Deux des trois indices de Wall Street ont fini dans le rouge mercredi







Les dernières données économiques ravivent les craintes de récession







Les regards tournés vers le rapport mensuel sur l'emploi américain







Les rendements obligataires baissent, le dollar monte







par Claude Chendjou



PARIS, 6 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sur une note prudente à l'ouverture jeudi, les investisseurs continuant de digérer les récentes données macroéconomiques dont la faiblesse plaide pour une pause dans le resserrement monétaire des banques centrales mais ravive également les craintes d'une récession, entraînant une chute des rendements obligataires et une recherche active du dollar et du yen.



Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 0,08% pour le CAC 40 à Paris, de 0,06% pour le Dax à Francfort, de 0,09% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,05% pour l'EuroStoxx 50.



La séance du jour devrait de nouveau être animée par les indicateurs économiques, notamment les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis, en prélude au rapport officiel vendredi du marché de l'emploi.



Après le rapport "Jolts" sur les offres d'emploi et l'enquête du cabinet privé ADP sur les créations de postes aux Etats-Unis qui ont témoigné d'un ralentissement du marché du travail, le consensus Reuters prévoit pour le rapport mensuel du département américain du Travail, prévu vendredi, une décélération des créations d'emplois non-agricoles en mars à 240.000 après 311.000 en février. Le taux de chômage est vu stable à 3,6% mais le salaire horaire moyen annuel pourrait accélérer à 0,3% sur un mois après une hausse de 0,2% le mois précédent.



Ces données mitigées, si elles se confirment, devraient de nouveau laisser perplexes les investisseurs, partagés entre les inquiétudes sur la santé de l'économie et la perspective d'une accalmie ou non sur les taux d'intérêt des banques centrales.



"Si nous brossons un tableau plus large de ce qui se passe dans l'économie en ce moment (...) il semble donc que nous nous dirigeons vers une récession", a déclaré Brian Klimke, directeur des investissements chez Cetera Investment Management.



Les traders estiment à 60,5% la probabilité d'un statu quo sur les taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) en mai, mais d'autres tablent sur un nouveau relèvement de 25 points de base, selon le baromètre Fedwatch de CME Group.



En zone euro, où les indicateurs PMI d'activité dans les services, publiés mercredi, ont été contrastés, le marché prévoit une hausse des taux de la Banque centrale européenne (BCE) de 25 points de base en mai, juin et juillet.



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, seul le Dow Jones enregistrant une hausse, alors qu'une série de données économiques décevantes ont alimenté les inquiétudes sur l'économie américaine.



"La peur d'une récession est le thème dominant", a déclaré Jay Hatfield, directeur d'InfraCap, à New York, alors que sept des onze secteurs majeurs du S&P-500 ont fini la séance dans le rouge, dont l'industrie.



L'indice Dow Jones a gagné 0,24% à 33.482,72 points.



Le S&P-500, plus large, a perdu 0,25% à 4.090,38 points.



Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,07% à 11.996,86 points.



Le Dow Jones a été maintenu dans le vert notamment grâce à Johnson & Johnson , en progression de 4,5% après avoir avancé sur un règlement à l'amiable de plaintes liées au talc.



EN ASIE



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei recule de 1,33% à 27.442,14 points et le Topix, plus large, reflue de 1,21% à 1.959,89 points à l'approche de la clôture.



En Chine, le SSE Composite de Shanghai abandonne 0,16% et le CSI 300 cède 0,44%.



L'activité dans le secteur des services en Chine a progressé en mars à son rythme le plus rapide en deux ans et demi, avec un indice PMI calculé par Caixin/S&P Global à 57,8 après 55,0 en février.



L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) est en repli de 0,8%



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:



CHANGES



Le dollar, actif refuge, progresse de 0,16% face à un panier de devises de référence. Le yen, pour sa part, avance de 0,1% à 131,20 dollar.



"Il est logique de s'assurer contre des risques avant le long week-end de Pâques", souligne dans une note Tony Sycamore, analyste chez IG, alors qu'une grande partie des marchés financiers seront fermés vendredi.



L'euro, en retrait de (-0,13%), s'affiche à 1,0889 dollar.



TAUX



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans est stable vendredi, à 3,2939%, après avoir touché la veille un creux de près de sept mois, à 3,266%. Celui à deux ans cède un peu plus d'un point de base, à 3,7543%, après avoir plongé la veille jusqu'à 3,646%.



PÉTROLE



La faiblesse des dernières données macroéconomiques pèse sur les cours pétroliers, relançant les inquiétudes sur la demande.



Le Brent fléchit de 0,61% à 84,47 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,73% à 80,02 dollars.







PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 6 AVRIL: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Production industrielle février +0,1% +3,5%



- sur un an n.d. -1,20% USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 200.000 198.000



1er avril



LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:



(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)



BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Nikkei-225 27446,85 -366,41 -1,32% +5,18%



Topix 1959,06 -24,78 -1,25% +3,56%



Hong Kong 20202,48 -72,11 -0,36% +2,13%



Taiwan 15796,52 -71,54 -0,45% +11,73%



Séoul 2460,21 -35,00 -1,40% +10,01%



Singapour 3295,30 -23,57 -0,71% +1,35%



Shanghaï 3308,95 -3,60 -0,11% +7,11%



Sydney 7207,80 -29,40 -0,41% +2,40%



La clôture à Tokyo :







WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD



points Dow Jones 33482,72 +80,34 +0,24% +1,01%



S&P-500 4090,38 -10,22 -0,25% +6,53%



Nasdaq 11996,86 -129,47 -1,07% +14,62%



Nasdaq 100 12967,20 -132,88 -1,01% +18,53%







Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street



MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50



Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD



points Eurofirst 1808,55 -0,21 -0,01% +7,75% 300 Eurostoxx 50 4298,36 -16,96 -0,39% +13,30%



CAC 40 7316,30 -28,66 -0,39% +13,01%



Dax 30 15520,17 -83,30 -0,53% +11,47%



FTSE 7662,94 +28,42 +0,37% +2,83% SMI 11115,40 +41,92 +0,38% +3,60%



CHANGES



Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,0893 1,0903 -0,09% +1,78%



Dlr/Yen 131,19 131,31 -0,09% +0,06%



Euro/Yen 142,86 143,11 -0,17% +1,82%



Dlr/CHF 0,9071 0,9069 +0,02% -1,87%



Euro/CHF 0,9883 0,9888 -0,05% -0,12%



Stg/Dlr 1,2445 1,2457 -0,10% +2,88%



Indice $ 102,0110 101,8520 +0,16% +6,07%







TAUX



Dernier Var. Spread/Bund



(pts)



Bund 10 ans 2,1800 +0,0010 Bund 2 ans 2,5530 +0,0360



OAT 10 ans 2,6990 +0,0060 +51,90



Treasury 10 ans 3,2884 +0,0010



Treasury 2 ans 3,7460 -0,0170











PETROLE (en dollars) Cours Précédent Var Var.% YTD Brut léger 80,03 80,61 -0,58 -0,72% +30,75% US Brent 84,45 84,99 -0,54 -0,64% +27,90%











(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)