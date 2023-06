* Le S&P-500 et le Nasdaq ont touché mardi un pic de 14 mois



* Une pause largement anticipée sur les taux de la Fed à 18h00 GMT



* Incertitude sur la trajectoire des taux de la Fed au-delà de juin



* A suivre un nouvel indicateur d'inflation aux Etats-Unis



par Claude Chendjou



PARIS, 14 juin (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse mercredi à l'ouverture, l'élan né du ralentissement de l'inflation aux Etats-Unis s'essoufflant à quelques heures des décisions de la Réserve fédérale (Fed) alors que l'incertitude demeure sur la trajectoire des taux au-delà de cette semaine.



Les contrats à terme sur indices suggèrent un recul de 0,19% pour le CAC 40 à Paris, de 0,10% pour le Dax à Francfort, de 0,18% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,16% pour l'EuroStoxx 50.



Principal rendez-vous de la semaine, la Fed doit publier à 18h00 GMT un communiqué à l'issue de deux jours de réunion du FOMC, son comité de politique monétaire. Celui-ci sera suivi une demi-heure plus tard d'une conférence de presse de son président, Jerome Powell.



Selon le baromètre Fedwatch de CME Group, les traders tablent avec une probabilité de 91,9% sur un maintien de l'objectif des "fed funds" à 5,00%-5,25% ce mercredi. Cette pause pourrait toutefois être de courte durée puisque la probabilité d'une nouvelle hausse du coût du crédit en juillet est de plus de 60%, l'inflation de base (core CPI) aux Etats-Unis en mai restant toujours élevée (+5,3% sur un an) malgré le ralentissement à 4,0% sur un an des prix à la consommation (CPI).



"Si le faible taux de l'inflation globale donne à la Fed le feu vert pour suspendre son cycle de hausse des taux ce mercredi, la persistance de l'inflation sous-jacente la poussera à maintenir le doigt sur le bouton d'une hausse des taux dans les mois à venir", prédit Tony Sycamore, un analyste marchés chez IG.



La publication à 12h30 GMT des prix mensuels à la production (PPI) aux Etats-Unis pourrait confirmer ou infirmer ces craintes.



En zone euro, le marché prendra connaissance vendredi des chiffres définitifs de l'inflation en mai alors que son ralentissement a été confirmé mardi en Allemagne et en Espagne avant les décisions de politique monétaire de la Banque centrale européenne (BCE) prévues jeudi.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE :



A WALL STREET



La Bourse de New York a fini en hausse mardi, portée par la progression modeste affichée par les chiffres de l'inflation au mois de mai, ce qui a poussé le S&P 500 et le Nasdaq à des plus hauts de 14 mois.



L'indice Dow Jones a gagné 0,43%, ou 145,79 points, à 34.212,12 points.



Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 30,08 points, soit 0,69% à 4.369,01 points.



Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 111,40 points (0,83%) à 13.573,32.



EN ASIE



A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avance de 1,88% à 33.639,03 points et le Topix, plus large, prend 1,35% à 2.295,41 points à l'approche de la clôture.



L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) progresse de 0,2%.



En Chine, le SSE Composite de Shanghai prend 0,15% et le CSI 300 gagne 0,3%.







CHANGES/TAUX



Le dollar est stable mercredi (+0,02%) face à un panier de devises de référence après être tombé la veille à 103,04 points, soit un plus bas depuis le 22 mai en réaction aux chiffres des prix à la consommation aux Etats-Unis qui ont renforcé le scénario d'un statu quo sur les taux de la Fed ce mois-ci.



Le billet vert est à un creux de trois semaines face à l'euro qui se négocie à 1,0783 dollar et à un creux d'un mois face à la livre sterling qui s'affiche à 1,2607 dollar.



Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans recule d'environ trois points de base, à 3,8095%.



PÉTROLE



Le marché pétrolier progresse encore après avoir déjà gagné plus de 3% mardi dans la perspective d'une pause sur les taux aux Etats-Unis: le Brent avance de 0,44% à 74,62 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,35% à 69,66 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU MERCREDI: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT EZ 09h00 Production industrielle avril +0,8% -4,1%



- sur un an +0,8% -1,4% USA 12h30 Prix à la production mai -0,1% +0,2%



- sur un an +1,5% +2,3% (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Bertrand Boucey)