi, autour de 1,947%, mais devrait se mettre en mouvement après les chiffres de l'emploi. PÉTROLE Les cours du brut évoluent en ordre dispersé: le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) abandonne près de 1% à 56,80 dollars le baril mais le Brent bouge à peine, à 63,34 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT FR 06h45 Balance commerciale mai -€4,95 mds -€4,98 mds USA 12h30 Créations d'emplois juin 160.000 75.000 Taux de chômage 3,6% 3,6% Salaire horaire moyen +0,3% +0,2% - sur un an +3,2% +3,1% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSE S ASIATIQ UES Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Nikkei- 21716 +14,2 +0,07 +8,50 225 ,69 4 % % Topix 1592, +2,80 +0,18 +6,59 58 % % Hong 28833 +37,7 +0,13 +11,5 Kong ,54 7 % 6% Taiwan 10785 +9,83 +0,09 +0,70 ,73 % % Séoul 2109, +0,38 +0,02 +3,34 11 % % Singapo 3364, -7,75 -0,23 +9,64 ur 50 % % Shangha 3012, +6,78 +0,23 +20,7 ï 03 % 8% Sydney 6751, +33,3 +0,50 +19,5 30 0 % 7% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Derni Var. Var. YTD er point % s Dow 26966 +179, +0,67 +15,6 Jones ,00 32 % 0% S&P-500 2995, +22,8 +0,77 +19,5 82 1 % 1% Nasdaq 8170, +61,1 +0,75 +23,1 23 4 % 3% Nasdaq 7857, +57,8 +0,74 +24,1 100 69 7 % 3% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHE S EUROPEE NS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôtu Var. Var. YTD re point % s Eurofir 1546, +1,49 +0,10 +16,1 st 300 64 % 7% <.FTEU3 > Eurosto 3544, +3,52 +0,10 +18,0 xx 50 15 % 8% <.STOXX 50E> CAC 40 5620, +1,92 +0,03 +18,8 73 % 1% Dax 30 12629 +13,6 +0,11 +19,6 <.GDAXI ,90 6 % 1% > FTSE 7603, -5,74 -0,08 +13,0 58 % 1% SMI 10066 -0,05 -0,00 +19,4 ,48 % 2% CHANGE S Cours Veill Var. YTD e % Euro/Dl 1,127 1,128 -0,10 -1,70 r 3 4 % % Dlr/Yen 107,9 107,7 +0,11 -2,13 1 9 % % Euro/Ye 121,6 121,6 -0,01 -3,61 n 6 7 % % <EURJPY => Dlr/CHF 0,985 0,985 +0,02 +0,40 2 0 % % Euro/CH 1,111 1,111 -0,04 -1,28 F 0 4 % % <EURCHF => Stg/Dlr 1,257 1,257 +0,02 -1,40 8 6 % % Indice 96,79 96,76 +0,03 +0,65 $ 80 80 % % TAUX Derni Var. Spread/Bund er (pts) Bund 10 ans -0,40 -0,00 00 20 Bund 2 -0,75 -0,01 ans 80 00 <DE2YT= RR> OAT 10 -0,12 -0,00 +27,1 ans 85 10 5 <FR10YT =RR> Treasury 10 1,946 -0,00 ans 0 90 Treasury 2 ans 1,754 -0,01 1 20 PETROL E (en Cours Précé Var Var.% YTD dollars dent ) Brut 56,69 57,34 -0,65 -1,13 +23,7 léger % 5% US Brent 63,18 63,30 -0,12 -0,19 +16,6 % 8% (Édité par Wilfrid Exbrayat)