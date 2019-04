Point marchés-Prudence en vue en Europe avant une semaine chargée

* Le CAC 40 est attendu quasi stable à l'ouverture * Les indices européens ont gagné plus de 2% la semaine dernière * BCE, Brexit et résultats en ligne de mire dans les prochains jours par Blandine Henault PARIS, 8 avril (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir sans grand changement lundi après une semaine faste, les investisseurs prenant le temps de souffler avant la réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne, le coup d'envoi de la saison des résultats d'entreprises du premier trimestre et un possible nouveau report de la date du Brexit. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien serait pratiquement inchangé à l'ouverture, le Dax à Francfort se replierait de 0,29% et le FTSE à Londres céderait 0,1%. Les indices européens ont connu des hausses de plus de 2% la semaine dernière, marquée par des statistiques chinoises supérieures aux attentes, des espoirs d'un accord commercial entre Washington et Pékin et un rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis meilleur que prévu. Les investisseurs se préparent toutefois à une saison de résultats trimestriels difficile aux Etats-Unis, où les profits de l'indice américain Standard & Poor's 500 devraient avoir baissé de 2,1% par rapport aux trois premiers mois de l'an dernier. "La saison des résultats d'entreprises sera certainement l'une des plus importantes depuis plusieurs années. En effet, les investisseurs recherchent toujours une excuse pour prendre des bénéfices ou au contraire rajouter du 'papier' à leur portefeuille", pointe John Plassard, stratège pour Mirabaud Securities. Le coup d'envoi de la période des publications de résultats sera donné vendredi par les banques américaines JPMorgan Chase et Wells Fargo . La semaine sera aussi chargée sur le front du Brexit: un sommet européen extraordinaire a été programmé mercredi pour examiner la demande du Royaume-Uni de repousser à nouveau la date de sortie de son pays de l'Union. La Première ministre britannique, Theresa May, a demandé un report au 30 juin alors que la date est actuellement fixée à ce vendredi. Du côté des banques centrales, peu d'annonces sont attendues de la part de la Banque centrale européenne (BCE), dont le conseil des gouverneurs devrait discuter mercredi des conditions des futures opérations de refinancement à long terme ciblées (TLTRO). Aux Etats-Unis, le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed), qui sera aussi publié mercredi, sera scruté de près pour voir notamment si les membres du comité de politique monétaire (FOMC) ont discuté d'une baisse des taux. "Nous en doutons, mais c'est tout le débat en ce moment sur les marchés", commentent les économistes de Société générale. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a terminé en hausse vendredi, soutenue par l'optimisme sur les négociations commerciales sino-américaines et un rapport sur l'emploi meilleur que prévu, qui a apaisé les craintes de ralentissement de l'économie américaine. L'indice Dow Jones a gagné 0,15%, le S&P-500 a pris 0,46% et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 0,59%. Sur l'ensemble de la semaine, le Dow a gagné 1,92%, le S&P 2,06% et le Nasdaq 2,71%. Avec la hausse de ce vendredi, le S&P affiche sept clôtures positives d'affilée, sa plus longue séquence de gains depuis le mois d'octobre 2017. EN ASIE La Bourse de Tokyo évolue en baisse de 0,17% à l'approche de la clôture, les investisseurs se montrant prudents en amont de la saison de résultats trimestriels à venir. L'indice Nikkei a en matinée un pic depuis début décembre. Les Bourses chinoises ont aussi effacé leur avance initiale après avoir ouvert sur de nouveaux plus hauts, portées par les annonces de la banque centrale dimanche, qui a dit vouloir intensifier sa politique de réduction ciblée du ratio de réserves obligatoires des banques pour encourager le financement des petites et moyennes entreprises. L'indice composite de la Bourse de Shanghai perd 0,68% après un pic de plus d'un an et l'indice CSI 300 des grandes capitalisations cède 0,69%. TAUX Le rendement des Treasuries reste orienté en baisse après la faiblesse constatée de l'inflation salariale aux Etats-Unis (+0,1% en mars au lieu de +0,3% attendu). Le taux de l'emprunt d'Etat à dix ans perd plus d'un point de base, à 2,4882%, alors qu'il évoluait encore à plus de 2,54% vendredi avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain. En Europe, les rendements italiens pourraient être sous pression avant la présentation d'ici mercredi des nouvelles prévisions économiques et budgétaires du gouvernement. Trois sources gouvernementales ont indiqué dimanche à Reuters que Rome allait probablement relever sa prévision de déficit budgétaire pour 2020 autour de 2,1% du produit intérieur brut (PIB). La prévision de croissance du PIB pour cette année sera probablement ramenée de 1,0% à 0,3% ou 0,4%, et l'objectif de déficit sera porté à environ 2,3%, avait déjà rapporté Reuters la semaine dernière. CHANGES Pénalisé par la faiblesse des rendements obligataires, le dollar efface les gains engrangés face à un panier de devises de référence après la publication vendredi du rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis, . L'euro en profite pour revenir autour de 1,1230. De son côté, la livre sterling reprend 0,25% face au dollar et 0,1% face à l'euro en amont d'une semaine décisive pour le Brexit. PÉTROLE Les cours du brut sont orientés en hausse, soutenus par la réduction de la production liée aux quotas de l'Opep et aux sanctions américaines contre l'Iran et le Venezuela, ainsi que par l'optimisme sur un prochain accord commercial entre Pékin et Washington. Le baril de Brent de la mer du Nord a touché un pic à 70,78 dollars et le baril de brut léger américain (WTI) a atteint 63,49 dollars, des plus hauts depuis novembre. VOIR AUSSI: POINT HEBDO-Sur les marchés, les résultats se font attendre, sur tous les fronts GESTION-Toujours des flux sortants sur les actions en dépit du rally boursier-BAML POINT MACRO-Pour les économistes, une reprise reste possible au S2 PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 8 AVRIL : PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT DE 06h00 Balance commerciale février €18,0 mds €18,5 mds EZ 08h30 Sentix du moral des ménages avril -2,1 -2,2 US 14h00 Commandes à l'industrie février -0,6% +0,1% LA SITUATION SUR LES MARCHÉS (Certaines données peuvent accuser un léger décalage) BOURSES ASIATIQUES Indices Dernier Var. Var. % YTD points Nikkei-225 21769,58 -37,92 -0,17% +8,77% Topix 1619,13 -6,62 -0,41% +8,37% Hong Kong 29990,36 +54,04 +0,18% +16,04% Taiwan 10785,66 +81,28 +0,76% +0,70% Séoul 2203,78 -5,83 -0,26% +7,97% Singapour 3313,23 -9,41 -0,28% +7,97% Shanghaï 3224,46 -22,11 -0,68% +29,29% Sydney 6217,50 +36,20 +0,59% +10,11% La clôture à Tokyo : WALL STREET La clôture précédente : Indices Dernier Var. Var. % YTD points Dow Jones 26424,99 +40,36 +0,15% +13,28% S&P-500 2892,74 +13,35 +0,46% +15,39% Nasdaq 7938,69 +46,91 +0,59% +19,64% Nasdaq 100 7578,84 +38,27 +0,51% +19,73% Détail de la séance à Wall Street : "The Day Ahead" - Le point sur la prochaine séance à Wall Street MARCHES EUROPEENS Les futures sur le CAC 40 et sur l'EuroStoxx50 Les valeurs à suivre à Paris et en Europe : La séance précédente : Indices Clôture Var. Var. % YTD points Eurofirst 1526,20 +2,26 +0,15% +14,63% 300 Eurostoxx 3447,47 +5,54 +0,16% +14,86% 50 CAC 40 5476,20 +12,40 +0,23% +15,76% Dax 30 12009,75 +21,74 +0,18% +13,74% FTSE 7446,87 +44,93 +0,61% +10,68% SMI 9541,15 -22,56 -0,24% +13,19% CHANGES Cours Veille Var. % YTD Euro/Dlr 1,1228 1,1214 +0,12% -2,10% Dlr/Yen 111,36 111,73 -0,33% +1,00% Euro/Yen 125,03 125,30 -0,22% -0,94% Dlr/CHF 0,9984 0,9998 -0,14% +1,73% Euro/CHF 1,1213 1,1217 -0,04% -0,36% Stg/Dlr 1,3063 1,3036 +0,21% +2,40% Indice $ 97,2580 97,3950 -0,14% +1,13% TAUX Dernier Var. Spread/Bund (pts) Bund 10 ans 0,0040 +0,0000 Bund 2 ans -0,5820 -0,0160 OAT 10 ans 0,3660 +0,0050 +36,20 Treasury 10 ans 2,4882 -0,0110 Treasury 2 ans 2,3271 -0,0160 PETROLE (en Cours Précédent Var Var.% YTD dollars) Brut léger 63,36 63,08 +0,28 +0,44% +38,31% US Brent 70,64 70,34 +0,30 +0,43% +30,45% (Édité par Marc Angrand)

