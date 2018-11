Point marchés-Prudence en vue en Europe avec les tensions sur le Brexit et l'Italie

* Les indices européens attendus stables à l'ouverture * Incertitudes sur les avancées commerciales entre USA et Chine * Les tensions devraient rester vives cette semaine au Royaume-Uni et en Italie * Wall Street a fini indécise, l'Asie dans le vert * La Fed semble se montrer plus prudente, Treasuries et dollar en pâtissent par Blandine Henault PARIS, 19 novembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues sans grand changement lundi à l'ouverture, la prudence dominant face aux incertitudes sur le dossier commercial sino-américain et face aux risques d'affrontement en Europe sur le Brexit et sur la situation budgétaire de l'Italie. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,12% à l'ouverture, le Dax à Francfort prendrait 0,03% et le FTSE à Londres grappillerait 0,02%. Les risques politiques devraient encore dominer cette semaine, qui sera marquée en outre par la fête de Thanksgiving aux Etats-Unis. Wall Street sera ainsi fermée jeudi et ouverte seulement pour une demi-séance vendredi. D'ici là, les investisseurs seront attentifs aux avancées sur le dossier des différends commerciaux entre Washington et Pékin avant une rencontre prévue à la fin du mois entre Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping à l'occasion du sommet du G20. Vendredi, le président américain a qualifié d'"assez complètes" les propositions faites par la Chine et indiqué qu'il pourrait ne pas avoir à imposer de nouveaux droits de douane dans le conflit qui oppose les deux premières puissances mondiales. Ces propos ont alimenté les espoirs d'une sortie de crise prochaine, mais ils ont été vite tempérés par les déclarations du vice-président américain Mike Pence qui a souligné que les Etats-Unis n'allaient pas retirer les droits de douane tant que la Chine ne modifierait pas sa politique commerciale. En Europe, les tensions persistent autour de l'accord trouvé entre Londres et Bruxelles sur les conditions de sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce projet d'accord est loin de faire l'unanimité outre-Manche et met en péril la position de Theresa May à la tête du gouvernement, à moins d'une semaine du Conseil européen extraordinaire du 25 novembre. Bruxelles pourrait par ailleurs prendre mercredi une première mesure disciplinaire à l'encontre de l'Italie au sujet de son projet de budget de 2019, selon de hauts fonctionnaires au fait du dossier, après le refus de Rome de prendre en compte ses objections. La procédure de déficit excessif, qui peut déboucher sur des amendes, a déjà été ouverte contre plusieurs pays par le passé mais l'Italie serait le premier à faire l'objet d'une mesure disciplinaire liée à son endettement. A WALL STREET La Bourse de New York a fini vendredi une séance indécise en ordre dispersé, les investisseurs saluant des espoirs d'accalmie dans l'affrontement commercial entre les Etats-Unis et la Chine tout en s'inquiétant une nouvelle fois pour les valeurs technologiques, semi-conducteurs en tête. Le Dow Jones a gagné 0,49% et le S&P-500 a pris 0,22%. Le Nasdaq Composite a reculé en revanche de 0,15%, pénalisé notamment par le compartiment des semi-conducteurs avec un plongeon pour Nvidia (-19%), dont les résultats et les prévisions ont déçu les investisseurs. EN ASIE La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 0,65%, portée par un rebond des fabricants de semi-conducteurs qui a compensé le repli des valeurs financières avec la baisse des rendements des Treasuries. L'annonce d'un rebond des exportations japonaises en octobre, après le repli inattendu de septembre, a aussi soutenu la tendance. En Chine, les places boursières sont portées par la perspective de mesures de soutien des autorités du pays aux marchés financiers et à la croissance. L'indice CSI 300 des grandes capitalisations de Chine continentale gagne 0,67%. TAUX Le rendement des emprunts d'Etats américains à 10 ans est retombé à 3,07%, à un plus bas depuis la fin octobre, après les déclarations vendredi du vice-président de la Réserve fédérale, Richard Clarida, disant que les taux se rapprochaient du niveau que la banque centrale considère comme "neutre", c'est-à-dire ne stimulant ni ne freinant la croissance économique. D'autres membres du comité de politique monétaire de la Fed, comme Charles Evans ou encore Robert Kaplan, ont par ailleurs évoqué le ralentissement de la croissance mondiale. Ces déclarations ont été interprétées par les investisseurs comme un signal que le cycle de resserrement monétaire en cours aux Etats-Unis pourrait s'achever plus tôt que prévu. "Si cela ne diminue pas la probabilité d'un relèvement des taux le mois prochain, cela pose question sur le nombre de hausses de taux que nous aurons en 2019", observe Michael Hewson, analyste marchés chez CMC Markets. Dans ce contexte, les investisseurs suivront avec attention l'intervention prévue à 15h45 GMT de John Williams, le président de la Fed de New York. CHANGES Les déclarations des responsables de la Fed ont pesé sur le dollar, dont l'indice mesurant son évolution face à un panier de devises de référence évolue à un plus bas depuis plus d'une semaine. Le billet vert continue de profiter néanmoins des déboires de l'euro et de la livre sterling avec les tensions en Europe sur le Brexit et le budget italien. Les cours du pétrole évoluent en nette hausse lundi, soutenus par les espoirs d'une réduction de la production de l'Opep afin de contrebalancer une offre excédentaire dans un contexte de ralentissement de la demande. Le baril de Brent se traite à plus de 67 dollars et le baril de brut léger américain (WTI) gagne plus de 1%, à 57 dollars. 