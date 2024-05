* Le Dow Jones a touché jeudi un pic historique en séance



* Le CAC 40 attendu à -0,32% et l'EuroStoxx 50 à -0,37%



* Publication à 9h00 GMT des chiffres de l'inflation en zone euro



* Le dollar repart à la hausse, les rendements obligataires US stables



par Claude Chendjou



PARIS, 17 mai (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues vendredi sur une note prudente avant la publication des chiffres de l'inflation en zone euro, dernier grand indicateur d'une semaine dominée par les évaluations sur les marchés de la politique monétaire des banques centrales, notamment celle de la Réserve fédérale américaine (Fed).



D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien devrait perdre 0,32% à l'ouverture. Le Dax à Francfort pourrait reculer de 0,26%, tandis que le FTSE 100 à Londres devrait abandonner 0,17%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en repli de 0,37%.



Le marché prendra connaissance à 09h00 GMT des chiffres définitifs des prix à la consommation en zone euro pour le mois d'avril. Le consensus Reuters prévoit un ralentissement à 0,6% sur un mois et une stagnation à 2,4% sur un an.



Si ces prévisions sont justes, cela conforterait la perspective d'une atténuation des pressions inflationnistes des deux côtés de l'Atlantique après les données sur les prix à la consommation aux Etats-Unis qui ont témoigné d'une décélération en avril à 0,3% sur un mois.



Les marchés tablent actuellement sur une baisse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) dès le 6 juin et le début d'un assouplissement monétaire de la part de la Fed en septembre, ce qui a provoqué une forte détente dans l'obligataire et poussé les indices boursiers en Europe et aux Etats-Unis vers des niveaux records.



Pour la séance du jour, la prudence devrait cependant dominer, deux responsables de la Fed, notamment John Williams, vice-président du FOMC, le Comité de politique monétaire de la banque, ayant déclaré jeudi qu'ils n'ont pas encore ouvertement changé d'avis sur le calendrier des baisses de taux.



Isabel Schnabel, membre de la BCE, a pour sa part appelé à la prudence sur une baisse des taux de la banque au-delà de juin, compte tenu de l'incertitude entourant les perspectives, rapporte vendredi le quotidien Nikkei.



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en baisse jeudi, lors d'une séance marquée par le niveau historique atteint par le Dow Jones.



L'indice Dow Jones a cédé 0,10%, ou 38,62 points, à 39.869,38 points.



Le S&P-500, plus large, a perdu 11,05 points, soit 0,21%, à 5.297,10 points.



Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 44,07 points (0,26%) à 16.698,32 points.



Le Dow Jones a franchi un cap historique en dépassant les 40.000 points, loin du creux connu en octobre 2022, dans un contexte de croissance de l'économie américaine malgré les taux d'intérêt élevés mis en place par la Fed pour contrôler l'inflation.



Il a finalement vu ses gains s'effacer, de même que ceux du S&P-500 et du Nasdaq, à la fin d'une séance en dents de scie.



Côté valeurs, parmi les mouvements à noter, la hausse de près de 7% de Walmart à la faveur du relèvement de ses perspectives et à l'inverse, le repli de 4,7% de Deere à la suite d'une nouvelle révision à la baisse de sa prévision de bénéfice annuel.



EN ASIE



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei reflue de 0,48% à 38.733,35 points, dans le sillage de Wall Street. Le Topix, plus large, grignote 0,09% à 2.740,14 points.



Les valeurs liées aux nouvelles technologies comme Tokyo Electron (-2,12%) et Shin-Etsu Chemical (-1,92%) sont dans le rouge.



L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) perd 0,14% après être monté jeudi à un pic de deux ans.



En Chine, le SSE Composite de Shanghai cède 0,04% et le CSI 300 reflue de 0,13%, dans une séance indécise marquée par des indicateurs macroéconomiques mitigés.



La production industrielle en Chine a progressé en avril, de 6,7% en rythme annuel après +4,5% en mars, tandis que les ventes au détail, un indicateur important de la consommation, ont augmenté de 2,3% en avril, contre 3,1% le mois précédent.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:



CHANGES/TAUX



Le dollar gagne 0,12% face à un panier de devises de référence, mais le billet est en passe d'enregistrer sa plus forte baisse hebdomadaire face à l'euro depuis deux mois et demi, les signes d'un ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis pesant sur l'indice dollar.



L'euro cède 0,09%, à 1,0855 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,2653 dollar (-0,1%).



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est pratiquement inchangé, à 4,371%, mais reste proche d'un creux depuis début avril.







PÉTROLE



Les prix du pétrole augmentent vendredi dans un contexte de signes d'une amélioration de la demande mondiale sur fond de solides indicateurs économiques en Chine et aux Etats-Unis



Le Brent progresse de 0,34% à 83,55 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,14% à 79,34 dollars.



Le Brent est en passe de gagner environ 1% cette semaine, ce qui serait sa première hausse hebdomadaire en trois semaines, tandis que le WTI pourrait s'adjuger 1,4% sur l'ensemble de la semaine.



PRINCIPAL INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 17 MAI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Prix à la consommation avril +0,6% +0,8%* (définitif) - sur un an +2,4% +2,4%* *première estimation (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)